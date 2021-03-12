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В Саксонии завершили ремонт знаменитого Чертова моста - Ракотцбрюкке. Через пару месяцев в парке Кромлау снова можно будет фотографировать, как он отражается в воде.
Немецкий археолог Доминик Гёрлиц со своей командой планирует необычное путешествие. Он намерен проплыть 3000 километров на лодке из тростника, чтобы воссоздать путь древних египтян.
После изъятия полицией всех алкогольных напитков на правоэкстремистском фестивале местные жители скупили все пиво в супермаркете.
Представитель ХДС Октавиан Урзу во втором туре голосования за пост мэра Гёрлица получает 55,1 процента голосов избирателей, а кандидат от правопопулистской "Альтернативы для Германии" Себастьян Виппель - 44,9 процента.
В восточногерманской Саксонии проходит решающий тур выборов обер-бургомистра в городе Гёрлиц. Фаворитом является кандидат от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" Себастьян Виппель.
Эта достопримечательность Саксонии очень популярна среди фотографов - в любое время года и любую погоду.
Дрезден, Лейпциг, Мейсен, Эльба и другие саксонские достопримечательности - в нашей фотогалерее из туристической серии о немецких федеральных землях.
Немецкий концерн Siemens намерен существенно сократить рабочие места. Почти половина из запланированных к сокращению 7 тысяч рабочих мест придется на Германию.
Эта фотография была сделана в немецкой федеральной земле Саксония около Гёрлица.
Исторический центр немецкого города Гёрлица стал декорациями для съемок фильма о молодых годах основоположника теории коммунизма Карла Маркса. Кстати, уже не в первый раз.
Гёрлиц - самый восточный город Германии. Архитектурный ансамбль неповторим по красоте и сохранности. Его спасение - рукотворное чудо.
"Чертов мост" в немецком парке Кромлау около Гёрлица.
Международная премия "Мост" пограничных немецкокого и польского городов Гёрлиц и Згожелец присуждена украинскому боксеру Виталию Кличко. Жюри отметило его участие в "оранжевой революции" на Украине.
Фильм об одном дне из жизни Гёрлицкого парка получился безыскусный, но ничуть не скучный. Автор не навязывает зрителю социально-политических подтекстов и выводов, но показывает: счастье возможно и на обочине прогресса.
Уровень воды в районе саксонского города Гёрлиц начинает постепенно понижаться. К наводнению готовятся жители Бранденбурга. По прогнозам синоптиков, проливные дожди ускорят повышение уровня воды в Эльбе и Нейсе.
В связи с прорывом плотины на водохранилище неподалеку от немецко-польской границы и непрекращающимися дождями на востоке Германии, ряд немецких городов, расположенных на реке Нейсе, оказались под угрозой затопления.
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