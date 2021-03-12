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Гёрлиц

Rakotzbrücke oder auch Teufelsbrücke im Kromlauer Park, Kromlau, Sachsen, Deutschland, Europa | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Красота из базальта. В Германии отремонтировали Чертов мост (фото) 12.03.2021

В Саксонии завершили ремонт знаменитого Чертова моста - Ракотцбрюкке. Через пару месяцев в парке Кромлау снова можно будет фотографировать, как он отражается в воде.
July 2019 Theodore Rokov, a Bulgarian member of the team, uses a bat-like tool to compress the reeds on the railing coil.

Путешествие по морю: на тростниковой лодке по следам древних египтян 16.08.2019

Немецкий археолог Доминик Гёрлиц со своей командой планирует необычное путешествие. Он намерен проплыть 3000 километров на лодке из тростника, чтобы воссоздать путь древних египтян.
22.06.2019, Sachsen, Ostritz: Eine Frau und zwei Männer laden Bierkästen in der Nähe eines örtlichen Supermarktes auf einen Anhänger. Das ganze Bier des Supermarktes wurde in einer Aktion von Bürgern und des IBZ (Internationalen Begegnungszentrum des Kloster Sankt Marienthal) aufgekauft. Foto: Daniel Schäfer/dpa-Zentralbild/dpa | Verwendung weltweit

Жители саксонского Острица оставили неонацистов без пива 23.06.2019

После изъятия полицией всех алкогольных напитков на правоэкстремистском фестивале местные жители скупили все пиво в супермаркете.
GOERLITZ, GERMANY - JUNE 16: Voters cast their ballots during mayoral elections on June 16, 2019 in Goerlitz, Germany. Candidates Octavian Ursu of the German Christian Democrats (CDU) and Sebastian Wippel of the right-wing Alternative for Germany (AfD) are facing off in a runoff following preliminary elections in which Wippel got 36% of the vote, Ursu 30% and Greens Party candidate Franziska Schubert 27.9%. Should Wippel win he would become the first AfD mayor in Germany. Goerlitz, population 56,000, lies in the east German state of Saxony, which, along with the east German states of Brandenburg and Thuringia, will hold state elections later this year. The AfD has a strong following in all three. (Photo by Sean Gallup/Getty Images)

Правому популисту из АдГ не удалось стать мэром немецкого Гёрлица 16.06.2019

Представитель ХДС Октавиан Урзу во втором туре голосования за пост мэра Гёрлица получает 55,1 процента голосов избирателей, а кандидат от правопопулистской "Альтернативы для Германии" Себастьян Виппель - 44,9 процента.
05.06.2019, Sachsen, Görlitz: Passanten sitzen während einer Wahlkampfveranstaltung der AfD hinter einem Informationsstand mit dem Foto von Sebastian Wippel, AfD-Landtagsabgeordneter und Oberbürgermeisterkandidat für Görlitz, auf einer Bank. Am 16. Juni 2019 findet in der Neißestadt der zweiten Wahlgang der Oberbürgermeisterwahl statt. Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa | Verwendung weltweit

В ФРГ мэром впервые может стать правопопулист из "Альтернативы для Германии" 16.06.2019

В восточногерманской Саксонии проходит решающий тур выборов обер-бургомистра в городе Гёрлиц. Фаворитом является кандидат от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" Себастьян Виппель.

Blick durch den Morgennebel am 27.10.2015 auf die Rakotzbrücke im Rhododendronpark von Kromlau (Sachsen). Mitte des 19. Jahrhunderts entstand durch Anregung und im Auftrag des neuen Gutsbesitzers im sächsischen Kromlau, Friedrich Herrmann Rötschke, die größte und schönste Rhododendren-Freilandanlage als Landschaftspark in Deutschland. Als Zeitgenosse Fürst Pücklers übernahm Rötschke dessen Ideen, die weg führten vom Barockgarten mit seiner Geometrie, hin zum englischen Landschaftspark. 200 Hektar seines Besitztums wurden mit einheimischen und fremdländischen Gehölzen bepflanzt. Foto: Patrick Pleul

Чертовски красивый мост (фото) 16.11.2018

Эта достопримечательность Саксонии очень популярна среди фотографов - в любое время года и любую погоду.
Zwinger in Dresden, Deutschland. Mapics- Fotolia #36152317

10 причин любить Саксонию 02.02.2018

Дрезден, Лейпциг, Мейсен, Эльба и другие саксонские достопримечательности - в нашей фотогалерее из туристической серии о немецких федеральных землях.
A red traffic light is seen in front of an office building of Siemens AG in Munich Perlach, in this May 30, 2014 file photo. A Chinese regulator investigated Siemens AG in 2014 over whether the German group's healthcare unit and its dealers bribed hospitals to buy expensive disposable products used in some of its medical devices, three people with knowledge of the probe told Reuters. To match Exclusive CHINA-CORRUPTION/SIEMENS REUTERS/Lukas Barth/Files

Siemens увольняет почти 7 тысяч сотрудников по всему миру 16.11.2017

Немецкий концерн Siemens намерен существенно сократить рабочие места. Почти половина из запланированных к сокращению 7 тысяч рабочих мест придется на Германию.
Die Rakotzbrücke und herbstlich gefärbte Bäume spiegeln sich am 29.09.2017 in einem Park Kromlau (Sachsen) in einem See. Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Золотая осень у "Чертова моста" 02.10.2017

Эта фотография была сделана в немецкой федеральной земле Саксония около Гёрлица.

20.10.2015 Am Braunen Hirsch am Untermarkt in Görlitz (Sachsen) steht am 20.10.2015 der Schauspieler August Diehl als Karl Marx für die Dreharbeiten zu dem fanzösisch/deutsch/belgischen Spielfilm Der junge Karl Marx vor der Kamera. Friedrich Engels wird von dem Schauspieler Stefan Konarske verkörpert. Neben diesen beiden Schauspielern steht derzeit auch Michael Brandner in der Neißestadt vor der Kamera. Die Dreharbeiten in Görlitz dauern noch rund eine Woche an. Regie führt Raol Peck. Foto: Jens Trenkler/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ picture-alliance/dpa/J.Trenkler

Карл Маркс: жизнь до "Капитала" 26.10.2015

Исторический центр немецкого города Гёрлица стал декорациями для съемок фильма о молодых годах основоположника теории коммунизма Карла Маркса. Кстати, уже не в первый раз.
Blick von der polnischen Seite über die Neisse auf die Altstadt mit der Kirche St. Peter und Paul in Görlitz, aufgenommen am 06.09.2010.

Гёрлиц: возрожденный памятник старины 26.05.2015

Гёрлиц - самый восточный город Германии. Архитектурный ансамбль неповторим по красоте и сохранности. Его спасение - рукотворное чудо.
23.04.2015 *** ARCHIV - Rhododendron blüht vor der Rakotzbrücke im Kromlauer Park (Foto vom 24.05.2005). Deutschlands größter Rhododendronpark in Kromlau nahe der polnischen Grenze ist vom Verfall bedroht. Der sächsischen Gemeinde fehlt das Geld, um das rund 150 Hektar große Areal zu bewirtschaften. Foto: Patrick Pleul/dpa (zu dpa-Meldung Kromlauer Park an der polnischen Grenze droht der Verfall vom 23.04.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Рододендроны около "Чертова моста" 24.04.2015

"Чертов мост" в немецком парке Кромлау около Гёрлица.
Boxweltmeister und Vorsitzender der ukrainischen Partei UDAR (deutsch: Schlag) Vitali Klitschko spricht am Dienstag (25.01.2011) in der Konrad-Adenauer-Stiftung in Berlin während einer Pressekonferenz. Der Sportler will in seiner Heimat eine Partei nach europäischem Vorbild aufbauen. Die dreitägige Reise der Parteiführung wurde von der Adenauer-Stiftung organisiert. Foto: Soeren Stache dpa/lbn

Виталию Кличко присуждена немецко-польская премия 03.04.2012

Международная премия "Мост" пограничных немецкокого и польского городов Гёрлиц и Згожелец присуждена украинскому боксеру Виталию Кличко. Жюри отметило его участие в "оранжевой революции" на Украине.
Copyright: Karl Handke Filmproduktion Beschreibung: Film Der Adel vom Görli von Volker Meyer-Dabisch Der Film führt den Zuschauer ins Herz des alten Kreuzberg 36: den Görlitzer Park. Fernab vom Berlin der hippen Szenebezirke, medialen Overkill-Events und dauerdokumentierten Hartz IV-Tristesse - und doch mittendrin. Für seine Nutzer - oder sollte man schon sagen: Bewohner? - ist der »Görli« ein Stück lebbare Freiheit, eine Utopie, ein Netz. ACHTUNG! VERWENDUNG ZUR IM KONTEXT AKTUELLER BERICHTERSTATTUNG ÜBER DEN FILM!

Безродные аристократы из Берлина: бесперспективны и очень довольны 20.01.2011

Фильм об одном дне из жизни Гёрлицкого парка получился безыскусный, но ничуть не скучный. Автор не навязывает зрителю социально-политических подтекстов и выводов, но показывает: счастье возможно и на обочине прогресса.
Passanten stehen vor einer Reihe von Sandsaecken am Marktplatz in Bad Muskau am Montag, 9. August 2010. Die Hochwasserwelle der Neisse hat auf dem Weg nach Norden Bad Muskau erreicht. (apn Photo/Sebastian Willnow)

Наводнение движется из Саксонии в Бранденбург 09.08.2010

Уровень воды в районе саксонского города Гёрлиц начинает постепенно понижаться. К наводнению готовятся жители Бранденбурга. По прогнозам синоптиков, проливные дожди ускорят повышение уровня воды в Эльбе и Нейсе.
Bis zur Brückenkrone reicht am Samstag (07.08.2010) die Neiße im ostsächsischen Zittau. Mit über vier Metern zeigt der Pegel nach den reichlichen Niederschlägen den fünffachen Normalwert. Foto: Matthias Hiekel dpa/lsn

Восемь человек погибло из-за наводнения в Германии, Чехии и Польше 08.08.2010

В связи с прорывом плотины на водохранилище неподалеку от немецко-польской границы и непрекращающимися дождями на востоке Германии, ряд немецких городов, расположенных на реке Нейсе, оказались под угрозой затопления.
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