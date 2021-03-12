Красота из базальта. В Германии отремонтировали Чертов мост (фото)

В Саксонии завершили ремонт знаменитого Чертова моста - Ракотцбрюкке. Через пару месяцев в парке Кромлау снова можно будет фотографировать, как он отражается в воде.