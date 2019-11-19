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Больше денег на борьбу с изменением климата и безработицей, меньше помощи - кандидату в члены ЕС Турции. Представители Германии называют новый бюджет ЕС "хорошим компромиссом".
В распоряжении Лондона - перенос даты выхода Великобритании из ЕС, второй референдум и внеочередные выборы, заявил Гюнтер Эттингер.
Гюнтер Эттингер с беспокойством наблюдает, как ключевые элементы европейской инфраструктуры попадают под китайский контроль. Нужно подумать об европейском праве вето, считает он.
"Трубопровод уже давно строится", заявил Гюнтер Эттингер. По его словам, Брюссель сможет задействовать антимонопольное законодательство ЕС для оказания давления на Москву.
Если Лондон не выплатит свою долю в бюджет ЕС, на ФРГ ляжет новое финансовое бремя, полагает Гюнтер Эттингер. Он надеется, что парламент Великобритании одобрит соглашение о "Брекзите".
Представители стран Евросоюза и депутаты Европарламента не смогли достичь удовлетворяющего всех соглашения. Теперь Еврокомиссия должна представить новое предложение по бюджету.
Гюнтер Эттингер счел, что позиция главы Минфина ФРГ по бюджету ЕС противоречит договоренностям правящей в Германии коалиции.
Еврокомиссар по бюджету Эттингер извинился за советы итальянским избирателям, которые он дал в интервью DW.
Еврокомиссия представила проект бюджета ЕС на 2021-2027 годы. Германия заплатит больше, а Польшу и Венгрию могут наказать сокращением выплат. Борьба за финансы обещает быть жесткой.
Еврокомиссар Эттингер пояснил, что Евросоюзу нужно заполнить финансовую дыру из-за "Брекзита". К тому же предстоит компенсировать расходы из-за роста цен.
По оценкам комиссара ЕС по бюджету Эттингера, ежегодный взнос Германии вырастет на 3-3,5 млрд евро. Эти средства потребуется для латания дыр в расходах на охрану границ и борьбу с терроризмом.
В Брюсселе рассматривают два варианта мер - санкции против стран, нарушающих базовые ценности, либо материальное поощрение для государств, придерживающихся принципов ЕС.
По оценкам еврокомиссара Гюнтера Эттингера, Лондон должен будет еще четыре года после Brexit переводить деньги Брюсселю. В ЕС утверждают, что Великобритания не хочет придерживаться некоторых своих обязательств.
Несмотря на то, что выход Великобритании из ЕС запланирован на 2019 год, стране придется еще некоторое время нести финансовое бремя из-за ряда долгосрочных программ.
Гюнтер Эттингер выступил за продление соглашения с Турцией о приеме беженцев. На ближайшие годы на эти цели следует выделить дополнительно 3 миллиарда евро, полагает еврокомиссар.
Выход Великобритании из Евросоюза уменьшит поступления в бюджет ЕС на 10 млрд евро. Как компенсировать эти потери?
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