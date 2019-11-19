Гюнтер Эттингер

ФРГ придется резко увеличить взносы в ЕС из-за "Брекзита"

По оценкам комиссара ЕС по бюджету Эттингера, ежегодный взнос Германии вырастет на 3-3,5 млрд евро. Эти средства потребуется для латания дыр в расходах на охрану границ и борьбу с терроризмом.