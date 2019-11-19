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Гюнтер Эттингер

15.05.2015 Belgien: Statue Europa der belgischen Künstlerin May Claerhout vor dem Europäischen Parlament in Brüssel. Foto vom 15. Mai 2015. | Verwendung weltweit

Страны ЕС и Европарламент согласовали новый бюджет 19.11.2019

Больше денег на борьбу с изменением климата и безработицей, меньше помощи - кандидату в члены ЕС Турции. Представители Германии называют новый бюджет ЕС "хорошим компромиссом".
10.01.2018 ARCHIV - 10.01.2018, Belgien, Brüssel: EU-Kommissar Günther Oettinger. Oettinger hat Kritik an der europapolitischen Positionierung von SPD-Politikern geübt. (zu dpa «Oettinger sieht eklatanten Widerspruch bei SPD-Politikern» vom 29.05.2018) Foto: Wiktor Dabkowski/ZUMA Wire/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Комиссар ЕС Эттингер напомнил о трех вариантах по "Брекзиту" 11.04.2019

В распоряжении Лондона - перенос даты выхода Великобритании из ЕС, второй референдум и внеочередные выборы, заявил Гюнтер Эттингер.
10.01.2018 ARCHIV - 10.01.2018, Belgien, Brüssel: EU-Kommissar Günther Oettinger. Oettinger hat Kritik an der europapolitischen Positionierung von SPD-Politikern geübt. (zu dpa «Oettinger sieht eklatanten Widerspruch bei SPD-Politikern» vom 29.05.2018) Foto: Wiktor Dabkowski/ZUMA Wire/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Еврокомиссар обеспокоен усилением китайского влияния в ЕС 24.03.2019

Гюнтер Эттингер с беспокойством наблюдает, как ключевые элементы европейской инфраструктуры попадают под китайский контроль. Нужно подумать об европейском праве вето, считает он.

15.11.2018, Mecklenburg-Vorpommern, Laage: Das Verlegeschiff Audacia des Offshore-Dienstleisters Allseas verlegt in der Ostsee vor der Insel Rügen Rohre für die Gaspipeline Nord Stream 2. Auf der 1.230 Kilometer langen Strecke durch die Ostsee wurden bereits 250 Kilometer der zwei Stränge der Pipeline verlegt. Foto: Bernd Wüstneck/dpa | Verwendung weltweit

Еврокомиссар уверен, что проект "Северный поток-2" не остановить 28.12.2018

"Трубопровод уже давно строится", заявил Гюнтер Эттингер. По его словам, Брюссель сможет задействовать антимонопольное законодательство ЕС для оказания давления на Москву.

Bildnummer: 50589894 Datum: 02.11.2004 Copyright: imago/PEMAX Britische Nationalflagge weht auf dem Pariser Platz vereint mit der deutschen und europäischen Fahne vor dem Brandenburger Tor anlässlich des Staatsbesuchs von Königin Elizabeth II. in Berlin, Objekte , Personen; 2004, Berlin, Besuch, Staatsbesuch, Queen, Fahne, Flagge, Nationalflagge, englische, englisch, britisch, deutsch, Großbritannien, Fahnenmast, Fahnenmasten, deutsche, Beziehung, Beziehungen, Europafahne, Europa, europäische, Europapolitik; , quer, Kbdig, Totale, Deutschland, ,König, Könige Copyright: Imago/PEMAX

Еврокомиссар: Жесткий "Брекзит" может обернуться для ФРГ новыми расходами 27.12.2018

Если Лондон не выплатит свою долю в бюджет ЕС, на ФРГ ляжет новое финансовое бремя, полагает Гюнтер Эттингер. Он надеется, что парламент Великобритании одобрит соглашение о "Брекзите".
BRUSSELS, BELGIUM - OCTOBER 12 : Guenther Oettinger, Budget Commissioner For the European Union (EU), speaks during a press conference titled EU Budget for the Future in Brussels, Belgium on October 12, 2018. Dursun Aydemir / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

В Брюсселе провалились переговоры по бюджету ЕС на 2019 год 20.11.2018

Представители стран Евросоюза и депутаты Европарламента не смогли достичь удовлетворяющего всех соглашения. Теперь Еврокомиссия должна представить новое предложение по бюджету.
ARCHIV - Eine Europafahne weht vor dem Europäischen Parlament in Straßburg (Frankreich) am 12.04.2016. (Zu dpa Europa entwächst der Krise langsam - EU hebt Konjunkturprognose an) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Еврокомиссар потребовал от ФРГ поддержать увеличение бюджета ЕС 12.08.2018

Гюнтер Эттингер счел, что позиция главы Минфина ФРГ по бюджету ЕС противоречит договоренностям правящей в Германии коалиции.
Symbolbild Referendum in Italien zur Änderung der Verfassung durch Ministerpräsident Renzi erodierender 200 Euro Geldschein mit Facebook Dislike Daumen mit Flagge von Italien | Verwendung weltweit

Правительственный кризис в Италии обрушил рынки 30.05.2018

Еврокомиссар по бюджету Эттингер извинился за советы итальянским избирателям, которые он дал в интервью DW.
European Union, EU, money, bank notes, currency, EUR, Euro, flag, crisis, financial crises (CTK via AP Images)

Новый бюджет Евросоюза: деньги только тем, кто соблюдает правила? 02.05.2018

Еврокомиссия представила проект бюджета ЕС на 2021-2027 годы. Германия заплатит больше, а Польшу и Венгрию могут наказать сокращением выплат. Борьба за финансы обещает быть жесткой.
Guenther Oettinger, EU-Kommissar fuer Energie, in der Bundespressekonferenz. Berlin, 26.09.2016. Berlin Deutschland PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xThomasxTrutschelx Guenther Oettinger EU Commissioner for Energy in the Federal press conference Berlin 26 09 2016 Berlin Germany PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright xThomasxTrutschelx

Германию просят увеличить взносы в бюджет ЕС на 12 млрд евро в год 02.05.2018

Еврокомиссар Эттингер пояснил, что Евросоюзу нужно заполнить финансовую дыру из-за "Брекзита". К тому же предстоит компенсировать расходы из-за роста цен.

Pressekonferenz zum Haushaltsrahmen 2020 bis 2027 und Einführung einer neuen Plastiksteuer in der EU im Berlaymont Pressesaal Aufgenommen am 10.01.2018

ФРГ придется резко увеличить взносы в ЕС из-за "Брекзита" 16.02.2018

По оценкам комиссара ЕС по бюджету Эттингера, ежегодный взнос Германии вырастет на 3-3,5 млрд евро. Эти средства потребуется для латания дыр в расходах на охрану границ и борьбу с терроризмом.
ARCHIV - Europafahnen wehen am 04.12.2014 vor dem Gebäude der Europäischen Kommission in Brüssel. Die EU-Kommission geht rechtlich gegen die auch in Deutschland umstrittene Pkw-Maut vor. Dies berichtet die «Welt». Foto: Inga Kjer/dpa (zu dpa EU-Kommission geht rechtlich gegen deutsche Pkw-Maut vor vom 30.05.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Еврокомиссия обсуждает санкции за несоблюдение ценностей ЕС 10.01.2018

В Брюсселе рассматривают два варианта мер - санкции против стран, нарушающих базовые ценности, либо материальное поощрение для государств, придерживающихся принципов ЕС.
Guenther Oettinger, EU-Kommissar fuer Energie, in der Bundespressekonferenz. Berlin, 26.09.2016. Berlin Deutschland PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xThomasxTrutschelx Guenther Oettinger EU Commissioner for Energy in the Federal press conference Berlin 26 09 2016 Berlin Germany PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright xThomasxTrutschelx

В ЕС настаивают на выплатах от Лондона вплоть до 2023 года 02.09.2017

По оценкам еврокомиссара Гюнтера Эттингера, Лондон должен будет еще четыре года после Brexit переводить деньги Брюсселю. В ЕС утверждают, что Великобритания не хочет придерживаться некоторых своих обязательств.
Anti-Brexit supporters take part in the Unite for Europe march on March 25, 2017 in London, United Kingdom. The British people voted to leave the European Union in a referendum in 2016. (Photo by Alberto Pezzali/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Еврокомиссар считает, что Лондон будет платить ЕС и после Brexit 07.08.2017

Несмотря на то, что выход Великобритании из ЕС запланирован на 2019 год, стране придется еще некоторое время нести финансовое бремя из-за ряда долгосрочных программ.
SANLIURFA, TURKEY - OCTOBER 28: (TURKEY OUT) Kurdish refugee children from the Syrian town of Kobani prepare tea near makeshift tents in a camp in the southeastern town of Suruc, Sanliurfa province October 28, 2014. Kurdish fighters, supported by US-led air strikes, have fended off the Islamic State militants offensive into the besieged Syrian border town of Kobani for the last 44 days but remain ill equipped and short on ammunition. (Photo by Kutluhan Cucel/Getty Images)

Еврокомиссар предложил выделить Турции еще три миллиарда на беженцев 04.07.2017

Гюнтер Эттингер выступил за продление соглашения с Турцией о приеме беженцев. На ближайшие годы на эти цели следует выделить дополнительно 3 миллиарда евро, полагает еврокомиссар.
24 June 2014 - file - EU Energy Commissioner Guenther Oettinger attends a joint press conference on the annual meeting of the 'EU-OPEC Energy Dialogue', at the EU Commission in Brussels, Belgium, 24 June 2014. EPA/JULIEN WARNAND/dpa (zu dpa Deutsche Europa-Abgeordnete starten Kampagne «Save The Link» vom 24.10.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Еврокомиссар предупредил об увеличении взносов в казну ЕС 01.04.2017

Выход Великобритании из Евросоюза уменьшит поступления в бюджет ЕС на 10 млрд евро. Как компенсировать эти потери?
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