Гюлен, Фетхуллах

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77-летний Энвер Алтайлы, обладающий двойным гражданством, признан виновным в шпионаже и в членстве в террористической организации и осужден более чем на 23 года. Его защита намерена подать апелляцию.
Более 130 тысяч бюджетников были уволены в ходе массовых чисток в Турции после попытки госпереворота в 2016 году. Они до сих пор едва могут найти работу или получить кредит. Репортаж DW.
В общей сложности выданы 260 ордеров на арест по подозрению в использовании мессенджера Bylock и связях с движением исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена.
С 2016 года спецслужбы Турции похитили более 30 людей в Казахстане, Молдавии, Украине и других странах. Их подозревают, в частности, в связях с проповедником Фетхуллахом Гюленом.
Более 30 человек в Турции осудили за "нарушение конституционного порядка". Судебные процессы связаны с попыткой путча в 2016 году.
За пять дней по подозрению в террористической деятельности и связях с движением радикального исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена в Турции арестовано более 500 человек.
Прокуратура Турции требует пожизненного заключения для сотрудника консульства США Метина Топуза за шпионаж и попытку свержения правительства.
В ордере на арест Турция называет задержанного участником вооруженной террористической организации, сообщает агентство Anadolu. Анкара считает Гюлена организатором попытки переворота в Турции в 2016 году.
Бывшие деловые партнеры Майкла Флинна пытались добиться экстрадиции из Соединенных Штатов радикального проповедника Фетхуллаха Гюлена. Анкара считает Гюлена организатором попытки переворота в Турции в 2016 году.
Анкара считает Гюлена организатором попытки переворота в Турции в 2016 году и добивается его экстрадиции из США. По словам главы МИД Турции Чавушоглу, Трамп обещал Турции решить этот вопрос.
Из-за ареста священнослужителя США ввели санкции, которые привели к обрушению турецкой лиры. Пастору изначально грозили 35 лет лишения свободы.
Куттбетин Гюлен приговорен к 10 годам лишения свободы по обвинению в "участии в вооруженной террористической группировке".
Экс-сотрудник полиции обвиняется в "членстве в террористической организации". Власти в Анкаре считают движение проповедника Гюлена ответственным за убийство Андрея Карлова.
Журналистов отпустили под подписку о невыезде, им по-прежнему грозит тюремное заключение по обвинению в связях с движением Фетхуллаха Гюлена.
Спустя почти полтора года после попытки путча в Турции уволены тысячи военнослужащих, учителей и сотрудников министерств из-за подозрений в связях с движением Гюлена.
Ранее прокуратура выдала ордера на арест 66 предполагаемых сторонников проповедника Фетхуллаха Гюлена, обвиняемого в попытке путча летом 2016 года. Среди задержанных - военные летчики.
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