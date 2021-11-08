Гюлен, Фетхуллах

К чему привели массовые увольнения в Турции после попытки путча

Более 130 тысяч бюджетников были уволены в ходе массовых чисток в Турции после попытки госпереворота в 2016 году. Они до сих пор едва могут найти работу или получить кредит. Репортаж DW.