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Гюлен, Фетхуллах

19.03.2018*****HANDOUT - Undatiert, Ort unbekannt: Enver Altayli. Der 73-jährige Enver Altayli sitzet nach Angabe der Familie seit mehr als einem halben Jahr wegen Terrorvorwürfen in Ankara in Isolationshaft. (zu dpa «73-jähriger Deutscher seit August in der Türkei inhaftiert» vom 19.03.2018) Foto: Familie/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Гражданин ФРГ и Турции приговорен судом в Анкаре к 23 годам 08.11.2021

77-летний Энвер Алтайлы, обладающий двойным гражданством, признан виновным в шпионаже и в членстве в террористической организации и осужден более чем на 23 года. Его защита намерена подать апелляцию.
Turkish President Recep Tayyip Erdogan supporters celebrate on Taksim square in Istanbul, Turkey, late on Sunday July 17, 2016 following a failed coup attempt. LEHTIKUVA / ANNI REENPÄÄ - FINLAND OUT. NO THIRD PARTY SALES. |

К чему привели массовые увольнения в Турции после попытки путча 24.01.2020

Более 130 тысяч бюджетников были уволены в ходе массовых чисток в Турции после попытки госпереворота в 2016 году. Они до сих пор едва могут найти работу или получить кредит. Репортаж DW.
ARCHIV - 25.04.2017, Türkei, Kayseri: Türkische Polizisten führen verhaftete Männer ab. Gut neun Monate nach dem Putschversuch in der Türkei sind bei landesweiten Razzien gegen mutmaßliche Gülen-Anhänger innerhalb der Polizei mehr als tausend Verdächtige festgenommen worden. Den Ausnahmezustand in der Türkei hatte Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan nach dem Putschversuch im Juli 2016 verhängt und danach sieben Mal um jeweils drei Monate verlängert. (zu dpa «Ausnahmezustand in der Türkei beendet» vom 18.07.2018) Foto: Depo Photos/Depo Photos via ZUMA Wire/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

В Турции задержаны почти 200 предполагаемых сторонников Гюлена 17.12.2019

В общей сложности выданы 260 ордеров на арест по подозрению в использовании мессенджера Bylock и связях с движением исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена.
29.06.2016 ISTANBUL, TURKEY - JUNE 29: Police officers patrol at the country's largest airport, Istanbul Ataturk, following yesterday's blast on June 29, 2016 in Istanbul, Turkey. Three suicide bombers opened fire before blowing themselves up at the entrance to the main international airport in Istanbul yesterday. The Istanbul Governor's Office says 41 people have been killed, 37 of the victims have been identified, including 10 foreign nationals and three people with dual citizenship. More than 230 people were wounded but 109 have been discharged from hospitals in the deadly suicide bombing attack in Istanbul's Ataturk airport blamed on the Islamic State group. (Photo by Defne Karadeniz/Getty Images)

Die Welt узнала о 31 случае похищений людей спецслужбами Турции 15.09.2019

С 2016 года спецслужбы Турции похитили более 30 людей в Казахстане, Молдавии, Украине и других странах. Их подозревают, в частности, в связях с проповедником Фетхуллахом Гюленом.
4.10.2017*** Zekeriya Kuzu, one of the main suspects accused of attempting to assassinate Turkish President Tayyip Erdogan on the night of the failed last year's July 15 coup, is escorted by gendarmes as he leaves from the final hearing of the trial in Mugla, Turkey, October 4, 2017. REUTERS/Osman Orsal

В Турции еще 33 человека приговорены к пожизненному заключению 10.07.2019

Более 30 человек в Турции осудили за "нарушение конституционного порядка". Судебные процессы связаны с попыткой путча в 2016 году.
Turkish anti riot police officers block People' Democracy Party's (HDP) headquarter as HDP members call a protest against Turkey's Olive Branch operation in Syria on January 21, 2018 in Diyarbakir. Turkey on January 20 launched operation Olive Branch seeking to oust from the Afrin region of northern Syria the Peoples' Protection Units (YPG) Kurdish militia which Ankara considers a terror group. / AFP PHOTO / ILYAS AKENGIN (Photo credit should read ILYAS AKENGIN/AFP/Getty Images)

В Турции прошли массовые задержания полицейских 12.04.2019

За пять дней по подозрению в террористической деятельности и связях с движением радикального исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена в Турции арестовано более 500 человек.
+++Nur im Rahmen der Berichterstattung zu verwenden!+++ Turkey, Istanbul, View from Galata Tower | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer. (c) picture-alliance/Hermes Images/AGF/Bildagentur-online

В Турции обвинили в шпионаже сотрудника американского консульства 01.02.2019

Прокуратура Турции требует пожизненного заключения для сотрудника консульства США Метина Топуза за шпионаж и попытку свержения правительства.
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Турция вывезла из Азербайджана возможного сторонника Гюлена 29.12.2018

В ордере на арест Турция называет задержанного участником вооруженной террористической организации, сообщает агентство Anadolu. Анкара считает Гюлена организатором попытки переворота в Турции в 2016 году.
WASHINGTON, DC - JULY 10: Michael Flynn, former national security advisor to U.S. President Donald Trump, walks out of the E. Barrett Prettyman Federal Courthouse after a status hearing July 10, 2018 in Washington, DC. Special Counsel Robert Mueller has charged Flynn with one count of making a false statement to the FBI. It has been reported that Special Counsel Mueller's team is not ready to schedule a date for a sentencing hearing as of yet. (Photo by Mark Wilson/Getty Images)

Бывших партнеров экс-советника Трампа обвиняют в агентурной деятельности 17.12.2018

Бывшие деловые партнеры Майкла Флинна пытались добиться экстрадиции из Соединенных Штатов радикального проповедника Фетхуллаха Гюлена. Анкара считает Гюлена организатором попытки переворота в Турции в 2016 году.
FILE PHOTO: U.S.-based Turkish cleric Fethullah Gulen at his home in Pennsylvania, U.S., July 10, 2017. REUTERS/Charles Mostoller/File Photo

Турция сообщила о готовности США выдать проповедника Гюлена 16.12.2018

Анкара считает Гюлена организатором попытки переворота в Турции в 2016 году и добивается его экстрадиции из США. По словам главы МИД Турции Чавушоглу, Трамп обещал Турции решить этот вопрос.

Reporters surround a car believed to be carrying US pastor Andrew Brunson as it arrives at the courthouse for his trial in Izmir, Turkey, early Friday, Oct. 12, 2018, The trial of an American pastor at the heart of a diplomatic dispute between Turkey and the United States resumed Friday in Turkey, with observers waiting to see if authorities will release him amid threats of further U.S. sanctions. (AP Photo/Emrah Gurel) |

Власти Турции освободили американского пастора Эндрю Брансона 12.10.2018

Из-за ареста священнослужителя США ввели санкции, которые привели к обрушению турецкой лиры. Пастору изначально грозили 35 лет лишения свободы.
Das Foto wurde heute in İzmir in der Türkei aufgenommen, zu sehen ist der Eigang Aliağa Gefaengnis. Heute faengt dort das Prozess gegen Andrew Craig Brunson, den in der Türkei inhaftierten US-amerikanischen evangelikalen Pastor.

Брат Фетхуллаха Гюлена приговорен в Турции к 10 годам тюрьмы 01.10.2018

Куттбетин Гюлен приговорен к 10 годам лишения свободы по обвинению в "участии в вооруженной террористической группировке".
22.12.2016+++ Personnel carry the coffin containing the body of Russian ambassador to Turkey Andrei Karlov, who was shot dead by an off-duty policeman while delivering a speech in an Ankara art gallery on December 19, during a memorial service at the Christ the Savior Cathedral in Moscow, Russia December 22, 2016. REUTERS/Maxim Shemetov

В Турции арестован бывший полицейский по делу об убийстве российского посла 26.07.2018

Экс-сотрудник полиции обвиняется в "членстве в террористической организации". Власти в Анкаре считают движение проповедника Гюлена ответственным за убийство Андрея Карлова.
09.03.2018 Murat Sabuncu, editor-in-chief of the newspaper Cumhuriyet, is accompanied by his friends after being released from the prison in Silivri near Istanbul, Turkey March 10, 2018.ÊREUTERS/Huseyin Aldemir

В Турции освобождены еще два сотрудника газеты Cumhuriyet 10.03.2018

Журналистов отпустили под подписку о невыезде, им по-прежнему грозит тюремное заключение по обвинению в связях с движением Фетхуллаха Гюлена.
11.02.2017 *** Demonstrator shout slogans and hold banners during a protest against the dismissal of academics from universities following a post-coup emergency decree in Ankara, on February 11, 2017. Banners read no to illegal emergency decree, dismissed after asking for peace and dismissed after saying no to emergency decree. / AFP / ADEM ALTAN (Photo credit should read ADEM ALTAN/AFP/Getty Images)

В Турции уволены еще почти 3 тысячи госслужащих 24.12.2017

Спустя почти полтора года после попытки путча в Турции уволены тысячи военнослужащих, учителей и сотрудников министерств из-за подозрений в связях с движением Гюлена.

19.7.2016 *** Admiral Atilla Demirhan (in the picture) and a gorup of millitary personal is detained at Mersin, a medditerranean coastal city after the millitary coup attempt in Turkey, 19th July, 2016. A junta that is said to be connected with FETO Terrorist Organisation in Turkey's armed forces tried to make a milltary coup on 15th July, 2016. Photo by Depo Photos/ABACAPRESS.COM Copyright: picture-alliance/abaca

В Турции задержаны еще 50 предполагаемых гюленистов 30.11.2017

Ранее прокуратура выдала ордера на арест 66 предполагаемых сторонников проповедника Фетхуллаха Гюлена, обвиняемого в попытке путча летом 2016 года. Среди задержанных - военные летчики.

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