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Гуманитарная помощь

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A picture taken on November 8, 2021 shows migrants at the Belarusian-Polish border in the Grodno region. - Poland on November 8 said hundreds of migrants in Belarus were descending on its border aiming to force their way into the EU member in what NATO slammed as a deliberate tactic by Minsk. - Belarus OUT (Photo by Leonid Shcheglov / BELTA / AFP) / Belarus OUT (Photo by LEONID SHCHEGLOV/BELTA/AFP via Getty Images)

Правозащитники осудили нарушение прав беженцев на границе Польши и Беларуси 10.11.2021

В Amnesty International призвали оказать беженцам на польско-белорусской границе гуманитарную и медицинскую помощь. В свою очередь Минск не должен использовать беженцев в своих политических интересах.
Members of a family from Afghanistan with their belongings cross into Pakistan at the Friendship Gate crossing point at the Pakistan-Afghanistan border town of Chaman, Pakistan, September 3, 2021. REUTERS/Saeed Ali Achakzai

США выделили еще 144 млн долларов помощи Афганистану и беженцам 29.10.2021

Вашингтон довел объемы своей гуманитарной помощи Афганистану и соседним странам почти до полумиллиарда долларов.
MEYER, CA, USA - AUGUST 30: Fire crews worked all night to stop the Caldor FireÄôs spread after it spotted across US Highway 89 in the early evening, California, United States on August 30, 2021. Fire crews worked all day Monday to control spot fires and keep the Caldor Fire from advancing into the resort city of South Lake Tahoe. As the afternoon progressed the fire activity along US Highway 50 increased and moved past Lower Echo Lake southwest of South Lake Tahoe. Neal Waters / Anadolu Agency

Число экологических беженцев во всем мире в 2021 году превысило 30 млн человек 28.10.2021

Число беженцев от природных катастроф уже сейчас втрое выше числа беженцев от насилия, сообщил Красный Крест. Потребности в гуманитарной помощи быстро растут не только в странах третьего мира, но и в США и Китае.

"Талибан", нищета, засуха - Афганистан на грани катастрофы (27.10.2021) 27.10.2021

К смене власти в Кабуле и экономическому кризису добавилась новая напасть - в Афганистане чудовищная засуха. Местные фермеры говорят, что собрали в этом году лишь половину от прошлогоднего урожая. Без помощи извне страну ждет гуманитарный кризис.
16.10.2021, Istanbul*** ISTANBUL, TURKEY - OCTOBER 16: (----EDITORIAL USE ONLY - MANDATORY CREDIT - TURKISH PRESIDENCY / MURAT CETINMUHURDAR / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Turkish President Recep Tayyip Erdogan and German Chancellor Angela Merkel hold a joint press conference after their meeting at Huber Mansion, in Istanbul, Turkey on October 16, 2021. Turkish Presidency/Murat Cetinmuhurdar/Handout / Anadolu Agency

Меркель призвала президента Турции Эрдогана к сотрудничеству по Афганистану 16.10.2021

Канцлер ФРГ Ангела Меркель во время прощального визита в Турцию указала на необходимость обеспечить оказание гуманитарной помощи Афганистану и не допустить нового миграционного кризиса.
ISTANBUL, TURKEY - OCTOBER 12: Turkish President Recep Tayyip Erdogan attends G20 extraordinary meeting on Afghanistan via video conference, at Vahdettin Mansion, in Istanbul, Turkey on October 12, 2021. Mustafa Kamaci / Anadolu Agency

ЕС выделит миллиард евро на помощь Афганистану и его соседям 12.10.2021

Пакет помощи ЕС в размере около 1 миллиарда евро призван помочь избежать "гуманитарного и социально-экономического коллапса" в Афганистане, заявила глава Еврокомиссии.

Переговоры с талибами: пойдет ли Запад на компромисс (12.10.2021) 12.10.2021

Радикальное движение "Талибан" пытается получить признание своего правительства на международном уровне. Соответствующие переговоры они уже ведут как с Россией, так и с Западом. Возможен ли компромисс с талибами?

ARCHIV - 29.02.2020, Katar, Doha: Zalmay Khalilzad (2.v.l), US-Sondergesandter für Aussöhnung in Afghanistan, und Mullah Abdul Ghani Baradar (2.v.r), Leiter des politischen Büros der Taliban, unterzeichnen ein Abkommen über Wege zu einem Frieden zwischen den USA und der militant-islamistischen Taliban. (zu dpa «Nach US-Wahl: Taliban pochen auf Umsetzung des Deals mit Amerikanern») Foto: Hussein Sayed/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

США проведут переговоры с талибами в Катаре 09.10.2021

Встреча делегации США с представителями "Талибана", намеченная на эти выходные, станет первой после вывода американских войск из Афганистана.

Как живется беженцам в Афганистане (05.10.2021) 05.10.2021

После прихода талибов к власти сотни тысяч афганцев покинули свои дома. Каждому второму жителю страны грозит голод, если в страну не поступит гуманитарную помощь. Корреспондент DW Ник Коннолли посетил лагерь беженцев в городе Мазари-Шариф на севере Афганистана.
Antonio Guterres, Generalsekretär der Vereinten Nationen, spricht zu Journalisten, nach einem Treffen mit dem britischen Premierminister Johnson zu Gesprächen über den Klimawandel im Hauptquartier der Vereinten Nationen. +++ dpa-Bildfunk +++

Генсек ООН осудил высылку сотрудников его организации из Эфиопии 01.10.2021

МИД Эфиопии обвинил семь сотрудников ООН во "вмешательстве" во внутренние дела и потребовал, чтобы те покинули страну в течение 72 часов.
31.08.21 *** A commercial airplane is seen at the Hamid Karzai International Airport a day after U.S troops withdrawal in Kabul, Afghanistan August 31, 2021. REUTERS/Stringer

Европарламент призвал возобновить эвакуацию из Афганистана 16.09.2021

Депутаты выступили за контакты с талибами для обеспечения гуманитарной помощи и организации эвакуации иностранных граждан и афганцев, но подчеркнули, что Европарламент не признает правительство "Талибана".
3.5.2020, Kabul, Afghanistan, An Afghan family waits for free bread distributed by the government, outside a bakery, during the coronavirus disease (COVID-19) outbreak in Kabul, Afghanistan May 3, 2020. Picture taken May 3, 2020. REUTERS/Omar Sobhani

Евросоюз готов вести диалог с правительством талибов в Афганистане 14.09.2021

ЕС намерен продолжать гуманитарную помощь народу Афганистана, а также внимательно следить за тем, как новая власть соблюдает права человека и право на образование для женщин и детей.
Afghanen warten in einer Schlange vor der Kabul Bank. Die Taliban habe die Kontrolle über Afghanistan zurückerobert, fast 20 Jahre nachdem sie durch eine US-geführte Invasion nach den Anschlägen vom 11. September 2001 vertrieben wurden. Seit der Machtübernahme der Taliban haben Hunderttausende Menschen in Afghanistan ihre Jobs verloren. Die Banken sind weitgehend geschlossen, Lebensmittelpreise steigen.

Страны-доноры выделят Афганистану более 1 млрд долларов 13.09.2021

По словам Антониу Гутерриша, участникам конференции в Женеве удалось совершить "квантовый скачок" в вопросе сбора средств для населения Афганистана.
Flaggen vor dem Völkerbundpalast, Vereinte Nationen, UN, Palais des Nations, Genf, Schweiz, Europa

Германия выделит 100 млн евро на гуманитарную помощь Афганистану 13.09.2021

Берлин предоставит 100 млн евро на гуманитарную помощь населению Афганистана, пообещал министр иностранных дел ФРГ Хайко Мас на конференции в Женеве.
Zia-ul Haq's 4 kids huddled around a burner used as a heater trying to warm themselves in one of the rooms in his small 3-room mud-hut where he lives with a family of 10, including himself, in a small camp in the outskirts of Kabul city on 20 December 2016. He had to flee Kunduz's Chahardara district due to continued fighting where his family was stuck in his house for 13 days. Around 580,000 people have been displaced due to conflict related violence in 2016 alone, surprising the Afghan government and international community alike. Internally Displaced Person (IDP). (zu dpa Vertreibung, Hunger, Kälte - Stille Mörder in Afghanistan vom 21.12.2016) Foto: Mohammad Jawad/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Германия предупредила о приближении гуманитарной катастрофы в Афганистане 13.09.2021

ООН открывает международную конференцию для сбора гуманитарной помощи Афганистану. Афганистан сейчас страдает не только от "Талибана", но и от сильной засухи и эпидемии коронавируса.
24.06.2021 United Nations Secretary General Antonio Guterres addresses journalists next to European Council President Charles Michel during an EU summit at the European Council building in Brussels, Thursday, June 24, 2021. At their summit in Brussels, EU leaders are set to take stock of coronavirus recovery plans, study ways to improve relations with Russia and Turkey, and insist on the need to develop migration partners with the countries of northern Africa, but a heated exchange over a new LGBT bill in Hungary is also likely. (John Thys, Pool Photo via AP)

В Женеве пройдет конференция доноров для Афганистана 04.09.2021

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал международное сообщество сплотиться и поддержать афганский народ. Конференция доноров состоится 13 сентября.
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