Гуманитарная помощь

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Число беженцев от природных катастроф уже сейчас втрое выше числа беженцев от насилия, сообщил Красный Крест. Потребности в гуманитарной помощи быстро растут не только в странах третьего мира, но и в США и Китае.
К смене власти в Кабуле и экономическому кризису добавилась новая напасть - в Афганистане чудовищная засуха. Местные фермеры говорят, что собрали в этом году лишь половину от прошлогоднего урожая. Без помощи извне страну ждет гуманитарный кризис.
После прихода талибов к власти сотни тысяч афганцев покинули свои дома. Каждому второму жителю страны грозит голод, если в страну не поступит гуманитарную помощь. Корреспондент DW Ник Коннолли посетил лагерь беженцев в городе Мазари-Шариф на севере Афганистана.