Гульнара Каримова - старшая дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова.

Старшая дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова при жизни отца считалась одним из влиятельных политиков республики. В период с 1995 по 2012 год она занимала посты советника министра иностранных дел, советника посла в России, советника представительства республики в ООН, замминистра иностранных дел, посла Узбекистана в Испании. В 2013 году у Гульнары Каримовой возник конфликт с отцом, после чего она утратила влияние в Узбекистане. В 2017 году, через год после смерти Ислама Каримова, Генпрокуратура Узбекистана сообщила, что Гульнара Каримова приговорена к 5 годам ограничения свободы за хищения и вымогательство. В марте 2019 года власти США обвинили Каримову и бывшего главу дочерней компании МТС в Узбекистане ООО "Уздунробит" Бехзода Ахмедова во взяточничестве и отмывании денег на сумму 865 миллионов долларов.