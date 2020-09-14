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Гульнара Каримова

Гульнара Каримова - старшая дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова.

Старшая дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова при жизни отца считалась одним из влиятельных политиков республики. В период с 1995 по 2012 год она занимала посты советника министра иностранных дел, советника посла в России, советника представительства республики в ООН, замминистра иностранных дел, посла Узбекистана в Испании. В 2013 году у Гульнары Каримовой возник конфликт с отцом, после чего она утратила влияние в Узбекистане. В 2017 году, через год после смерти Ислама Каримова, Генпрокуратура Узбекистана сообщила, что Гульнара Каримова приговорена к 5 годам ограничения свободы за хищения и вымогательство. В марте 2019 года власти США обвинили Каримову и бывшего главу дочерней компании МТС в Узбекистане ООО "Уздунробит" Бехзода Ахмедова во взяточничестве и отмывании денег на сумму 865 миллионов долларов.

TASHKENT, UZBEKISTAN - OCTOBER 27: Gulnara Karimova chairwoman of the Board of Trustees Fund Forum applauds Russian Singer Valeria after her performance at Istiqlol Palace on October 27, 2013 in Tashkent, Uzbekistan. (Photo by Yves Forestier/Getty Images for Style.Uz Art Week 2013)

Швейцария вернет Узбекистану 131 млн долларов из активов Гульнары Каримовой 14.09.2020

Около 131 млн долларов было конфисковано у старшей дочери покойного президента Узбекистана в 2019 году. Гульнара Каримова отбывает длительный срок в Узбекистане по делам о хищении и вымогательстве.
TASHKENT, UZBEKISTAN - OCTOBER 27: Gulnara Karimova chairwoman of the Board of Trustees Fund Forum applauds Russian Singer Valeria after her performance at Istiqlol Palace on October 27, 2013 in Tashkent, Uzbekistan. (Photo by Yves Forestier/Getty Images for Style.Uz Art Week 2013)

Возвращенные Узбекистану активы Каримовой потратят на соцпроекты 15.06.2020

Незаконные активы Гульнары Каримовой, возвращенные Францией, поступили в госбюджет, указала пресс-служба Минюста Узбекистана. В мае сообщалось, что в рамках дела Каримовой Франция вернула Узбекистану 10 млн долларов.
TASHKENT, UZBEKISTAN - OCTOBER 27: Gulnara Karimova chairwoman of the Board of Trustees Fund Forum applauds Russian Singer Valeria after her performance at Istiqlol Palace on October 27, 2013 in Tashkent, Uzbekistan. (Photo by Yves Forestier/Getty Images for Style.Uz Art Week 2013)

Дочь экс-президента Узбекистана приговорена к 13 годам заключения 18.03.2020

Гульнару Каримову осудили в третий раз, признав виновной в организации преступного сообщества, вымогательстве, хищении и других преступлениях. Наказание будет исчисляться с 21 августа 2015 года.
TASHKENT, UZBEKISTAN - OCTOBER 27: Gulnara Karimova chairwoman of the Board of Trustees Fund Forum applauds Russian Singer Valeria after her performance at Istiqlol Palace on October 27, 2013 in Tashkent, Uzbekistan. (Photo by Yves Forestier/Getty Images for Style.Uz Art Week 2013)

Гульнара Каримова готова к отказу от 686 млн долларов за закрытие дела 26.02.2020

В письме президенту Узбекистана дочь экс-главы государства Ислама Каримова утверждает, что уже отказалась от 131 млн долларов, которые будут направлены на гуманитарные проекты.
July 28, 2017. - Gulnara Karimova, the daughter of the former president of Uzbekistan, has been charged with six counts of crime. The charges against Karimova are based on the evidence gathered in the case, including the testimonies by members of an organized group, witnesses, victims, and materials of probes into the work of 14 firms and 16 offshore companies controlled by the organized group, seized written and physical evidence, and expert findings. The Tashkent region s court for criminal cases on August 21, 2015 found Karimova guilty of the charges and sentenced her to five years of freedom restriction. In picture: Gulnara Karimova (an archive photo). PhotoagencyxInterpress PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY

В Узбекистане начался новый суд над дочерью экс-президента Каримова 08.01.2020

Гульнару Каримову обвиняют в создании организованной преступной группировки, рейдерстве, вымогательстве, хищении.

FREI FÜR SOCIAL MEDIA epa02666853 Gulnara Karimova (L), daughter of Uzbek President Islam Karimov, receives applaus after showing her brand GULI at the Mercedes-Benz Fashion Week Russia Fall-Winter 2011/12, in Moscow, Russia, 02 April 2011. Gulnara Karimova is a Doctor of political science and professor. Currently serves as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Uzbekistan to Spain and Permanent Representative of Uzbekistan to the United Nations Office and other International Organizations in Geneva. EPA/SERGEI ILNITSKY

Генпрокуратура Узбекистана передала в суд новое дело Гульнары Каримовой 06.01.2020

В Узбекистане окончено расследование уголовного дела в отношении дочери экс-президента. Генеральная прокуратура обвиняет Гульнару Каримову в вымогательстве и хищении бюджетных средств.
July 28, 2017. - Gulnara Karimova, the daughter of the former president of Uzbekistan, has been charged with six counts of crime. The charges against Karimova are based on the evidence gathered in the case, including the testimonies by members of an organized group, witnesses, victims, and materials of probes into the work of 14 firms and 16 offshore companies controlled by the organized group, seized written and physical evidence, and expert findings. The Tashkent region s court for criminal cases on August 21, 2015 found Karimova guilty of the charges and sentenced her to five years of freedom restriction. In picture: Gulnara Karimova (an archive photo). PhotoagencyxInterpress PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxHUNxONLY

Против Гульнары Каримовой в Узбекистане возбуждены два новых уголовных дела 20.08.2019

Дочь экс-президента Узбекистана Гульнара Каримова обвиняется в незаконных махинациях с акциями госкомпаний и вымогательстве чужого имущества.
ILLUSTRATION - Geldscheine der Währung Schweizer Franken liegen am 04.08.2013 in Wengen (Schweiz) auf einem Tisch. (l-r): 100 Franken Alberto Giacometti, 50 Franken Sophie Taeuber-Arp, 20 Franken Arthur Honegger, 10 Franken Le Corbusier. Foto: Soeren Stache/dpa picture-alliance/dpa/S.Stache

Швейцария вернет Узбекистану 130 млн конфискованных франков 24.06.2019

Деньги были заморожены в рамках расследования дела в отношении родственника Гульнары Каримовой. Этот человек приговорен в Швейцарии к крупному штрафу за намерение скрыть происхождение денежных средств.

США готовят охоту на активы Рамзана Кадырова из-за убийства Бориса Немцова. DW Новости (08.03.2019) 08.03.2019

"Призыв к ответственности и правосудию из-за убийства Бориса Немцова". Так называется проект резолюции, одобренный Комитетом по иностранных делам Палаты представителей США. Документ предполагает поиск активов Кадырова.
TASHKENT, UZBEKISTAN - OCTOBER 27: Gulnara Karimova chairwoman of the Board of Trustees Fund Forum applauds Russian Singer Valeria after her performance at Istiqlol Palace on October 27, 2013 in Tashkent, Uzbekistan. (Photo by Yves Forestier/Getty Images for Style.Uz Art Week 2013)

США обвиняют Гульнару Каримову во взяточничестве и отмывании денег 07.03.2019

По данным обвинения, дочь бывшего президента Узбекистана за многомиллионные взятки помогала телекоммуникационным компаниям выйти на узбекский рынок.
FREI FÜR SOCIAL MEDIA epa02666853 Gulnara Karimova (L), daughter of Uzbek President Islam Karimov, receives applaus after showing her brand GULI at the Mercedes-Benz Fashion Week Russia Fall-Winter 2011/12, in Moscow, Russia, 02 April 2011. Gulnara Karimova is a Doctor of political science and professor. Currently serves as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Uzbekistan to Spain and Permanent Representative of Uzbekistan to the United Nations Office and other International Organizations in Geneva. EPA/SERGEI ILNITSKY

Гульнара Каримова остается загадкой узбекского режима 06.03.2019

Почему старшая дочь покойного президента Узбекистана Ислама Каримова оказалась в колонии? Новые подробности о судьбе Гульнары Каримовой оставляют многочисленные вопросы.
FREI FÜR SOCIAL MEDIA epa02666853 Gulnara Karimova (L), daughter of Uzbek President Islam Karimov, receives applaus after showing her brand GULI at the Mercedes-Benz Fashion Week Russia Fall-Winter 2011/12, in Moscow, Russia, 02 April 2011. Gulnara Karimova is a Doctor of political science and professor. Currently serves as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Uzbekistan to Spain and Permanent Representative of Uzbekistan to the United Nations Office and other International Organizations in Geneva. EPA/SERGEI ILNITSKY

Дочь Ислама Каримова отправили в колонию 06.03.2019

Из-за повторных нарушений Гульнарой Каримовой смягченных условий отбывания наказания генпрокуратура Узбекистана приняла решение изменить ей меру пресечения.
FREI FÜR SOCIAL MEDIA epa02666853 Gulnara Karimova (L), daughter of Uzbek President Islam Karimov, receives applaus after showing her brand GULI at the Mercedes-Benz Fashion Week Russia Fall-Winter 2011/12, in Moscow, Russia, 02 April 2011. Gulnara Karimova is a Doctor of political science and professor. Currently serves as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Uzbekistan to Spain and Permanent Representative of Uzbekistan to the United Nations Office and other International Organizations in Geneva. EPA/SERGEI ILNITSKY

Швейцария еще не решила, как потратить деньги Гульнары Каримовой 29.11.2018

Власти Швейцарии не хотят хранить у себя 800 миллионов франков Гульнары Каримовой, дочери покойного узбекского президента. Возвращать их Узбекистану она тоже не спешит.
Antikorruptions-Films der russischen Oppositionellen Chaika Navalny, Film, Staatsanwaltschaft, Russland, Korruption, Screenshot

США ввели санкции против сына генпрокурора России 21.12.2017

Министерство финансов США вновь расширило санкционный список на основании "закона Магнитского". Новыми фигурантами перечня стали Артем Чайка и Гульнара Каримова.
(140102) -- TASHKENT, Jan. 2, 2014 () -- The photo taken on Oct. 27, 2013 shows the Registan in Samarkand, Uzbekistan. The Registan is the heart of the ancient city of Samarkand and it is consisted of three separate buildings including Madrasa of Ulugh Beg, Sher-Dor Madrasah, and Tilya-Kori Madrasah. Samarkand is the second largest city in Uzbekistan and the capital of Samarqand Province. It is an ancient city on the Silk Road and a melting port of the world's cultures. It is listed as one of the World Heritage Sites by UNESCO in 2001. (/Sadat) (dzl) |

Год без Каримова: что в Узбекистане изменилось при новом лидере 02.09.2017

Прошел год после смерти президента Узбекистана Ислама Каримова. Что изменилось в стране за это время - в вопросах и ответах DW.
FREI FÜR SOCIAL MEDIA epa02666853 Gulnara Karimova (L), daughter of Uzbek President Islam Karimov, receives applaus after showing her brand GULI at the Mercedes-Benz Fashion Week Russia Fall-Winter 2011/12, in Moscow, Russia, 02 April 2011. Gulnara Karimova is a Doctor of political science and professor. Currently serves as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of Uzbekistan to Spain and Permanent Representative of Uzbekistan to the United Nations Office and other International Organizations in Geneva. EPA/SERGEI ILNITSKY

В Узбекистане арестована дочь экс-президента Гульнара Каримова 28.07.2017

Дочери Ислама Каримова предъявлено обвинение по шести статьям Уголовного кодекса. В отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщила Генпрокуратура Узбекистана.
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