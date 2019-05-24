Грязная нефть в "Дружбе" пока стоит, Евросоюз не беспокоится

В Брюсселе следят за последствиями аварии на нефтепроводе "Дружба" и ходом ее устранения, но дополнительных мер не принимают. Тем временем в Германии выросли цены на бензин.
Цены на бензин в Германии в этом году еще не были выше, чем сейчас. Да и в некоторых других странах ЕС ценники на бензоколонках бьют рекорды, вопреки тому, что нефтяные котировки в последние дни падают. Рост стоимости бензина (кстати, и в России) происходит на фоне того, что уже месяц как практически не работает российский трубопровод "Дружба", по которому нефть должна поступать в пять стран ЕС - Чехию, Польшу, Словакию, Венгрию и Германию.
Причинно-следственную связь между ростом цен в Европе и аварией на "Дружбе" из-за попадания в нефтепровод около пяти миллионов тонн некондиционной нефти усматривают некоторые наблюдатели, в частности, обозреватели австрийской газеты Der Standard. Нефть из "Дружбы" идет на НПЗ в Восточной Германии, но на местных заправках дефицита бензина не наблюдается, да и цены там не выше, чем в среднем по стране. "Нехватки (нефти. - Ред.), по крайней мере на данный момент, нет", - заверили в Объединении предприятий нефтеперерабатывающей промышленности Германии (MWV).
Есть ли связь между ростом цен на бензин в Германии и аварией на "Дружбе" или нет, но постепенно в Европе растет понимание, что "нефтяной кризис из-за грязной российской нефти оказался хуже, чем кто-либо предполагал", написало агентство "Блумберг" в своем комментарии.
Польша не присоединилась к российско-белорусской "Дружбе"
Поиск решения проблемы оказался затяжным. Только 23 мая первые поставки кондиционной нефти по южной ветке "Дружбы" - через Беларусь и Украину - дошли до НПЗ компании MOL в Словакии. Вскоре они дойдут до Венгрии. Однако с более важной и мощной северной веткой - через Беларусь в Польшу и Германию - вопрос вовсе не закрыт. В четверг, 23 мая, Россия и Беларусь договорились о том, как заместить грязную нефть в трубе на чистую.
"С понедельника-вторника начнется выдавливание некондиционной нефти в сторону России, таким образом освободится путепровод в сторону Западной Европы", - подтвердил договоренность 24 мая премьер-министр Беларуси Сергей Румас после переговоров в Москве с его российским коллегой Дмитрием Медведевым. Ранее концерн "Белнефтехим" заявил, что на территории Беларуси остается более миллиона тонн "грязной" нефти.
Схема нефтепровода "Дружба"
Наблюдатели отметили, однако, что Польша в этом плане по утилизации грязной нефти не участвует, хотя без нее очистка трубопровода только на российской и белорусской территории имеет мало смысла для двух основных конечных получателей - Польши и Германии. Власти Польши были единственными из пострадавших стран ЕС, кто публично призвал Россию как можно быстрее возобновить поставки кондиционной нефти и выплатить компенсации пострадавшим компаниям. Стороны договорились встретиться 3 июня в Москве для поиска общих решений.
На данный момент датой возобновления поставок на польскую территорию называется 9 июня. Однако Варшава ставит условием возобновления транзита нефти признание жалоб со стороны польских и немецких НПЗ на качество поставленного сырья. Официальные представители России выступили с критикой позиции Польши как "неконструктивной". В Москве настаивают на решении сперва технических вопросов и лишь на последующем обсуждении компенсаций. Очевидно, что в отсутствии компромисса очистка нефтепровода потребует еще больше времени, чем запланировано: речь идет сегодня о конце августа 2019 года (по российским оценкам).
Евросоюз: дефицита нефти не предвидится
Однако в Европейском Союзе ситуация с "Дружбой" не вызывает большой тревоги. Брюссель до сих пор не высказывался публично, а на запрос DW в Еврокомиссии ответили: "Мы следим за развитием ситуации и оцениваем ее". Страны-члены Европейского союза должны иметь стратегические запасы сырой нефти и/или нефтепродуктов, эквивалентные по объему 90 дням чистого импорта или 61 дню потребления - в зависимости от того, какой показатель выше, процитировал директиву 2009/119/EC представитель Еврокомиссии.
Как стало известно DW, 15 мая в Брюсселе специально созданная группа провела встречу, посвященную ситуации на нефтепроводе "Дружба". Участники пришли к выводу, что загрязнение российского нефтепровода не ставит под угрозу безопасность поставок в ЕС в целом, так как на территории Евросоюза достаточно резервов нефти и нефтепродуктов.
Объем ранее распечатанных стратегических запасов составляет 1 процент от общего объема хранимой нефти. Так что Брюссель положился на национальные правительства и компании в антикризисном управлении ситуации с "Дружбой".
Ранее в интервью DW профессор университета в шотландском Абердине и приглашенный профессор Томского университета Тина Солиман Хантер высказала мнение, что газовый конфликт между Россией и Украиной заставил европейцев слишком сильно сфокусироваться на вопросах обеспечения ЕС газом, забыв о нефти. Однако в ЕС считают, что дополнительные меры сверх тех, что требует упомянутая директива, в краткосрочной перспективе не потребуются.
Да и для Германии остановка работы "Дружбы" не представляет серьезной проблемы с точки зрения обеспечения энергетической безопасности, считает сотрудник энергетического отдела консалтинговой компании A.T. Kearney Кристоф Ледерман (Christoph Ledermann). У Германии, по его оценке, пока нет никакой необходимости распечатывать свои стратегические запасы.
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