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Гёрлиц - самый восточный город Германии. Архитектурный ансамбль неповторим по красоте и сохранности. Его спасение - рукотворное чудо.
Детей в изобразительном искусстве ''изобрел'' 19-й век. До романтиков их, как правило, стилизовали под взрослых. Детские портреты эпохи романтизма - экспонаты новой выставки.
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