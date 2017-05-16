 Группа ″Ленинград″ анонсировала прощальный тур | Новости из Германии о России | DW | 20.03.2019

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Россия

Группа "Ленинград" анонсировала прощальный тур

Сергей Шнуров объявил, что в этом году группа "Ленинград" прекратит свое существование. "Прыгать и скакать приматом" - "это тяжелый крест", написал певец в Instagram.

Сергей Шнуров

Сергей Шнуров

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в среду, 20 марта, анонсировал прощальный тур образованного в 1997 году музыкального коллектива. "Между сложными вещами я скажу, как не юнец - этот тур будет прощальным, вот и сказочке конец", - написал он в своем Instagram в стихотворной форме, признав, что "прыгать и скакать приматом" - "это тяжелый крест", и группа может быть когда-нибудь собрана вновь, но произойдет это "нескоро".

Контекст

Вице-премьер РФ считает, что Шнуров "победить не победит, но кое-куда всех их пошлет". Лидер группы "Ленинград" уже откликнулся на инициативу Рогозина. (15.05.2016)

Какой русский не знает группы "Ленинград"? Но чтобы это залихватское питерское бандформирование приводило в восторг иностранцев? (20.05.2010)

В 2018 году "Ленинград" дал концерт в Санкт-Петербурге на "Газпром Арене", который собрал более 65 тысяч зрителей, что стало рекордом посещаемости для группы. Закончит свое существование группа "Ленинград" в нынешнем виде также в Санкт-Петербурге концертом 12 октября.

Единственный концерт "Ленинграда" в Германии в 2019 году пройдет 26 мая в Висбадене на футбольном стадионе Brita Arena, вмещающем 12 тысяч зрителей. VIP-ложа на этом концерте обойдется в 2400 евро.

В 2010 году в немецкий кинопрокат вышел фильм о группе "Ленинград" "Мужчина, который поет" ("Der Mann, der singt"), собравший благоприятные отзывы критиков. А в феврале Шнуров вошел в состав Общественного совета при комитете Госдумы по культуре.

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    Автор: Наталия Королева


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Дикий Берлин 1980-х

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