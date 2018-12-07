 Грузия подписала контракт с Францией на поставку систем ПВО | Новости из Германии о Европе | DW | 09.12.2018

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Европа

Грузия подписала контракт с Францией на поставку систем ПВО

Министерство обороны Грузии сообщило о покупке системы управления и контроля ПВО у Франции. Соглашение о покупке было подписано еще в 2015 году.

Грузинский солдат

Грузинский солдат

Грузинское министерство обороны подписало с Францией контракт о покупке системы управления и контроля воздушной обороны. Об этом в воскресенье, 9 декабря, сообщила пресс-служба ведомства по итогам визита в Париж грузинского министра обороны Левана Изория. Он заявил, что этот шаг будет "в значительной степени" содействовать усилению воздушной обороноспособности Грузии. Соглашение о покупке было подписано еще летом 2015 года, а первые сведения о поставке компонентов французских ПВО в Грузию появились в декабре 2017 года.

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"В компоненте воздушной обороны Грузия и Франция переходят на новый этам сотрудничества", - отмечает пресс-служба министерства обороны. Грузинское ведомство "оформило с французской стороной очень важный контракт в связи с системой управления и контроля воздушной обороны", - говорится в заявлени министерства. Конкретный тип системы ПВО, приобретенный Грузией у Франции, не назван.

Помимо этого, в конце 2017 года стало известно об инициативе Тбилиси, который предложил США поставлять Грузии противотанковые ракетные комплексы Javelin. После одобрения сделки Госдепартаментом США первые поставки были осуществлены в январе 2018 года. Общая сумма контракта с США - 75 миллионов долларов. Сервисно-логистическое обслуживание обеспечивает также американская сторона.

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    Автор: Наталья Позднякова


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