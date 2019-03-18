 Грузия и НАТО проводят совместные военные учения | Новости из Германии о Европе | DW | 18.03.2019

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Европа

Грузия и НАТО проводят совместные военные учения

В совместных учениях Грузии и НАТО принимают участие 350 солдат из 21 страны альянса, а также военные из Азербайджани, Финляндии и Швеции. Маневры продлятся 12 дней.

Военные Грузии и стран НАТО на учениях (фото из архива)

Военные Грузии и стран НАТО на учениях (фото из архива)

Совместные военные маневры Грузии и НАТО начались в понедельник, 18 марта, в учебном центре Крцаниси в окрестностях Тбилиси и продлятся 12 дней. В них принимают участие 350 военнослужащих из США, Великобритании, Франции, Германии и еще 17 стран альянса. Кроме того, своих солдат прислали Азербайджан, Финляндия и Швеция.

Контекст

В ночь на 8 августа 2008 года грузинские военные вошли в Цхинвал, затем были выбиты оттуда армией России, дошедшей почти до Тбилиси. Что говорили о той войне тогда и как видят сейчас - у DW. (08.08.2018)

Сторонники и противники вступления Грузии в Североатлантический альянс обменялись аргументами в Берлине. Их выслушал и обобщил корреспондент DW. (05.07.2018)

Грузинское министерство обороны назвало учения "важной вехой для укрепления военно-политического сотрудничества между НАТО и Грузией". "Цель этих учений - повысить обороноспособность Грузии, они не направлены против какой-либо третьей страны", - заявила замминистра обороны Лела Чиковани.

Москва рассматривает возможное вступление бывшей советской республики Грузии в НАТО как вторжение в сферу своего влияния. В 2008 году, перед войной между Россией и Грузией, на саммите в Румынии члены альянса в принципе поддержали стремление Тбилиси вступить в НАТО, однако без указания каких-либо сроков. Формальный процесс присоединения Грузии к Североатлантическому альянсу так и не был запущен.

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    Автор: Александра Елкина


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