Грузия и НАТО проводят совместные военные учения

Совместные военные маневры Грузии и НАТО начались в понедельник, 18 марта, в учебном центре Крцаниси в окрестностях Тбилиси и продлятся 12 дней. В них принимают участие 350 военнослужащих из США, Великобритании, Франции, Германии и еще 17 стран альянса. Кроме того, своих солдат прислали Азербайджан, Финляндия и Швеция.

Грузинское министерство обороны назвало учения "важной вехой для укрепления военно-политического сотрудничества между НАТО и Грузией". "Цель этих учений - повысить обороноспособность Грузии, они не направлены против какой-либо третьей страны", - заявила замминистра обороны Лела Чиковани.

Москва рассматривает возможное вступление бывшей советской республики Грузии в НАТО как вторжение в сферу своего влияния. В 2008 году, перед войной между Россией и Грузией, на саммите в Румынии члены альянса в принципе поддержали стремление Тбилиси вступить в НАТО, однако без указания каких-либо сроков. Формальный процесс присоединения Грузии к Североатлантическому альянсу так и не был запущен.

______________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве Интеграция в Европу Из стран бывшего СССР полноправными членами Евросоюза на данный момент являются только страны Балтии: Латвия, Литва и Эстония присоединились к ЕС 1 мая 2004 года. Еще шесть стран участвуют в программе ЕС "Восточное партнерство": три из них - Украина, Молдавия и Грузия - заключили соглашение об ассоциации с ЕС.

Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве Программа ЕС "Восточное партнерство" В программе "Восточное партнерство", нацеленной на углубление связей республик бывшего СССР с Евросоюзом, в данный момент участвуют шесть постсоветских стран - Беларусь, Украина, Молдавия, Грузия, Армения и Азербайджан. Примечательно, что Беларусь и Армения одновременно являются и членами Евразийского экономического союза (ЕАЭС), куда также входят Россия, Казахстан и Киргизия.

Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве "Восточное партнерство" двух скоростей В последнее время усилилось разделение стран "Восточного партнерства" на две группы. В первую входят Грузия, Молдавия и Украина, подписавшие договор об ассоциации с ЕС. Во вторую - Беларусь, Азербайджан и Армения, не заключившие такого соглашения. 1 мая вступит в силу договор о расширенном партнерстве между Арменией и ЕС, в рамках которого ЕС предоставит Еревану 175 млн евро на проведение реформ.

Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве Кому нужна виза в ЕС Граждане стран Балтии, вступивших в ЕС в 2004 году, пользуются правом свободного передвижения и могут работать в любой стране Евросоюза наравне с гражданами того или иного государства ЕС. Обладатели украинского, молдавского или грузинского паспортов могут посещать страны Шенгенской зоны без виз. Гражданам же России, Беларуси, Армении и Азербайджана для этих целей по-прежнему требуется виза.

Евросоюз и НАТО на постсоветском пространстве Интеграция в НАТО Из республик бывшего СССР полноправными членами Североатлантического альянса пока также являются только три страны Балтии. Украине и Грузии предоставлен статус "страны-аспиранта": это означает, что государство официально выразило интерес к вступлению в НАТО и получило приглашение присоединиться к интенсивному диалогу по вопросам членства. Автор: Александра Елкина

