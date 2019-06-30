Грузинская певица Нино Катамадзе отказалась выступать в России

Грузинская певица Нино Катамадзе заявила, что никогда больше не будет выступать в России. Об этом она написала в посте на своей странице в социальной сети Facebook в воскресенье, 30 июня. "Во всех частях мира, в том числе и России, я всегда говорила, что Россия - оккупант, Путин является врагом моей страны, а значит и моим", - написала она.

Нино Катамадзе выступила в Москве 22 июня и назвала этот концерт самым тяжелым в жизни. Певица попросила прощения за то, что не приняла участие в начавшихся 20 июня протестах, разгоревшихся в Тбилиси после того, как российский депутат Госдумы Сергей Гаврилов занял кресло спикера грузинского парламента и обратился к собравшимся на русском языке.

"Прошу прощения, мои дорогие, что не стояла вместе с вами в ту ночь, что не смогла защитить вас физически и закрыть вас хоть от одной пули. Будь у меня выбор, я бы без колебания приняла бы на себя все те пули, которые попали в каждого из вас за протест против оккупации", - написала она.

Нино Катамадзе - грузинская джазовая певица и одна из самых известных музыкантов в стране. В России, где она неоднократно выступала и работала, в том числе, и над саундтреками к нескольким фильмам, у нее много поклонников.

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