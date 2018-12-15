Гройсман назвал "вымыслом" слова Лаврова о провокации на границе с Крымом

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отклонил заявление главы российского МИД Сергея Лаврова о подготовке Киевом военной провокации в конце декабря. "Первая моя реакция - он сам это придумал, потом вышел и сам озвучил. Третье, чего ему не хватает, - это, наверное, еще и реализовать свой абсолютно неадекватный план", - заявил Гройсман в ответ на вопрос корреспондента DW во время пресс-конференции по итогам Совета ассоциации ЕС-Украина, прошедшего в понедельник, 17 декабря, в Брюсселе.

Он подчеркнул, что Украина "никогда нигде не создавала никаких прецедентов относительно провокаций". Глава украинского правительства отметил, что события 25 ноября в Керченском проливе - "брутальное нападение" на Украину, ее флот и моряков. А теперь 24 моряка находятся в России за решеткой как военнопленные, добавил он. Потому заявление Лаврова Гройсман расценил как "очередную попытку РФ оправдать свою дикость и неприкрытую военную агрессию".

"Я бы посоветовал министру сделать все в рамках его возможностей, чтоб украинских моряков освободили, а Вооруженные силы РФ и боевики, находящиеся сегодня на территории Украины, вернулись бы домой", - подытожил украинский премьер.

Могерини предупреждала

Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики Федерика Могерини, дававшая пресс-конференцию вместе с Гройсманом, прямо слова Лаврова не прокомментировала. "Мы с самого начала очень четко заявляли, что милитаризация Азовского моря - это очень опасно", - отметила Могерини. Потому еще с самого начала увеличения напряженности в Азовском море, происходящее с весны этого года, ЕС призывал к "деэскалации, снижению напряжения, и чтобы Россия воздерживалась от действий (которые она совершала. - Ред.)".

По словам Могерини, она призвала Москву к деэскалации еще в октябре во время дебатов в Европарламенте. Кроме того, в начале декабря она провела длительную встречу с Лавровым во время заседания министров стран ОБСЕ в Милане, и говорила с ним в первую очередь про керченский кризис. ЕС постоянно координирует свою позицию по этому поводу со странами G7. Могерини это назвала "наиболее эффективным способом совершать дипломатическое и экономическое давление на Россию" за ее нарушения международного права.

Напомним, ранее в понедельник Сергей Лавров заявил о вроде бы подготовке президентом Украины Петром Порошенко вместе "со своими западными кураторами, попечителями" провокации на границе с аннексированным Россией Крымом. По словам Лаврова, Москва ответит Украине так, что "мало не покажется".

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