Грозит ли России новый топливный кризис?

Стоимость бензина на столичных заправках растет третью неделю подряд. Несмотря на все попытки сдержать рост, с мая, когда в России был зафиксирован мощный ценовой всплеск, автомобильное топливо подорожало примерно на 2 рубля за литр. Опасаясь более значительного скачка, правительство России готовит меры по предотвращению дальнейшего повышения цен.
В частности, обсуждается субсидирование нефтяных компаний с января 2019 года в объемах около 630 млрд рублей. С чем связаны риски удорожания топлива, как ведут цены сейчас и можно ли будет избежать резкого подъема его стоимости, выясняла DW.
Ситуация на бензиновом рынке РФ и угроза ценового коллапса
По данным Московской топливной ассоциации (МТА), средневзвешенные цены на столичных заправках к 17 сентября достигли 42,06 рубля за литр АИ-92 и 45,71 рубля - за АИ-95. Для сравнения - четыре месяца назад они составляли 40,72 рубля и 43,89 рубля соответственно. Майский скачок цен оказался одним из самых серьезных за последние годы: они поднялись на 5,6 процента всего за месяц. Чтобы избежать кризиса, 31 мая 2018 года правительство РФ решило снизить акцизы на бензин и дизельное топливо: соответственно на 2 тысячи рублей (до 9-11 тысяч) и 3 тысячи рублей (до 4,66 тысячи) за 1 тонну. Кроме того, была достигнута договоренность с крупными нефтяными компаниями о заморозке розничных цен.
Одна из АЗС в Москве
Однако же уже ближе к осени на рынке начали всерьез обсуждаться новые риски ценового всплеска. В конце августа Российский топливный союз (РТС) обратился с письмом к вице-премьеру Дмитрию Козаку, в котором охарактеризовал сложившуюся на рынке ситуацию как "неустойчивую". В РТС обратили внимание на августовский скачок оптовых цен, а также завили, что опасаются негативного развития ситуации после того, как будет увеличен НДС (с 18% до 20% с 1 января 2019 года) и реализованы меры по завершению налогового маневра (снижение таможенных пошлин на топливо одновременно с повышением налога на добычу полезных ископаемых).
Опасения вызывает и тот факт, что с 1 января 2019 года все же должны вырасти акцизы в тех объемах, которые планировались с 1 июля этого года. "Ручного" управления может оказаться недостаточным, предостерегли в РТС. И обратили внимание на то, что в июле-августе объем поставок топлива на внутренний рынок должен был быть увеличен на 3% по сравнению с показателями 2017 года, однако сделано это не было. В 2019 году, по оценкам РТС, потенциал роста оптовой цены литра бензина составит 4,4 рубля. В связи с этим в союзе не исключили повторения "ценового коллапса и на розничном рынке".
"Ручное" управление остается единственной панацеей
Очевидно, в правительстве РФ понимают всю серьезность создавшейся угрозы. Как заявил накануне замглавы Минфина Илья Трунин, окончательное решение еще не принято, однако, возможно, нефтяники будут получать из бюджета так называемые демфирующие надбавки в общем объеме свыше 600 млрд рублей. Таким образом, компаниям будет компенсироваться более половины разницы между экспортной и условной внутренней ценой на топливо. Как известно, экспортировать нефтепродукты сегодня намного выгоднее, чем продавать на внутреннем рынке, что чревато возникновением дефицита.
Карикатура Сергея Ёлкина на тему роста цен на бензин в России
"Проблема в том, что при высокой цене на нефть нефтяникам гораздо выгоднее продавать большие объемы сырья за рубежом, чем поставлять на отечественные НПЗ. А если учесть, что около трети в розничной цене бензина составляют акцизы и другие налоги, то перерабатывать в России нефть получается невыгодным", - отмечает замдиректора аналитического департамента компании "Альпари" Наталья Мильчакова. По ее словам в сложившихся условиях лучшим решением проблемы была бы отмена акциза на бензин.
Пойти на это власти не готовы, уверен руководитель аналитического отдела Независимого топливного союза (НТС) Григорий Баженов. "Мы неоднократно говорили о том, что необходимо сбалансировать внешнюю и внутреннюю налоговую составляющие. Но эта идея в правительстве категорически не принимается - есть очевидная установка на повышение налогового бремени на экономику в целом", - полагает он.
В этих условиях демпфер остается единственным смягчающим механизмом, и теперь все будет зависеть от того, как быстро нефтяники смогут получить субсидии. К слову, высказывавшаяся ранее идея о запуске механизма уже с 1 октября вместо 1 января Труниным была опровергнута.
Держать нельзя отпускать и прогноз цены за литр
С учетом всех перечисленных факторов, а также инфляции Григорий Баженов прогнозирует рост цен на бензин в ближайшей перспективе в среднем на 4-5 рублей за литр. Наталья Мильчакова дает более мягкий прогноз - до 47 рублей за литр.
В НТС приводят еще один фактор, который может негативно повлиять на рынок, - возможные банкротства независимых АЗС (независимая розница составляет около 60% текущей топливной инфраструктуры страны и около 30% по объемам пролива), находящихся в неравных условиях с вертикально-интегрированными нефтяными компаниями (ВИНК).
"ВИНК обладают большим маркетинговым ресурсом. Кроме того, даже если они несут убытки в рознице, они могут перераспределить их по другим обществам, поэтому в целом работают в плюс. Независимый сектор такой возможности не имеет", - указывает Баженов.
Пока крупные компании держат розничные цены, независимые вынуждены идти в фарватаре их ценовой политики, однако долго продержаться у них не получится. "Массовый же их уход с рынка чреват такими вытекающими отсюда последствиями, как очереди на заправках ВИНК и новый рост цен", - заключает глава аналитического отдела НТА.
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Автор: Сергей Елкин