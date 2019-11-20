 Греция закроет три крупнейших лагеря для беженцев | Новости из Германии о Европе | DW | 20.11.2019

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Европа

Греция закроет три крупнейших лагеря для беженцев

Вместо лагерей на островах Лесбос, Самос и Хиос появятся "центры идентификации" для мигрантов, у которых нет шансов получить убежище. Остальных беженцев будут направлять на материк.

Беженцы на греческом острове Лесбос

Беженцы на греческом острове Лесбос (фото из архива)

Власти Греции планируют закрыть три крупнейших лагеря для беженцев на островах Лесбос, Самос и Хиос. Вместо них должны быть созданы "центры отъезда и идентификации", заявил представитель правительства республики на пресс-конференции в среду, 20 ноября.

Контекст

За три года число ходатайств о предоставления убежища в Германии, Австрии, Венгрии и Швеции упало, а в Греции, Италии и на Кипре - выросло. Данные по всему Евросоюзу - у DW. (28.06.2018)

На встрече министров внутренних дел стран ЕС в Амстердаме не нашли решение миграционного кризиса в Европе. Зато критиковали Грецию, которая якобы не выполняет своих обязательств. (26.01.2016)

Предполагается, что в этих центрах будут размещать мигрантов без перспектив получить убежище, которых необходимо вернуть на родину. Речь идет о лагерях, которые беженцам запретят покидать, отмечает агентство dpa. При этом мигрантов, у которых есть шанс получить убежище, будут направлять на материковую часть Греции.

Лагеря для мигрантов на греческих островах неоднократно критиковали за переполненность, которая только ухудшает санитарные условия жизни беженцев. В сентябре в лагере "Мориа" на острове Лесбос несколько раз вспыхивали пожары.

В Евросоюзе действует Дублинское соглашение, согласно которому рассматривать прошения иностранцев об убежище должна первая же страна ЕС, в которую въехал претендент.

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