 Греция достроит забор на границе с Турцией | Новости из Германии о Европе | DW | 31.05.2020

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Европа

Греция достроит забор на границе с Турцией

Афины хотят возвести заграждение вдоль всей границы с Турцией, проходящей по реке Эврос. Ранее Анкара позволила мигрантам пересечь погранпереход, чтобы продолжить путь в ЕС.

Заграждение на греческо-турецкой границе, проходящей по реке Эврос

Заграждение на границе Греции и Турции, проходящей по реке Эврос (март 2020 г.)

Греция продолжит строительство заграждений вдоль реки Эврос на границе с Турцией. Об этом заявил глава греческого МИДа Никос Дендиас в интервью газете Realnews, опубликованном в воскресенье, 31 мая. По его словам, это является одной из мер по защите суверенитета Греции.

В настоящее время Греция строит заграждения на различных участках границы с Турцией, проходящей вдоль Эврос (Марица по-турецки), поясняет информагентство dpa. Общая протяженность строящихся заграждений равна примерно 26 км, но Афины планируют возвести забор вдоль всей 208-километровой границы, проходящей по реке. 

Мигранты продолжают путь в ЕС через реку Эврос

Мигранты продолжают путь в ЕС через реку Эврос, март 2020 года

Турция пустила беженцев в Евросоюз

Заключенное между Анкарой и Брюсселем в марте 2016 года соглашение предполагает, что Турция не будет пропускать в страны ЕС нелегальных мигрантов и получит взамен финансовую поддержку. Однако в конце февраля 2020 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил ЕС в несоблюдении договоренностей. Турция не может прокормить всех мигрантов, и поэтому граница с Грецией открылась, заявил Эрдоган. По его словам, за день границу в направлении ЕС пересекли 18 тысяч человек.

Греция заявила о массовом нелегальном пересечении границы и закрыла погранпереход на реке Эврос. В ходе столкновений с мигрантами греческие полицейские применили тяжелые водометы и слезоточивый газ.

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    Новый поток мигрантов в Евросоюз: ситуация на границе Турции и Греции

    Заграждения из колючей проволоки на границе

    С конца февраля на границе Турции и Греции сложилась критическая ситуация с беженцами. Пограничники и полиция пытаются остановить многотысячный поток мигрантов, стремящихся попасть на территорию ЕС. На границе были установлены заграждения из колючей проволоки.

  • КПП Пазаркуль

    Новый поток мигрантов в Евросоюз: ситуация на границе Турции и Греции

    Поток людей на границе увеличивается

    По данным Международной организации по миграции (МОМ), на турецкой стороне 212-километровой границы с Грецией находятся тысячи человек, надеющихся проникнуть на территорию Евросоюза. На этом фото - КПП Пазаркуль, где собралось не менее двух тысяч беженцев, в их числе сирийцы, афганцы и иракцы. На фоне боев в Идлибе число сирийских беженцев постоянно увеличивается.

  • Беспорядки на границе Турции и Греции

    Новый поток мигрантов в Евросоюз: ситуация на границе Турции и Греции

    Столкновения на границе

    Между мигрантами и греческой полицией, которая пытается воспрепятствовать тому, чтобы они пересекли границу Турции и Греции, несколько раз происходили столкновения. Беженцы забрасывали полицейских камнями, те, в свою очередь, применяли в ответ тяжелые водометы и слезоточивый газ. 1 марта Анкара сообщила, что турецкие пограничники были вынуждены пропустить через границу более 75 тысяч мигрантов.

  • Беженцы в резиновых лодках

    Новый поток мигрантов в Евросоюз: ситуация на границе Турции и Греции

    По реке в Грецию

    Несмотря на то, что греческие патрули контролируют всю прибрежную зону, пытаясь не допустить проникновения в страну нелегальных беженцев, поток тех, кто стремится к границе с Грецией ищз Турции, чтобы попасть на территорию ЕС, растет. Беженцы используют путь через реку Эврос, которую пересекают на резиновых лодках.

  • Жещина с ребенком

    Новый поток мигрантов в Евросоюз: ситуация на границе Турции и Греции

    Опасное путешествие через Эврос

    Многие беженцы пытаются пересечь границу с Грецией через погранпереход на реке Эврос. Этой женщине с ребенком не удалось достичь границы на надувной лодке, которая во время переправы пришла в негодность. Женщину из реки вытащили спасатели. Как сообщают греческие СМИ, на этом погранпереходе пограничники не пропустили на территорию страны почти 10 тысяч мигрантов.

  • Беженцы на лодке

    Новый поток мигрантов в Евросоюз: ситуация на границе Турции и Греции

    Поток людей будет сложно остановить

    Греция усилила подразделения вдоль границы с Турцией из-за угрозы проникновения в страну тысяч мигрантов, а также патрули в проливах между греческими островами и турецким побережьем Эгейского моря. Между тем европейское агентство по охране внешних границ Frontex в докладе для лидеров ЕС сообщило, что массовый поток людей в направлении Греции будет сложно остановить.

  • Беженцы в Турции

    Новый поток мигрантов в Евросоюз: ситуация на границе Турции и Греции

    Турция не справляется с беженцами

    Нынешняя ситуация с беженцами является следствием нарушения Анкарой заключенного с Брюсселем в марте 2016 года соглашения. Оно предполагает, что через границы Турции не будут пропускаться мигранты, направляющиеся в ЕС. За это ЕС предоставляет Турции финансовую поддержку. По данным ООН, Турция приняла около 3,6 млн беженцев из Сирии. Эти цифры выросли на фоне боев в провинции Идлиб.

  • Флаги ЕС у здания Еврокомиссии

    Новый поток мигрантов в Евросоюз: ситуация на границе Турции и Греции

    ЕС думает, что делать с беженцами

    Министры иностранных дел стран ЕС на этой неделе соберутся в Брюсселе, чтобы обсудить ситуацию с беженцами на греческо-турецкой границе. Пока по просьбе Афин Брюссель направил в Грецию дополнительных специалистов и средства, необходимые для охраны границ.

    Автор: Наталья Позднякова


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