 Греция высылает двух российских дипломатов | Новости из Германии о Европе | DW | 11.07.2018

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Европа

Греция высылает двух российских дипломатов

Власти страны обвинили российских дипломатов во вмешательстве во внутренние дела и незаконных действиях. В российском МИДе пообещали зеркально ответить на решение Афин.

Парламент Греции в Афинах

Греция высылает двух российских дипломатов, еще двум дипломатам отказано в разрешении въехать в страну. Как сообщила в среду, 11 июля, газета "Катимерини", их обвинили во вмешательстве во внутренние дела и незаконных действиях в отношении национальной безопасности греческого государства. В греческом МИД и российском посольстве в Афинах отказались комментировать это сообщение на запрос агентства Reuters. В российском МИДе пообещали зеркально ответить на решение греческих властей. 

Контекст

Греки много сделали для стабилизации экономики, и почти достигли цели. И для страны, и для Евросоюза это немалый успех, полагает обозреватель DW. (22.06.2018)

Кризис в Греции положил конец господству двух партий и открыл широкие возможности перед другими политическими силами. Однако среди них оказались откровенные враги народовластия. (27.05.2013)

По данным издания, Афины обвиняют российских дипломатов в попытках сбора и распространения информации и подкупе государственных чиновников, в том числе в том, что касается соглашения между Грецией и бывшей югославской республикой Македонией о названии этого государства.

Действия греческих властей обусловлены также расширением российского влияния в Греции, которое помимо прочего связано с деятельностью Императорского православного палестинского общества, отмечает газета. Речь идет о попытках оказания влияния через денежные вознаграждения на муниципальные и городские структуры греческой православной церкви, а также о том, чтобы заручиться влиянием на горе Афон.

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    Автор: Кейт Мюзер, Инга Ваннер


Контекст

Археологическая сенсация: гробница эпохи Александра Македонского

Неподалеку от города Амфиполь в северной части Греции археологи обнаружили древнее захоронение. Это, скорее всего, гробница членов семьи "самого" Александра Македонского. (02.10.2014)  

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