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Публика несколько раз прерывала выступление Светланы Тихановской аплодисментами. При этом речь шла не только о политике. О том, что так впечатлило политический истеблишмент Берлина, - в репортаже DW.
Переизбрание Кисиды произошло при поддержке большего числа депутатов парламента, чем ожидалось. Это облегчит его правительству выполнение предвыборных обещаний по борьбе с ковидом и оживлению экономики.
Четыре нобелевские лауреатки призвали ЕС к гуманному обращению с мигрантами, стремящимися попасть в Евросоюз через Беларусь. Происходящее на границе они считают "примером современной версии жестокости".
При содействии властей Беларуси в страну прилетели тысячи мигрантов с Ближнего Востока. Их цель - попасть в ЕС. Цель Лукашенко - отомстить Евросоюзу за санкции. Каким образом - знает Сергей Елкин.
Суд удовлетворил иск Минюста Беларуси, совершившего внеплановую проверку Общества белорусского языка. Несмотря на ликвидацию, объединение хочет возобновить деятельность при первой возможности.
На шахте "Абайская" произошел залповый выброс метана, в результате которого шестеро горняков погибли на месте, а еще двое находятся в тяжелом состоянии.
Карантин при въезде в Германию из зон высокого риска заражения SARS-CoV-2 не коснется привитых одобренной в ЕС вакциной от COVID-19. Российский "Спутник V" - не в их числе, напомнили в Минздраве ФРГ.
Белорусский грузовой самолет разбился при попытке совершить посадку. Самолет возвращался в аэропорт базирования после доставки продовольствия в Чукотской АНО.
Под влиянием изменений в обществе образ матери не раз трансформировался и в искусстве. Выставка в немецком Мангейме прослеживает этот путь - от прославления до реализма, поднимая при этом и сложные темы, как бездетность.
Трое задержанных мужчин обвиняются в подделке документов и нарушении тайны телефонных переговоров. При этом они утверждают, что не знали, по заказу кого собирали информацию.
Джо Байден принес публичные извинения за решение его предшественника выйти из Парижского соглашения по климату. По его мнению, борьба с изменением климата дает "невероятную возможность" для экономики.
При отсутствии медпомощи жертв среди людей, застрявших на белорусско-польской границе, будет не избежать, уверены представители НПО "Врачи на границе".
У Запада и стран Центральной Азии разные взгляды на ситуацию в Афганистане после прихода к власти талибов. Но всех сейчас интересует вопрос, как выстраивать отношения с новыми властями в Кабуле.
Латвия, до сих пор относительно успешно справлявшаяся с пандемией, этой осенью попала в сложную ситуацию. Растет число заболевших и умерших, а жители при этом не спешат вакцинироваться. Почему?
Сайт DW перестал открываться в Беларуси при попытке зайти на него. С мобильных устройств ресурс также недоступен.
Беспилотник Bayraktar турецкого производства уничтожил артустановку сепаратистов, сообщил Генштаб армии Украины. При этом в Киеве подчеркивают, что дрон не пересекал линию разграничения.
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