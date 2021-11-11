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Гран-при

sikhanouskayaBerlin1.JPG - Die belarussische Bürgerrechtlerin und Oppositionspolitikerin Swetlana Tichanowskaja (Mitte) mit dem Kuratoriumsvorsitzender der Bundeskanzler-Helmut-Schmidt-Stiftung Peer Steinbrück (rechts) in Berlin am 10.11.2021 Nikita Batalov

От борьбы с диктатурой до феминизма: как Тихановская сорвала овации на лекции в Берлине 11.11.2021

Публика несколько раз прерывала выступление Светланы Тихановской аплодисментами. При этом речь шла не только о политике. О том, что так впечатлило политический истеблишмент Берлина, - в репортаже DW.
FILE PHOTO: Fumio Kishida, Japan's ruling Liberal Democratic Party (LDP) lawmaker and former foreign minister, announces his candidacy for the party's presidential election at a news conference in Tokyo, Japan, August 26, 2021. REUTERS/Issei Kato/File Photo

Премьер-министром Японии переизбран Фумио Кисида 10.11.2021

Переизбрание Кисиды произошло при поддержке большего числа депутатов парламента, чем ожидалось. Это облегчит его правительству выполнение предвыборных обещаний по борьбе с ковидом и оживлению экономики.

A picture taken on November 9, 2021 shows migrants at the Belarusian-Polish border in the Grodno region. - Poland and Belarus squared off on November 9 over thousands of migrants aiming to enter EU member Poland, with Warsaw saying the wave threatened the security of the entire bloc. Minsk warned against provocations on the border, where armed troops from both countries are deployed amid escalating tensions. Trapped between the rhetoric are thousands of people, many escaping war and poverty in the Middle East, trying to survive outdoors in squalid conditions as temperatures dip toward freezing. - Belarus OUT (Photo by Leonid Shcheglov / BELTA / AFP) / Belarus OUT (Photo by LEONID SHCHEGLOV/BELTA/AFP via Getty Images)

Нобелевские лауреатки призвали ЕС к гуманности при решении миграционного кризиса 09.11.2021

Четыре нобелевские лауреатки призвали ЕС к гуманному обращению с мигрантами, стремящимися попасть в Евросоюз через Беларусь. Происходящее на границе они считают "примером современной версии жестокости".
Karikatur – belorussischer Herrscher Alexander Lukaschenko läuft mit einer Karre voller Menschen in Richtung Europa, einige Menschen fallen aus der Karre und bleiben auf dem Boden liegen. Karikatur von Sergey Elkin. Sie darf auf DW-Seiten veröffentlicht werden. Copyright: Sergey Elkin.

Беженцы в Беларуси, или Лукашенко идет на таран 09.11.2021

При содействии властей Беларуси в страну прилетели тысячи мигрантов с Ближнего Востока. Их цель - попасть в ЕС. Цель Лукашенко - отомстить Евросоюзу за санкции. Каким образом - знает Сергей Елкин.
Symbol für Gerichtsentscheidung

Верховный суд в Минске ликвидировал Общество белорусского языка 09.11.2021

Суд удовлетворил иск Минюста Беларуси, совершившего внеплановую проверку Общества белорусского языка. Несмотря на ликвидацию, объединение хочет возобновить деятельность при первой возможности.
Ekibastuz, Kazakhstan - Bucket wheel excavator. One of the largest open pit coal mines in the world operated by Bogatyr Access Komyr. ( Photo by: Christopher Herwig / Aurora), Ekibastuz KAZAKHSTAN PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: ChristopherxHerwig 9569300048

Шесть человек погибли при взрыве на шахте в Казахстане 07.11.2021

На шахте "Абайская" произошел залповый выброс метана, в результате которого шестеро горняков погибли на месте, а еще двое находятся в тяжелом состоянии.
02.04.2021 YEKATERINBURG, RUSSIA - APRIL 2, 2021: Ampoules with the Gam-COVID-Vac Sputnik V COVID-19 vaccine are pictured at a mobile vaccination unit at an Okey hypermarket. The walk-in vaccination center offers free COVID-19 vaccines. Donat Sorokin/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS0FB550

Минздрав ФРГ: прививка "Спутником V" не освобождает от карантина 05.11.2021

Карантин при въезде в Германию из зон высокого риска заражения SARS-CoV-2 не коснется привитых одобренной в ЕС вакциной от COVID-19. Российский "Спутник V" - не в их числе, напомнили в Минздраве ФРГ.
IRKUTSK REGION, RUSSIA - NOVEMBER 3, 2021: A view of the crash site of an Antonov An-12 transport aircraft near the village of Pivovarikha. The plane crashed on its way from Yakutsk to Irkutsk. Irkutsk Region Government/TASS

Под Иркутском при крушении самолета погибли семь человек 03.11.2021

Белорусский грузовой самолет разбился при попытке совершить посадку. Самолет возвращался в аэропорт базирования после доставки продовольствия в Чукотской АНО.
29.09.2021 Eine Frau betrachtet in der Kunsthalle Mannheim in der Ausstellung «MUTTER!» ein Bild von Mason Poole mit dem Titel «Beyonce Posing With Her Newborn Twins». Ebenfalls zu sehen sind ein Bild von Pablo Picasso (M) mit dem Titel «Maternité» und das Kunstwerk von Dieric Bouts (r) mit dem Titel «Madonna mit Kind». Mit über 100 Objekten widmet sich die Ausstellung, die bis zum 6. Februar 2022 zu sehen ist, der Beziehung zwischen Mutter und Kind. +++ dpa-Bildfunk +++

Символ плодородия, святая, жертва: как менялся образ матери в искусстве 02.11.2021

Под влиянием изменений в обществе образ матери не раз трансформировался и в искусстве. Выставка в немецком Мангейме прослеживает этот путь - от прославления до реализма, поднимая при этом и сложные темы, как бездетность.
19/01/2021 Das Bild aus einem vom russischen Oppositionellen Alexej Nawalny produzierten Youtube-Video zeigt eine Drohnenansicht eines Anwesens an der Schwarzmeerküste. Der Putin-Gegner zeichnet in dem knapp zweistündigen Film anhand von Dokumenten die verschleierten Besitzverhältnisse zu dem größten Privatanwesen in Russland nach. Der Kreml bezeichnet die neuen Recherchen Nawalnys zu einem Riesenpalast des Präsidenten Wladimir Putin als «Unsinn». (zu dpa: «Kreml weist Berichte über Riesenpalast Putins als «Unsinn» zurück») +++ dpa-Bildfunk +++

Задержаны детективы, помогавшие Навальному в расследованиях 02.11.2021

Трое задержанных мужчин обвиняются в подделке документов и нарушении тайны телефонных переговоров. При этом они утверждают, что не знали, по заказу кого собирали информацию.
President Joe Biden speaks during the COP26 U.N. Climate Summit, Monday, Nov. 1, 2021, in Glasgow, Scotland. (AP Photo/Evan Vucci)

Байден извинился за выход США из Парижского соглашения при Трампе 01.11.2021

Джо Байден принес публичные извинения за решение его предшественника выйти из Парижского соглашения по климату. По его мнению, борьба с изменением климата дает "невероятную возможность" для экономики.
Migrants from Somalia sit in the forest as they cross the Belarusian-Polish border in Siemianowka, Poland October 25, 2021. REUTERS/Kacper Pempel

Польские власти не пускают правозащитников к мигрантам на границе с Беларусью 01.11.2021

При отсутствии медпомощи жертв среди людей, застрявших на белорусско-польской границе, будет не избежать, уверены представители НПО "Врачи на границе".

In this photograph taken on September 28, 2021 Taliban fighters enjoy a ride on a pirate ship attraction in a fairground at Qargha Lake on the outskirts of Kabul. - This is Afghanistan! a Taliban fighter shouts on the pirate ship ride at a fairground in western Kabul, as his armed comrades cackle and whoop on board the rickety attraction. (Photo by WAKIL KOHSAR / AFP) / TO GO WITH: Afghanistan-conflict-fairground, SCENE by James EDGAR

Талибам можно доверять? На что надеются соседи Афганистана 29.10.2021

У Запада и стран Центральной Азии разные взгляды на ситуацию в Афганистане после прихода к власти талибов. Но всех сейчас интересует вопрос, как выстраивать отношения с новыми властями в Кабуле.
(211011) -- RIGA, Oct. 11, 2021 (Xinhua) -- People have their COVID-19 vaccination certificates checked before entering a shopping mall in Riga, Latvia, Oct. 11, 2021. The Latvian government declared new emergency rules to stem the country's rapidly rising COVID-19 incidence. The government also decided to declare a state of emergency, which came into effect on Monday, and will remain in force until Jan. 11. (Photo by Janis Laizans/Xinhua)

COVID-19 в Латвии: как страна дошла до жесткого локдауна 29.10.2021

Латвия, до сих пор относительно успешно справлявшаяся с пандемией, этой осенью попала в сложную ситуацию. Растет число заболевших и умерших, а жители при этом не спешат вакцинироваться. Почему?
Haupt-Funkhaus der Deutschen Welle in Bonn (Schürmann-Bau). Foto vom 11. Juli 2015.

В Беларуси заблокировали сайт Deutsche Welle 28.10.2021

Сайт DW перестал открываться в Беларуси при попытке зайти на него. С мобильных устройств ресурс также недоступен.
ISTANBUL, TURKEY - SEPTEMBER 23: The 'Armed Bayraktar TB2' Unmanned Aerial Vehicle (UAV) is seen performing demonstration flight during the 'Teknofest Istanbul' Aerospace and Technology Festival in Istanbul, Turkey on September 23, 2018. Teknofest Istanbul is being organized by the Turkey Technology Team Foundation (T3) and the Istanbul Metropolitan Municipality to promote and to showcase Turkey's rapid advance in technology on September 20-23 at the cityÄôs new airport. Emrah Yorulmaz / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Украина, вопреки запрету, применила боевой дрон в Донбассе 27.10.2021

Беспилотник Bayraktar турецкого производства уничтожил артустановку сепаратистов, сообщил Генштаб армии Украины. При этом в Киеве подчеркивают, что дрон не пересекал линию разграничения.
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