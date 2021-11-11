Символ плодородия, святая, жертва: как менялся образ матери в искусстве

Под влиянием изменений в обществе образ матери не раз трансформировался и в искусстве. Выставка в немецком Мангейме прослеживает этот путь - от прославления до реализма, поднимая при этом и сложные темы, как бездетность.