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Гранатомет

Russian riot police officers ar epictured in central St.Petersburg on August 31, 2012 during opposition protest action. AFP PHOTO/OLGA MALTSEVA (Photo credit should read OLGA MALTSEVA/AFP/GettyImages)

В России обвинили в хулиганстве авторов шоу о вымышленном депутате 09.11.2021

Дело против авторов шоу про Наливкина завели из-за ролика, в котором псевдодепутат пытается выстрелить из гранатомета и попадает в рекламный баннер партии "Единая Россия".
This handout photo courtesy of US Navy and made available on May 10, 2021, shows a vessel on which weapons were seized by the guided-missile cruiser USS Monterey in international waters of the North Arabian Sea. - The US Navy's Fifth Fleet said today it had seized a huge cache of illicit Russian and Chinese weapons from a stateless dhow sailing in international waters of the North Arabian Sea. The Fifth Fleet, which is based in Bahrain, said the guided-missile cruiser USS Monterey intercepted the vessel and discovered the cargo during a routine boarding, in a two-day operation on May 6-7. (Photo by NAVCENT Public Affairs / US NAVY / AFP) / XGTY / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / US NAVY - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

ВМС США изъяли российское оружие с судна в Аравийском море 09.05.2021

Крейсер USS Monterey ВМС США задержал в Аравийском море судно без опознавательных знаков. На борту нашли российские противотанковые ракеты, китайские штурмовые винтовки, пулеметы и гранатометы.
ARCHIV - 14.03.2018, Bayern, Herzogenaurach: Das Logo des Sportartikelherstellers adidas AG ist während der Bilanz-Pressekonferenz des Unternehmens auf einem Kleidungsstück abgebildet. (Zu dpa «Adidas legt Bilanz für 2018 vor» vom 13.03.2019) Foto: Daniel Karmann/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Бренд Adidas: от кроссовок до гранатометов 18.08.2019

Исполнилось 70 лет знаменитому Adidas. Но тема у нас сегодня не слишком праздничная. Дело в том, что Ади Дасслер, давший имя бренду, не всегда выпускал только спорттовары.
13.07.2019+++Kiev, Ukraine+++ 13.07.2019, Ukraine, Kiew: Das beschädigte Gebäude des Fernsehsenders 112. Vor der Ausstrahlung eines in der Ukraine als russische Propaganda wahrgenommenen Films ist in der Nacht zum Samstag das Gebäude des Fernsehsenders 112 mit einem Granatwerfer beschossen worden. Foto: Serg Glovny/ZUMA Wire/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

В ОБСЕ осудили обстрел здания украинского телеканала 13.07.2019

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы слова Арлем Дезир назвал инцидент "неприемлемым актом запугивания" и призвал украинские власти провести тщательное расследование.
Ukrainian police car © tverkhovinets #33350459

В Киеве в здание телеканала выстрелили из гранатомета 13.07.2019

Власти Украины квалифицируют случившееся как террористический акт. О пострадавших не сообщается.
Mit der Waffe im Anschlag patroulliert ein amerikanischer SFOR-Soldat am 13.9.1998 auf einem Panzerfahrzeug auf einer Straße, die zu einem Wahllokal in Brcko führt. Die umstrittene nordbosnische Stadt Brcko wird ein «neutrales Gebiet» mit einer gemeinsamen Regierung von Moslems, Serben und Kroaten. Dieser Schiedspruch wurde am 5.3.1999 in der bosnischen Hauptstadt Sarajevo veröffentlicht. Das Büro des Chefkoordinators für die Bosnien-Friedenshilfe, Carlos Westendorp, bezeichnete die Entscheidung als «fair und gerecht», da sie die Interessen aller Volksgruppen schütze.

США стали основным импортером украинского стрелкового оружия 21.07.2018

США купили у Украины более 5 тысяч автоматов и пистолетов-пулеметов, а также 790 переносных противотанковых винтовок и гранатометов.

14.10.2015+++ Ukraine's President Petro Poroshenko (2nd L) and Ukraine's Defence Minister Stepan Poltorak (L) visit an exhibition of new Ukrainian military equipment in Kiev, Ukraine, October 14, 2015. The country marks Defenders Day on Wednesday. REUTERS/Gleb Garanich

"Голос Америки" сообщил о поставках Украине летального оружия из США 22.11.2017

Речь идет о гранатометах PSRL - созданной в США усовершенствованной версии советского гранатомета РПГ-7. В США утверждают, что это оборонительное оружие.
January 30, 2014. (c) Imago/ZUMA Press Cairo, Cairo, Egypt - Egyptian security forces sit on a military vehicle as they patrol the al-Haram street, in Cairo on January 30, 2014. An Egyptian militant group affiliated with the Islamic State has claimed responsibility for coordinated and simultaneous attacks Thursday, Jan. 29, 2015 that struck more than a dozen army and police targets in three towns in the restive Sinai Peninsula, killing at least 26 security officers. Following the attack, el-Sissi cut short a trip to Ethiopia, to return to Cairo, MENA reported Friday PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAap3

В Египте в результате атаки на блокпост погибли более 10 человек 09.01.2017

Группа боевиков с гранатометами напала на блокпост египетской полиции на Синае. Погибли более 10 человек. Ответственность за атаку пока на себя никто не взял.
FILE - In this file photo taken May 24, 2016, Serbia's Prime Minister Aleksandar Vucic gestures during a press conference, in Belgrade, Serbia. Serbia's interior minister Nebojsa Stefanovic said Vucic has been moved to a safe location after a large of cache of weapons including anti-tank rocket, hand grenades and sniper rifle ammunition was found Saturday Oct. 29, 2016, near his family home near Belgrade. (AP Photo/Darko Vojinovic, FILE) |

Глава правительства Сербии был укрыт в засекреченном месте 29.10.2016

Недалеко от дома родителей сербского премьера под Белградом обнаружен тайник с оружием. На этом месте правительственный кортеж Александра Вучича значительно снижает скорость, заявил глава МВД Сербии.
ARCHIV - Ein Soldat hält am 13.11.2013 im Rahmen der Wachausbildung auf dem Truppenübungsplatz Oberlausitz bei Weißkeißel (Sachsen) ein Sturmgewehr G36 in den Händen. Foto: Arno Burgi/dpa +++(c)picture-alliance/dpa/A. Burgi

Литва закупит в Германии партию штурмовых винтовок G36 06.09.2016

Минобороны Литвы решило закупить дополнительную партию немецких штурмовых винтовок G36 для нужд национальной армии. Кроме того, арсенал литовских солдат пополнится 40-милиметровыми подствольными гранатометами.
Old railways in Ukraine. © Masson - Fotolia.com 31208989

СБУ заявила о предотвращении терактов на железной дороге 08.08.2016

Пять злоумышленников пытались подорвать железнодорожные пути на разных направлениях от Львова, но были задержаны. У них обнаружены гранатометы, гранаты, взрывчатка, другие боеприпасы и оружие.
5AI-E1-A2007-1 Jerewan, Stadtansicht / Foto Eriwan / Jerewan (Republik Armenien). - Blick vom Haghthanak-Park (Sieges- park) ueber Eriwan zum Berg Ararat. - Foto, 2007. E: Jerewan / View of the City / Photo Eriwan / Jerewan (Republic of Armenia).- - View from the Haghthanak-Park (Vicory- Park) across Eriwan of Mount Ararat. - Photo, 2007. F: Erevan, vue de la ville Erevan (Republique d'Armenie). - Vue depuis le parc de Haghthanak (parc de la Victoire) sur Erevan et le mont Ararat. - picture-alliance/akg/Y. Travert

В Армении арестована группировка, готовившая "ряд тяжких преступлений" 25.11.2015

В Ереване арестованы 10 человек, организовавших группировку, в арсенале которой были автоматы, гранатометы и взрывные устройства. Сообщается, что они планировали "тяжкие преступления".
Ukrainische Soldaten an der Front in der Region Donetsk während der Waffenruhe in diesem Monat. Im Bild: An Ukrainian soldier observes separatists' positions at Donetsk airport Copyright: DW/Filip Warwick

ОБСЕ: Отвод вооружений на Украине должен проходить в два этапа 30.09.2015

На первом этапе от линии фронта должны быть отведены танки и артиллерия, а на втором - гранатометы. Глава МИД ФРГ Штайнмайер убежден, что выводить также следует и тяжелое вооружение.
Logo des ukrainischen Geheimdiensts - SBU *** Bilder von DW-Korrespondent in der Ukraine Alexander Savizki; zugeschickt im September 2010

СБУ предотвратила покушение на Арсена Авакова 12.09.2015

В ходе обысков у членов группы, подозреваемых в подготовке покушения на главу МВД Украины, были изъяты четыре мины, 67 гранат, четыре гранатомета, три автомата и другое оружие.
Die internationalen Beobachter der OSZE versuchen seit Wochen Schyrokyne täglich zu besuchen. Neben der Gegend um den Flughafen von Donezk ist es der zweite Ort, wo der Waffenstillstand immer wieder gebrochen wird. *** DW, Frank Hofmann

Глава патруля ОБСЕ на Украине пострадал в Широкино 28.07.2015

Миссия наблюдателей ОБСЕ стала свидетелем перестрелки в селе Широкино. В результате взрыва, раздавшегося в 5 метрах от него, старший патруля получил сотрясение мозга и ушиб правой ноги.
27.03.2015 Ukrainian servicemen walk behind tanks as they take part in exercises near the eastern Ukrainian city of Lysychansk, in the Lugansk region on March 27, 2015. Russian President Vladimir Putin has awarded several military units a hugely prestigious title that was given to troops for heroism during WWII, sparking new questions about the Kremlin's involvement in Ukraine. AFP PHOTO/ PETRO ZADOROZHNYY (Photo credit should read PETRO ZADOROZHNYY/AFP/Getty Images)

ОБСЕ зафиксировала интенсивные боестолкновения близ Донецка и Широкино 13.04.2015

Наблюдатели зафиксировали применение танков, тяжелой артиллерии, гранатометов и минометов с обеих сторон. Представители мониторинговой миссии не смогли определить, кто стал инициатором столкновений.
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