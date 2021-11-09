Гранатомет

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Дело против авторов шоу про Наливкина завели из-за ролика, в котором псевдодепутат пытается выстрелить из гранатомета и попадает в рекламный баннер партии "Единая Россия".
Крейсер USS Monterey ВМС США задержал в Аравийском море судно без опознавательных знаков. На борту нашли российские противотанковые ракеты, китайские штурмовые винтовки, пулеметы и гранатометы.
Исполнилось 70 лет знаменитому Adidas. Но тема у нас сегодня не слишком праздничная. Дело в том, что Ади Дасслер, давший имя бренду, не всегда выпускал только спорттовары.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы слова Арлем Дезир назвал инцидент "неприемлемым актом запугивания" и призвал украинские власти провести тщательное расследование.
Власти Украины квалифицируют случившееся как террористический акт. О пострадавших не сообщается.
США купили у Украины более 5 тысяч автоматов и пистолетов-пулеметов, а также 790 переносных противотанковых винтовок и гранатометов.
Речь идет о гранатометах PSRL - созданной в США усовершенствованной версии советского гранатомета РПГ-7. В США утверждают, что это оборонительное оружие.
Группа боевиков с гранатометами напала на блокпост египетской полиции на Синае. Погибли более 10 человек. Ответственность за атаку пока на себя никто не взял.
Недалеко от дома родителей сербского премьера под Белградом обнаружен тайник с оружием. На этом месте правительственный кортеж Александра Вучича значительно снижает скорость, заявил глава МВД Сербии.
Минобороны Литвы решило закупить дополнительную партию немецких штурмовых винтовок G36 для нужд национальной армии. Кроме того, арсенал литовских солдат пополнится 40-милиметровыми подствольными гранатометами.
Пять злоумышленников пытались подорвать железнодорожные пути на разных направлениях от Львова, но были задержаны. У них обнаружены гранатометы, гранаты, взрывчатка, другие боеприпасы и оружие.
В Ереване арестованы 10 человек, организовавших группировку, в арсенале которой были автоматы, гранатометы и взрывные устройства. Сообщается, что они планировали "тяжкие преступления".
На первом этапе от линии фронта должны быть отведены танки и артиллерия, а на втором - гранатометы. Глава МИД ФРГ Штайнмайер убежден, что выводить также следует и тяжелое вооружение.
В ходе обысков у членов группы, подозреваемых в подготовке покушения на главу МВД Украины, были изъяты четыре мины, 67 гранат, четыре гранатомета, три автомата и другое оружие.
Миссия наблюдателей ОБСЕ стала свидетелем перестрелки в селе Широкино. В результате взрыва, раздавшегося в 5 метрах от него, старший патруля получил сотрясение мозга и ушиб правой ноги.
Наблюдатели зафиксировали применение танков, тяжелой артиллерии, гранатометов и минометов с обеих сторон. Представители мониторинговой миссии не смогли определить, кто стал инициатором столкновений.
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