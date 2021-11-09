Гранатомет

Бренд Adidas: от кроссовок до гранатометов

Исполнилось 70 лет знаменитому Adidas. Но тема у нас сегодня не слишком праздничная. Дело в том, что Ади Дасслер, давший имя бренду, не всегда выпускал только спорттовары.