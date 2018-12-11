Гражданский форум ЕС - Россия требует освободить Пономарева

Гражданский форум ЕС - Россия потребовал от властей России освободить исполнительного директора движения "За права человека" Льва Пономарева, который находится под арестом в камере спецприемника №1 ГУВД Москвы. Правление Форума считает возбужденное против Пономарева дело "возмутительным и издевательским", говорится в заявлении, распространенном во вторник, 11 декабря. Объединение требует уважать конституционные права граждан на мирные собрания и "положить конец пыткам и бесчеловечному, унижающему достоинство человека обращению со стороны правоохранительных органов".

Тверской районный суд Москвы 5 декабря приговорил 77-летнего правозащитника к 25 суткам административного ареста по обвинению в неоднократном нарушении порядка проведения собраний и митингов. Поводом послужила его публикация в Facebook с информацией о проведении в Москве 28 октября несанкционированного митинга.

Это было мирное мероприятие в поддержку активистов движения "Новое величие", которых обвиняют в экстремистской деятельности на основании показаний, данных под пытками, отмечается в заявлении Форума. Лев Пономарев, который "всю свою жизнь посвятил защите прав человека", ранее добивался одобрения властей на проведение митинга, но ему было в этом отказано, указывается далее.

Движение "За права человека" - член Гражданского форума ЕС - Россия

7 декабря Московский городской суд сократил срок ареста правозащитника до 16 суток. Через несколько дней суд отказался отпустить его на похороны председателя Московской Хельсинкской группы Людмилы Алексеевой, с которой Пономарева связывают более 20 лет совместной правозащитной деятельности, отмечают члены правление Форума.

Гражданский форум ЕС - Россия был основан в 2011 году с целью развития сотрудничества между НКО и их более активного участия в диалоге между Евросоюзом и РФ. Сейчас в нем участвуют 153 неправительственные организации из России и европейских стран, в том числе движение Пономарева "За права человека".

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