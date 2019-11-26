 Гражданский форум ЕС-Россия вступился за чешскую НКО ″Человек в беде″ | Новости из Германии о Европе | DW | 26.11.2019

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Европа

Гражданский форум ЕС-Россия вступился за чешскую НКО "Человек в беде"

Правление Гражданского форума ЕС-Россия призывает Москву пересмотреть закон о признании НКО нежелательными и прекратить репрессии против гражданского общества.

На конференции Гражданского форума ЕС-Россия (фото из архива)

На конференции Гражданского форума ЕС-Россия (фото из архива)

Правление Гражданского форума ЕС-Россия осуждает внесение чешской НКО "Человек в беде" Минюстом РФ в список нежелательных организаций. Форум призывает Еврокомиссию, Европарламент и страны-члены ЕС "открыто выразить свое недовольство решением и донести свою позицию до сведения российской стороны", говорится в его заявлении, оказавшемся в распоряжении DW во вторник, 26 ноября.

Эту тему следует поднимать на встречах представителей руководства ЕС и России "вплоть до исключения НКО "Человек в беде" из списка и окончательной отмены репрессивного законодательства", считает форум. Он также призывает комиссара Совета Европы по правам человека Дунью Миятович "подчеркивать свое несогласие с решением на встречах с российскими коллегами и предать этот прецедент широкой огласке".

Контекст

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Эксперты ломают голову над принятым Думой в третьем чтении законопроектом о нежелательных иностранных организациях. По их мнению, цель законопроекта - преследование НКО. (19.05.2015)

В заявлении говорится о "новой волне репрессий против российского независимого гражданского общества", так как присвоение статуса "нежелательная" "направлено на прекращение сотрудничества российских организаций со своими партнерами и единомышленниками из других стран". Форум призывает Москву пересмотреть соответствующее законодательство, которое, по его убеждению, нарушает международное право.

МИД Чехии вызвал посла РФ из-за НКО "Человек в беде"

Чешская НКО "Человек в беде" осуществляет проекты по оказанию гуманитарной помощи, обеспечивает нуждающимся психологическую реабилитацию и медицинское обследование в Чехии. Она существует с 1992 года и работает более чем в 30 странах.О внесении "Человека в беде" в список нежелательных в РФ организаций стало известно 12 ноября. В связи с этим МИД Чехии вызвал для объяснений российского посла Александра Змеевского. 

Гражданский форум ЕС-Россия был основан в 2011 году неправительственными организациями в качестве постоянной платформы для взаимодействия. Сегодня в Форум входят более 170 организаций из России и стран ЕС.

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