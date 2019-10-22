Гражданский форум ЕС-Россия вступился за движение "За права человека"

Правление Гражданского форума ЕС-Россия призвало российские власти "немедленно остановить процедуру ликвидации" Общероссийского общественного движения "За права человека". Об этом говорится в заявлении, распространенном во вторник, 29 октября.

В документе отмечается, что движение "За права человека" является не только членом Форума, но и одной из "самых влиятельных и опытных правозащитных организаций" России, активисты которой вносят свой вклад "в защиту прав заключенных, продвижение таких гражданских свобод как справедливые и свободные выборы, борьбу с произволом властей". В Форуме считают, что действия Минюста, направленные на ликвидацию движения "За права человека" являются угрозой правозащитной деятельности в стране.

Гражданский форум ЕС-Россия был основан в 2011 году неправительственными организациями в качестве постоянной платформы для взаимодействия. Сегодня в Форум входят 178 членских организаций и организаций-сторонников из России и 20 стран ЕС. Цели Форума - развитие сотрудничества неправительственных организаций из России и ЕС и более активное участие НКО в диалоге между ЕС и Россией. В рамках своей деятельности Форум активно занимается такими вопросами, как облегчение визового режима, защита окружающей среды и прав человека, вопросы исторической памяти и гражданского образования.

Как стало известно 15 октября, российское министерство юстиции подало в Верховный суд заявление о ликвидации движения "За права человека" за неоднократные, по мнению министерства, нарушений законодательства. Решение может быть принято в ноябре.

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