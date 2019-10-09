Граждане (партия)

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В Испании завершился прием документов на предоставление гражданства потомкам евреев, изгнанных из Испании в XV веке. Среди претендентов оказались и граждане России.
Даже далеко не все граждане Евросоюза живут в открытом гражданском обществе, считают авторы доклада "Атлас гражданского общества". США, Великобритания и Испания получили вовсе не лучшую оценку.
Министерство внутренних дел Испании утверждает, что грузинские воры из банды Звиада Дарсадзе совершают 60 процентов всех квартирных краж в Мадриде. Подробности у DW.
Испанские политики ищут выход из правительственного кризиса, разразившегося после парламентских выборов. Созданию нового кабинета до сих пор мешали межпартийные разногласия.
Приверженность испанских популистов из партии "Подемос" идеям венесуэльского социализма может лишить их части избирателей на выборах 26 июня. Испанцы не хотят венесуэльского "боливарианского социализма" в своей стране.
Действующией парламент распущен по решению короля Филиппа VI. Ни один из кандидатов на пост премьер-министра не нашел необходимой поддержки, чтобы сформировать новое правительство.
В Испании, где на недавних парламентских выборах ни одна партия не добилась абсолютного большинства, делаются попытки сформировать правящую коалицию. Какие альянсы возможны, выясняла DW.
На выборах в Испании победила Народная партия. Однако, чтобы сформировать правительство, ей потребуется найти союзников, а это будет непросто. Подробности - у DW.
Для этого потребуются сложные коалиционные переговоры. Глава оппозиционных социалистов Педро Санчес допустил, что консерваторы должны попробовать сформировать правительство.
В новом испанском парламенте старым партиям придется потесниться. Решающее слово будет за новичками из центристской "Граждане" и левой "Подемос". От них зависят возможные коалиции.
Бомбардировки, от которых страдают и мирные жители, не разрешат сирийский конфликт, заявили вышедшие на демонстрации граждане Испании и Великобритании.
Число жертв нападения на музей в Тунисе превысило 20 человек. Среди них - граждане ФРГ, Италии, Польши, Испании. ЕС осудил атаку, заявив о планах усилить меры по борьбе с терроризмом.
Граждане России не ограничиваются покупкой жилья для летнего отдыха в Испании. Все чаще они приобретают и коммерческую недвижимость в этой стране. Все подробности - у DW.
Россияне, покупающие жилье в Испании, чаще других иностранцев становятся жертвами обмана и собственной некомпетентности. Эксперты объяснили DW, как можно избежать таких ситуаций.
От Мадрида до Афин граждане выходят на акции протеста против мер экономии. Это доказывает - реформы задевают людей за живое. Однако вместе с тем растет и опасность экстремизма, считает немецкая печать.
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