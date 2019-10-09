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Граждане (партия)

A sign denoting the Jewish quarter in Toledo, Spain, Europe PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: JulianxElliott 849-1613 a Sign denoting The Jewish Quarter in Toledo Spain Europe PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright JulianxElliott 849 1613

Почти 150 тысяч потомков изгнанных евреев получат испанское гражданство 09.10.2019

В Испании завершился прием документов на предоставление гражданства потомкам евреев, изгнанных из Испании в XV веке. Среди претендентов оказались и граждане России.

Christopher Street Day CSD DEU, Deutschland, Germany, Berlin, 22.07.2017 Teilnehmer der Initiative Pulse of Europe auf der schwul-lesbischen Gedenkparade Christopher Street Day CSD Pride unter dem Motto Mehr Von Uns Jede Stimme gegen Rechts und Wir sind alle anders in Berlin. Die Anerkennung einer Ehe fuer alle steht in diesem Jahr im Zentrum der CSD-Parade. Mit Puls von Europa waechst eine EU-freundliche Buergerbewegung die jeden Sonntag in 35 deutschen Staedten und Nachbarlaendern mit blauen EU-Fahnen demonstriert. Ausloeser war das Brexit Referendum und die US-Wahl in 2016 und richtet sich gegen Nationalismus, Isolation und Rechte Bewegungen in Europa. Participants of Pulse of Europe movement at the Berlin s annual Christopher Street Day CSD Pride parade in Berlin. Gays and lesbians all around the world are celebrating the Christopher Street Day gay and lesbian pride parade. Berlin, Christopher Street Day CSD DEU Germany Germany Berlin 22 07 2017 Participants the Initiative Pulse of Europe on the gay lesbian Gedenkparade Christopher Street Day CSD Pride under the Motto more from us each Voice against right and We are all Anders in Berlin the Recognition a Marriage for all is in this Year in Center the CSD Parade with Pulse from Europe growing a EU Friendly Buerger movement the everyone Sunday in 35 German Staedten and Nachbarlaendern with blue EU Flags demonstrated Unblock Trigger was the Brexit Referendum and the U.S. Choice in 2016 and directed to against Nationalism Isolation and Rights Movements in Europe Participants of Pulse of Europe Movement AT The Berlin S Annual Christopher Street Day CSD Pride Parade in Berlin Gays and lesbians All Around The World are Celebrating The Christopher Street Day Gay and Lesbian Pride Parade Berlin

Лишь два процента населения Земли живут в свободном гражданском обществе 31.01.2018

Даже далеко не все граждане Евросоюза живут в открытом гражданском обществе, считают авторы доклада "Атлас гражданского общества". США, Великобритания и Испания получили вовсе не лучшую оценку.
Fotolia 6814778 Einbrecher © Gina Sanders

Граждане Грузии бьют воровские "рекорды" в Мадриде 14.11.2016

Министерство внутренних дел Испании утверждает, что грузинские воры из банды Звиада Дарсадзе совершают 60 процентов всех квартирных краж в Мадриде. Подробности у DW.
02032016 picture-alliance/dpa/C.Moya epa05190203 Spanish party 'Podemos' leader Pablo Iglesias (R) speaks towards Spanish Socialist Workers' Party (PSOE) leader Pedro Sanchez (R) as he delivers his speech during the second session of the investiture debate, at the Lower House of Spanish Parliament, in Madrid, Spain on 02 March 2016. This session will end with the first votation to find out if Spanish Socialist Party (PSOE) leader, Pedro Sanchez obtains support enough for being elected Prime Minister. If Sanchez does not obtain support from other parties, a second round of votations will take place on 04 March, being this his last chance to form a new government. Spain will hold new elections the upcoming 26 June if Sanchez does not obtain a simple majority. EPA/CHEMA MOYA +++(c) dpa - Bildfunk+++

Полгода без правительства: почему испанцы не могут сформировать новый кабинет 11.07.2016

Испанские политики ищут выход из правительственного кризиса, разразившегося после парламентских выборов. Созданию нового кабинета до сих пор мешали межпартийные разногласия.
People take part in a rally called by Podemos (We Can), at Madrid's Puerta del Sol landmark January 31, 2015. Tens of thousands marched in Madrid on Saturday in the biggest show of support yet for anti-austerity party Podemos, whose surging popularity and policies have drawn comparisons with Greece's new Syriza rulers. Copyright: DW/G. Hedgecoe via Martin Kübler, DW

"Венесуэльский фактор" отпугивает испанцев от популистов из "Подемос" 06.06.2016

Приверженность испанских популистов из партии "Подемос" идеям венесуэльского социализма может лишить их части избирателей на выборах 26 июня. Испанцы не хотят венесуэльского "боливарианского социализма" в своей стране.
26.4.2016 *** Spanish king Felipe VI (L) poses with president of Spanish Parliament Patxi Lopez before a meeting at La Zarzuela Palace in Madrid, on April 26, 2016. Spain's King Felipe VI began on January 18, 2016 to hold meetings with party leaders in a bid to break a potentially damaging impasse over the formation of a new government following inconclusive elections. AFP PHOTO/ POOL/ ANGEL DIAZ / AFP / POOL / Angel D��az (Photo credit should read ANGEL DIAZ/AFP/Getty Images) Copyright: Getty Images/AFP/A. Diaz

В Испании будут назначены новые парламентские выборы 27.04.2016

Действующией парламент распущен по решению короля Филиппа VI. Ни один из кандидатов на пост премьер-министра не нашел необходимой поддержки, чтобы сформировать новое правительство.
20.12.2015 *** A postman delivers ballots to a polling official during voting in Spain's general election in Madrid, Spain, December 20, 2015. REUTERS/Andrea Comas Reuters/A. Comas

Испания после выборов: в поисках политического консенсуса 28.12.2015

В Испании, где на недавних парламентских выборах ни одна партия не добилась абсолютного большинства, делаются попытки сформировать правящую коалицию. Какие альянсы возможны, выясняла DW.
Spanish Prime Minister and candidate Mariano Rajoy speaks during the last election campaign event in Valencia, Spain, 18 December 2015. Spain will hold general elections on 20 December 2015. EPA/MANU BRUQUE +++(c) dpa - Bildfunk+++

В Испании после выборов будет сложно сформировать правительство 21.12.2015

На выборах в Испании победила Народная партия. Однако, чтобы сформировать правительство, ей потребуется найти союзников, а это будет непросто. Подробности - у DW.
Spanish Prime Minister and candidate Mariano Rajoy speaks during the last election campaign event in Valencia, Spain, 18 December 2015. Spain will hold general elections on 20 December 2015. EPA/MANU BRUQUE +++(c) dpa - Bildfunk+++

Мариано Рахой вновь намерен возглавить правительство Испании 21.12.2015

Для этого потребуются сложные коалиционные переговоры. Глава оппозиционных социалистов Педро Санчес допустил, что консерваторы должны попробовать сформировать правительство.
epa05070308 People walk next to the electoral posters of different parties in Lugo, Galicia, Spain on 15 December 2015. Spain will held general elections on 20 December 2015. EPA/ELISEO TRIGO +++(c) dpa - Bildfunk+++ picture alliance/dpa/E. Trigo

Выборы в Испании: у радикалов нет шансов 19.12.2015

В новом испанском парламенте старым партиям придется потесниться. Решающее слово будет за новичками из центристской "Граждане" и левой "Подемос". От них зависят возможные коалиции.
28.11.2015 LONDON, ENGLAND - NOVEMBER 28: Peace balloons float up amongst Don't bomb Syria signs outside Downing Street against the possible British involvement in the bombing of Syria at Downing Street on November 28, 2015 in London, England. UK anti-war organisation, Stop the War Coalition, organised the protest in response to the proposed vote in Parliament by David Cameron to involve British forces in the bombing of ISIS targets in Syria. A similar protest in February 2003 against the British involvement in Iraq attracted a reported 2 million people to the streets of London. (Photo by Chris Ratcliffe/Getty Images) Copyright: Getty Images/C. Ratcliffe

Испанцы и британцы протестуют против участия в авианалетах в Сирии 28.11.2015

Бомбардировки, от которых страдают и мирные жители, не разрешат сирийский конфликт, заявили вышедшие на демонстрации граждане Испании и Великобритании.
Tourists and visitors from the Bardo museum are evacuated in Tunis, Wednesday, March 18, 2015 in Tunis, Tunisia. Gunmen opened fire at a leading museum in Tunisia's capital, killing 19 people including 17 tourists, the Tunisian Prime Minister said. A later raid by security forces left two gunmen and one security officer dead but ended the standoff, Tunisian authorities said. (AP Photo/Hassene Dridi)

Жертвами стрельбы в Тунисе стали более 20 человек 18.03.2015

Число жертв нападения на музей в Тунисе превысило 20 человек. Среди них - граждане ФРГ, Италии, Польши, Испании. ЕС осудил атаку, заявив о планах усилить меры по борьбе с терроризмом.
Baukräne und teilweise noch nicht fertiggestellte Häuser sind am 23.07.2007 in Estepona bei Marbella zu sehen. Foto: Jens Kalaene +++(c) dpa - Report+++

Россияне скупают в Испании недвижимость для бизнеса 04.02.2014

Граждане России не ограничиваются покупкой жилья для летнего отдыха в Испании. Все чаще они приобретают и коммерческую недвижимость в этой стране. Все подробности - у DW.
Mit einem Schild, auf dem in spanischer Sprache se vende (zu verkaufen) steht, wird eine Immobilie am Samstag (21.03.2009) in dem südspanischen Urlaubsort Torrevieja zum Verkauf angeboten. An der Costa Blanca stehen derzeit infolge der Finanzkrise zahlreiche Immobilien, auch in bester Lage, zum Verkauf. Foto: Bodo Marks +++(c) dpa - Report+++

Как россиянам избежать мошенников при покупке недвижимости в Испании 16.01.2013

Россияне, покупающие жилье в Испании, чаще других иностранцев становятся жертвами обмана и собственной некомпетентности. Эксперты объяснили DW, как можно избежать таких ситуаций.
Ein Käufer entnimmt einem Zeitungsständer mit den Tageszeitungen Die Welt und Frankfurter Allgemeine Zeitung am Freitag (06.08.2004) das Nachrichtenmagazin Der Spiegel. Wie schon die FAZ, kehren nun auch die Axel Springer AG und der Spiegel-Verlag in ihren Print- und Online-Publikationen zur alten Rechtschreibung zurück. Auch der S¸ddeutsche Verlag will sich anschlieﬂen. Die Deutsche Presse-Agentur dpa will ein Meinungsbild bei den Kunden einholen, auf dessen Grundlage eine Entscheidung in Zusammenarbeit mit den anderen deutsch-sprachigen Nachrichtenagenturen gefällt werden soll. Foto: Ulrich Perrey dpa/lno

Пресса: В Южной Европе наступило "бабье лето" протеста 27.09.2012

От Мадрида до Афин граждане выходят на акции протеста против мер экономии. Это доказывает - реформы задевают людей за живое. Однако вместе с тем растет и опасность экстремизма, считает немецкая печать.