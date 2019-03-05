Граждане Грузии не смогут в массовом порядке получать убежище в ЕС

Комиссар ЕС по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан, выступая во вторник, 5 марта, в Брюсселе на пятом заседании Совета ассоциации между ЕС и Грузией, напомнил об опасности злоупотребления визовой свободой и подчеркнул, что Грузия является для Евросоюза безопасной страной.

С марта 2017 года граждане Грузии имеют право на безвизовый въезд на территорию ЕС. Однако, как показывает практика, многие грузины злоупотребляют этим правом для того, чтобы незаконно остаться жить в Европе.

Грузия для ЕС - это безопасная страна

"После либерализации визового режима в страны Евросоюза въехало несколько сотен тысяч человек, и лишь несколько тысяч человек подали заявки на получение убежища", - заявил Хан.

"Хочу призвать представителей СМИ использовать свои возможности и сообщить населению, что граждане Грузии не смогут получить убежище в Европе, так как Грузия - безопасная страна", - цитирует политика Первый канал грузинского телевидения.

Список безопасных стран на уровне ЕС

Еврокомиссия еще несколько лет назад предложила создать список стран безопасного происхождения на уровне ЕС, однако на сегодняшний день его имеют лишь 12 стран-членов Евросоюза, в том числе Германия.

Бундестаг принял в феврале 2019 года закон, по которому в немецкий список так называемых "безопасных стран происхождения" должны быть занесены Грузия, а также Алжир, Марокко и Тунис, рассчитывая тем самым уменьшить приток беженцев из этих государств и упростить процедуру депортации из Германии тех, кому отказано в предоставлении убежища.

Однако для окончательного принятия закона еще требуется согласие бундесрата.

Безопасными странами происхождения считаются государства, жителям которых, предположительно, не грозит массовое политическое преследование, бесчеловечные или унизительные меры наказания или обращение.

По данным немецкой газеты Die Zeit, в 2018 году в общей сложности 7885 человек из Грузии, Алжира, Марокко и Туниса подали в Германии заявление на получение политического убежища. Однако процент положительных решений по этим заявлениям составил менее двух процентов.

____________

Подписывайтесь на новости DW в | Twitter | Youtube | или установите приложение DW для | iOS | Android

Смотрите также:

Новая древняя Грузия Типовые крупнопанельные многоэтажки в Тбилиси даже в советские времена пытались как-то разнообразить. Построенный в середине 1970-х годов по проекту Отара Каландаришвили и Гизо Поцхишвили комплекс жилых "башен" на улице Нуцубидзе отличался полукруглыми окнами и своеобразной галереей, соединяющей отдельные здания. Со временем они пришли в упадок, а полукруглые окна частично заделали кирпичами.

Новая древняя Грузия Крепость Нарикала - самое древнее архитектурное сооружение в Тбилиси. Она даже старше самого города и была построена в IV-V веках. С тех пор много раз перестраивалась, разрушалась захватчиками и восстанавливалась. В 1827 году в результате сильного землетрясения и взрыва порохового склада крепость очень сильно пострадала. Уже невосполнимо. Но часть древней цитадели сохранилась до сих пор.

Новая древняя Грузия Этот необычный комплекс, спроектированный в 2012 году известным итальянским архитектором Массимилиано Фуксасом, после того, как он был построен, вызвал в Грузии острые споры. Но сегодня Тбилиси уже невозможно представить без двух гигантских цилиндрических "перископов", внутри которых расположились музыкальный театр и выставочный зал. Смелый эксперимент себя оправдал.

Новая древняя Грузия Еще один примечательный и причудливый проект Фуксаса - Дом юстиции на берегу Куры: прозрачные стены, разноуровневая крыша, напоминающая шляпки грибов. Здесь можно получить любую справку, решить любые вопросы, связанные с оформлением документов, зарегистрировать брак, рождение ребенка, имущественный договор... Все - в одном месте, так сказать, у одного окошка.

Новая древняя Грузия Гостиница Radisson Blu Iveria Hotel в центре Тбилиси в советские времена называлась просто "Иверия". Ее построили в 1967 году, в первую очередь, для иностранных туристов. После войны в Абхазии в "Иверии" до 2004 года жили грузинские беженцы. Потом ее полностью реконструировали, и она превратилась в современный пятизвездочный отель с бассейнами, спа-центром и великолепной террасой на 19-м этаже.

Новая древняя Грузия Самое экстравагантное здание в Тбилиси, построенное во времена СССР, - Министерство автомобильных дорог Грузии. Его возвели по проекту Георгия Чахава (в то время министра автомобильных дорог) в 1974 году. Очень современное здание со сложной конструкцией отлично вписалось в сложный рельеф. Сегодня требованиям экономичности и экологичности оно не отвечает: слишком много тепла уходит "на улицу".

Новая древняя Грузия Традиционные тбилисские дворики часто называют итальянскими. Понятно, почему: они такие же шумные, и люди здесь живут такие же близкие друг другу и такие же эмоциональные. И все же это именно тбилисские дворы - с их неповторимыми деревянными балконами и лоджиями, резными перилами и лестницами. Сегодня многие из них отреставрированы. Но далеко не все...

Новая древняя Грузия А это новодел. Но новодел не богатых, а бедных. Рискованную строительную конструкцию организаторы выставки в Немецком архитектурном музее во Франкфурте назвали "Лоджии камикадзе".

Новая древняя Грузия Так выглядит холл уникальной тбилисской гостиницы Rooms Hotel, оформленной дизайн-студией Rooms, которую основали Ната Джанберидзе и Кети Толорая. Раньше на этом месте была типография, закрывшаяся несколько лет назад. В оформлении использовано множество винтажных предметов. Ночь в двухместном номере стоит около 200 евро. Автор: Ефим Шуман, Франкфурт-на-Майне

