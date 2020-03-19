Государственное торжество в Берлине 8 мая отменено из-за коронавируса

Запланированное на 8 мая государственное празднование властями Германии 75-й годовщины окончания Второй мировой войны в Европе и освобождения страны от нацизма отменено из-за распространения коронавируса. Информацию об этом подтвердили берлинской газете Der Tagesspiegel в четверг, 19 марта, в канцелярии президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера (Frank-Walter Steinmeier).
Соответствующее решение принято самим главой государства, сообщили в министерстве внутренних дел страны. В каком виде будет отмечаться годовщина, из сообщения МВД остается неясным.
По первоначальным планам, в государственном акте должны были принять участие как Штайнмайер, так и канцлер Ангела Меркель (Angela Merkel), а также многочисленные высокопоставленные немецкие и, в первую очередь, зарубежные гости.
Нынешняя отмена государственной церемонии - беспрецедентна, отмечает Der Tagesspiegel. Празднование не может быть перенесено в связи с тем, что оно посвящено конкретной исторической дате.
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Каменные свидетели войны
Мемориальная церковь
Сегодня уже трудно представить, что в 1945 году большинство немецких городов лежали в развалинах. В Кельне, Берлине, Гамбурге целыми остались всего 10-20 процентов зданий. Некоторые из них не стали восстановливать в память о том, что такое война и что она принесла Германии, развязавшей ее. Среди каменных свидетелей войны и Мемориальная церковь кайзера Вильгельма в Берлине.
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Каменные свидетели войны
Разрушенная красота
Построенная в неоромантическом стиле церковь кайзера Вильгельма (1895) сгорела во время воздушного налета 23 ноября 1943 года. Разрушенную башню высотой 71 метр в Западном Берлине сохранили.
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Каменные свидетели войны
Под открытым куполом
Эта разрушенная и невосстановленная церковь в Кельне носит имя Святого Альбана. Открытый купол, обвалившиийся после бомбежек, - памятник, который должен напоминать об ужас войны, и мемориал, просвященный погибшим во время Второй мировой войны. Внутри бывшего храма стоит скульптура Эрнста Барлаха, выполненная по эскизу Кете Кольвиц.
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Каменные свидетели войны
Уцелевшая стена
Недалеко от церкви Св. Альбана находится церковь Святой Девы Колумбы, одна из старейших приходских церквей города. Первый камень в ее основании был заложен в 980 году. Во время Второй мировой здание было полностью разрушено, сохранилась лишь часть стены и статуя Богоматери с Христом-младенцем на руках.
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Каменные свидетели войны
Мадонна на руинах
Для этой статуи Девы Марии в 1947-1950 годах на руинах военного времени в Кельне была построена восьмиугольная часовня. Позже ее расширили, а в 2007 году она стала частью Епархиального музея. В Кельне эту скульптуру часто называют "Мадонна на руинах".
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Каменные свидетели войны
Великолепие барокко
Замок Цербст в федеральной земле Саксония-Анхальт раньше был княжеской резиденцией. Построенный в XVII веке в стиле барокко Цербстский замок сыграл очень важную роль не только в истории Германии, но и в истории России. Принцесса София Августа Фредерика Ангальт-Цербстская, ставшая позже русской императрицей Екатериной Второй, будучи ребенком, часто посещала родственников в этом замке.
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Каменные свидетели войны
В ожидании реставрации
В апреле 1945 в результате бомбардировки замок Цербст был разрушен и сгорел, его роскошные интерьеры полностью уничтожены. Реконструкция была бы возможна, но власти ГДР не захотели восстанавливать замок. Так он выглядит сегодня. Но на реставрацию сейчас собирают деньги, и , вполне возможно, замок удастся восстановить хотя бы частично.
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Каменные свидетели войны
Самая прочная церковь
В 1940 году бункер противовоздушной обороны, построенный в Дюссельдорфе, нацисты замаскировали под церковь. Сейчас это действительно церковь, находится под охраной как памятник истории и считается самой прочной церковной постройкой в мире. Часть бункера отведена под мемориал и культурную площадку.
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Каменные свидетели войны
Самая высокая мишень
История церкви Св. Николая в Гамбурге начинается еще в 1195 году. После пожара стали строить внушительную неоготическую церковь. В то время, в 1874 году, 147-метровая башня была самым высоким сооружением в мире. Во время войны она служила ориентиром для бомбардировщиков западных союзников, 28 июля 1943 года церковь Святого Николая сгорела.
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Каменные свидетели войны
Гоморра 1943
Башня и подвал – это все, что осталось от церкви Святого Николая после бомбардировки. После окончания войны гамбургский сенат решил не восстанавливать ее. Сейчас этот архитектурный памятник посвящен "жертвам войны и тирании 1933-1945 годов". В подвале церкви создан документационный архив, а действующая выставка называется "Гоморра 1943: бомбардировка Гамбурга".
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Каменные свидетели войны
Обломки памяти
Жемчужина дрезденского барокко Фрауэнкирхе была полностью разрушена в ходе бомбардировок города. Долгое время руины церкви служили в ГДР памятником-напоминанием о войне: в Восточной Германии не хватало денег на реконструкцию.
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Каменные свидетели войны
Всем миром
После объединения Германии началась реконструкция знаменитой церкви. Фрагменты, обломки, отдельные камни были "интегрированы" в новое здание. Пожертвования на реставрацию, оцененную в 180 миллионов евро, приходили со всего мира и не только от частных лиц. Спонсорами реконструкции стали 16 немецких и иностранных фирм, банков, общественных организаций. В 2005 году Фрауэнкирхе была снова освящена.
Автор: Ксения Сафронова