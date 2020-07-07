Гостья из прошлого: почему немка живет как в 1920-х?

Сара Зеттгаст (Sarah Settgast) - берлинская художница, дизайнер очков, автор, иллюстратор и издатель детских книг. Она привлекает к себе внимание не только своим творчеством, но также стилем и образом жизни. "Золотые двадцатые" в Германии - для Сары не история, а сегодняшний день. На улице Сара нередко провоцирует удивленные взгляды прохожих, потому что носит платья и шляпки из 1920-х. "В Берлине на меня реагируют спокойно, все-таки здесь много туристов и необычных людей, но в провинции - ко мне очень пристальное внимание и много вопросов, особенно относительно моих татуировок", - рассказывает в интервью DW Сара Зеттгаст.

Так Сара одевается каждый день

Договориться об интервью с известной берлинской художницей оказалось проще, чем я предполагал. Ответ на запрос пришел уже через пару часов. Несмотря на то, что журналисты буквально атаковали Сару просьбами об интервью после ее участия в нескольких популярных телешоу, русскую редакцию DW она решила не заставлять ждать. С этого и начался наш разговор.

DW: Сара, большое спасибо за то, что так быстро согласились. С чем это связано, если не секрет?

Сара Зеттгаст: Никакого секрета! Я родилась в бывшей ГДР, моя мама училась в России и всю жизнь преподает русский язык, моя дочь тоже изучает этот язык c первого класса и обожает русские сказки. Ее учительница часто подчеркивает, что у моей дочери - русская душа. Недавно мне делали операцию под наркозом и, по рассказам медперсонала, пока я от него отходила, лепетала что-то непонятное на русском языке. Когда я пришла в себя, то была удивлена вопросу медсестры о том, говорю ли я по-немецки.

Наверное, у меня в подсознании засели домашние задания дочери по русскому, которые мы всегда делаем вместе. До начала эпидемии я собиралась в Москву, чтобы представить там мою новую коллекцию очков. Но поездку пришлось отложить на неопределенный срок. Я люблю россиян за их душевность, гостеприимство, богатую культуру и искусство. И теперь я могу об этом сказать напрямую, чтобы они услышали меня!

- Полагаю, нашим читателям будет интересно узнать о том, почему вам так близки 1920 годы. Вы одеваетесь в стиле тех лет, ваша квартира похожа на музей "золотых двадцатых".

- Я люблю размеренную, неторопливую жизнь. Как я уже говорила, я родом из бывшей ГДР. Помню, как мои бабушка с дедушкой топили углем квартиру, сами пекли хлеб и булочки к воскресным завтракам, кофе мололи вручную. Они все делали не спеша. Этого ритма и я стремлюсь придерживаться. У меня в доме нет автоматической кофеварки, молоко я взбиваю вручную в эмалированной кастрюльке и наслаждаюсь тем, что никуда не спешу и что у меня есть время для самой себя.

Сара и позирующий с ней для фотосессии мужчина

Двадцатые годы прошлого века не для всех были "золотыми", немало было людей нуждающихся, которые бережно относились к своим вещам и ценили то, что имели. Многие вещи тех лет сохранились до сегодняшних дней и обрели культовый статус. Я покупаю и ношу именно такие вещи. От одежды коммерческих лейблов я давно отказалась, а вместо этого я заказываю платья у своей портнихи, она их шьет по мотивам фотографий и открыток тех лет. Когда я ношу эти платья, испытываю гораздо больше радости, чем если бы они были от Dolce & Gabbana или Chanel. Это лучше, чем покупать десяток вещей, которые будут пылиться в шкафу. В моем гардеробе нет ни джинсов, ни кроссовок.

- Вы носите исключительно вещи, сшитые на заказ?

- Не всегда. Я нахожу кое-что и на блошиных рынках, и в антикварных магазинах. Часто мне приносят или присылают вещи мои поклонники. Недавно мне написал мужчина, у которого умерла 97-летняя бабушка. Оказалось, что в ее шкафу было много неношеных вещей: от ночных рубашек до платьев. Он подарил их мне. И таких случаев было уже немало. Люди понимают, что их вещи попадут в надежные руки.

- А ваши татуировки? Как они вписываются в стиль?

- Татуировки были очень даже в моде 100 лет назад! Тату наносили на кожу эмансипированные женщины разных сословий. Богатые барышни прикрывали их одеждой и старались наносить ниже декольте. Однако было немало женщин, которые не скрывали татуировки под одеждой. Именно в 1920-х был своего рода бум татуировок, и их наносили как женщины, так и мужчины.

Открытка 1920 годов

- Насколько важен внешний вид и образ жизни в вашем творчестве? Привлекает ли он больше внимания людей к тому, чем вы занимаетесь?

- Я - такая. Я не переодеваюсь в костюмы столетней давности, я ношу эти вещи и живу в них! Наша жизнь - не генеральная репетиция, и каждый должен жить так, как ему нравится. Я нашла свою нишу и чувствую себя в ней прекрасно. Моим детям тоже нравится стиль 1920-х. Они играют на пианино XIX века, которое стоит в нашей гостиной, в нашем доме нет современных электронных игр, дети любят игрушки столетней давности. Их детские комнаты оформлены в том же стиле. Однажды моя дочь увидела в одном из берлинских музеев детскую комнату XIX века и вскрикнула: "Мама, посмотри, эта комната очень похожа на мою!" Мои дети с самого рождения живут, как говорят их сверстники, в окружении музейных экспонатов и относятся к ним бережно, с любовью.

- А как вам удается совмещать современность и прошлое?

- Я много всего делаю своими руками, почти не использую компьютерные технологии, оформляя детские книги, в которых главная роль отведена рисункам. Что касается дизайна очков, то и это - ручная работа, ювелирная, которая требует много времени. Я противлюсь любому цейтноту, делаю все старательно, качественно. Сделанные мною вещи - made in Germany, без использования дешевого труда.

Очки от Сары Зеттгаст

- Ваши очки стоят дороже традиционного ассортимента?

- Да, очки, которые мы с коллегами производим, относятся к классу "люкс", они выполняются по специальным заказам, а срок их изготовления - от четырех месяцев до полугода. Для их производства мы не используем искусственных материалов. Наши оправы сделаны из натуральных рогов и перламутра, а детали - из серебра или золота. Моя первая коллекция была посвящена моделям 1920 годов.

Есть у меня и современные очки, и в стиле ар-деко. Они продаются не только в Германии, но и в Италии, Японии, США, других странах. Цены на отдельные модели - от 3000 евро. Бывают и дороже. Что касается детских книг, то они, разумеется, доступны по ценам, хотя и выпускаются в сотрудничестве с типографией Sachsendruck, которая и по сей день использует традиционные технологии.

- Почему вы решили писать и издавать детские книги?

- Я с детства рисовала: сначала карандашами, потом акварелью и маслом. Мои работы даже показывались на различных выставках на территории ГДР. Когда у моей дочери умерла ее четырехлетняя подруга, она очень страдала и часто плакала. Тогда я решила помочь ей пережить это горе и своими руками смастерила книгу с рисунками и коротким текстом "Das Mädchen und die kleine Wolke" ("Девочка и маленькое облако"). Это история дружбы - о том, как трудно отпустить человека, который тебе дорог. Если тебе иногда кажется, что ты кого-то навсегда потерял, то это не так: какая-то часть останется в тебе и никогда полностью не исчезнет. Смысл истории в том, что умершая подруга моей дочери превратилась в облачко и сверху наблюдает за нашей жизнью. И облачко это должно двигаться дальше, так как его ждут и в других местах.

Книга "Девочка и маленькое облако"

Моя дочь очень полюбила эту историю, а я после этого опыта решила писать и издавать детские книги и даже открыла свое собственное издательство в Потсдаме. В этом издательстве вышло уже четыре книги, мной написанные. Все они сделаны из экологически чистых материалов, что немаловажно.

- Несмотря на то, что вы - большая поклонница образа жизни 1920 годов, интернет и новые технологии вам не чужды. Вы используете их для продвижения своих идей и популяризации творчества...

- Да, конечно, без интернета сегодня не обойтись. Мои очки и детские книги можно заказать на моем сайте. У меня, кроме страницы и аккаунтов в Facebook и Instagram, есть подкаст, через который я тоже общаюсь с подписчиками и поклонниками. И у меня есть стойкое ощущение, что "золотые двадцатые" празднуют свое возвращение! Это заметно и в тенденциях современной моды, и в образе жизни многих людей. Ведь не зря говорят: все новое - это хорошо забытое старое.

Смотрите также:

Парикмахерская столетней давности Пережившая войну и ГДР Парикмахерской в немецком городе Альтенбурге - около ста лет. Она пережила Вторую мировую войну, раздел Германии, так что сохранился ее интерьер: отделанные мрамором стены, зеркала, специальные кресла и значительная часть оборудования. Парикмахер Артур Гроссе открыл ее в 1926 году. 40 лет спустя его маленькую частную парикмахерскую в социалистической ГДР задушили налогами, и ее пришлось закрыть.

Парикмахерская столетней давности Спящую красавицу разбудили через 40 лет С 1966 года никто, по существу, парикмахерской не занимался, - вплоть до воссоединения страны в 1990 году, и это, как ни странно, пошло ей на пользу: всё осталось, как было. После краха ГДР цеховое объединение парикмахеров Тюрингии решило создать здесь своеобразный действующий музей, и в 2002 году парикмахерская снова открыла свои двери - для тех, кто хочет постричься и побриться, и для туристов.

Парикмахерская столетней давности Щипцы для завивки волос Это вовсе не орудие пытки, а щипцы для завивки волос. Обращаться с такими щипцами было большим искусством: можно было пережечь не только волосы. Сейчас их завивают более щадящими способами - в том числе и в парикмахерской в Альтенбурге.

Парикмахерская столетней давности Сколько стоила стрижка Читать этот прейскурант начала 1950-х годов - и приятно, и грустно. Обычная мужская стрижка стоила максимум 1 марку, одеколончик после бритья - 5 пфеннигов. Сейчас стрижка в старой парикмахерской обойдется в 25 евро. Сплошная ностальгия...

Парикмахерская столетней давности Изобретатель химической завивки Это - набор бигудей для химической завивки. Кстати, завивку-перманент, столь популярную у женщин, впервые продемонстрировал в 1908 году немец - Карл Людвиг Несслер. Спустя два года он получил патент на электрическую аппаратуру, который сделал его миллионером. В 1928 году Несслер продал свои парикмахерские и вложил все деньги в акции. Через год, когда разразился биржевой крах, он всё потерял.

Парикмахерская столетней давности Красота требует жертв А этот монстр - колпак для сушки волос, под который приходилось садиться бедным женщинам, которые хотели стать красивыми. Но красота, как известно, требует жертв. Как говорила Коко Шанель: "Женщина, которая решила сделать новую прическу, меняет свою жизнь". Рядом с аппаратом для сушки волос - парикмахер Петер Мюллер.

Парикмахерская столетней давности Тысячелетний Альтенбург Так выглядит парикмахерская сегодня. Дому, в котором она находится, - больше трехсот лет, и хотя многое, конечно, перестроили, здание официально является историческим памятником. Сам Альтенбург - древний город на одной из главных торговых имперских дорог, ему около тысячи лет. Больше всего он известен тем, что именно здесь придумали карточную игру скат, очень популярную в Германии и в США.

Парикмахерская столетней давности Стрижка под машинку Музею-парикмахерской дарят старинные, винтажные парихмахерские принадлежности самые разные люди. Подарили и ручную механическую машинку для стрижки волос "Strela" производства ГДР. "Стрелой" ее назвали в свое время потому, что ее экспортировали в Советский Союз, и многих из наших отцов и дедов стригли именно ей. Стригли "под машинку" , - так это называлось.

Парикмахерская столетней давности Перерыв на пандемию Парикмахерскую-музей по адресу Pauritzer Strasse, 2 каждый год посещают около 6 тысяч туристов. Точнее, посещали - до пандемии коронавируса. Два с половиной месяца она была закрыта. Сейчас открылась снова, но пускают сюда не более четырех человек одновременно. Парикмахеры - в масках. И трогать экспонаты теперь не разрешается. И все же главное: здесь снова стригут и бреют, как и сто лет назад. Автор: Ефим Шуман

