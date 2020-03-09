 Госсекретарь США прибыл в Кабул с необъявленным визитом | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 23.03.2020

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Мир

Госсекретарь США прибыл в Кабул с необъявленным визитом

Госсекретарь США Майкл Помпео встретится с президентом Афганистана Ашрафом Гани и его политическим конкурентом Абдуллой Абдуллой.

Госсекретарь США Майкл Помпео

Майкл Помпео

Госсекретарь США Майкл Помпео прибыл с необъявленным визитом в Афганистан. В понедельник, 23 марта, он прилетел в Кабул, сообщили сопровождающие его делегацию журналисты. По их информации, Помпео намерен встретиться с президентом Афганистана Ашрафом Гани и его главным соперником Абдуллой Абдуллой, не признавшим итоги президентских выборов 2019 года.

Целью визита главы американского внешнеполитического ведомства является содействие переговорам между правительством в Кабуле и радикально-исламским движением "Талибан" по вопросу обмена пленными, который является центральной составляющей мирного договора США и "Талибана". Первые переговоры правительства и талибов прошли 21 марта.

Историческое соглашение США и "Талибана"

В конце февраля спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад и заместитель лидера "Талибана" Абдулла Гани Барадар подписали исторический мирный договор. Документ предусматривает сокращение численности американских военных в Афганистане. На первом этапе число солдат США будет сокращено на треть, в течение 135 дней США и их союзники планируют вывести войска с пяти военных баз в Афганистане.

В обмен на частичный вывод американских войск "Талибан" должен предоставить гарантии того, что он будет бороться с исламистами и начнет мирные переговоры с афганским правительством в Кабуле. Если талибы выполнят свои обязательства, США готовы вывести все свои войска и войска своих союзников в течение 14 месяцев. Договор также предусматривает освобождение 5000 тысяч заключенных талибов.

Ашраф Гани 9 марта был приведен к президентской присяге спустя почти полгода после президентских выборов. В то же время его соперник, глава правительства Абдулла Абдулла провел свою собственную церемонию инаугурации. Во время церемонии в Кабуле прогремело несколько взрывов.

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