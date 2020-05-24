 Госсекретарь США Помпео заявил об утрате Гонконгом автономии | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 27.05.2020

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Мир

Госсекретарь США Помпео заявил об утрате Гонконгом автономии

Законопроект КНР о защите национальной безопасности полностью подрывает автономию Гонконга, считает глава Госдепартамента США. Вашингтон надеялся, что Гонконг "станет примером для авторитарного Китая".

Госсекретарь США Майкл Помпео в здании Госдепартамента в Вашингтоне

Госсекретарь США Майкл Помпео

Гонконг больше не является автономным по отношению к Китаю, заявил госсекретарь США Майкл Помпео в среду, 27 мая. Глава Госдепартамента выступил с таким утверждением и направил уведомление в Конгресс в свете представленного КНР законопроекта о защите национальной безопасности в Гонконге. По мнению Помпео, "разрушительное решение Пекина является последним в серии действий, полностью подрывающих автономию и свободы Гонконга, а также собственные обещания Китая" населению этого административного района в рамках Объединенной китайско-британской декларации по вопросу передачи Гонконга.

Соединенные Штаты "когда-то надеялись, что свободный и процветающий Гонконг станет примером для авторитарного Китая", отметил госсекретарь США. Однако теперь КНР строит этот район "по собственному образцу", добавил он. " США поддерживают народ Гонконга", - резюмировал Помпео, подчеркнув, что этот район и его "динамичные, предприимчивые и свободные жители десятилетиями развивались как бастион свободы".

В ноябре 2019 года президент США Дональд Трамп подписал закон о поддержке демократии и защите прав человека в Гонконге. Он обязывает Госдепартамент Соединенных Штатов не реже одного раза в год представлять Конгрессу доклад о том, обладает ли Гонконг достаточной степенью автономии, чтобы для него сохранялись льготные условия торговли с США. Документ также предусматривает возможность санкций в отношении лиц, нарушающих права человека.

Пекин считает международную критику вмешательством во внутренние дела

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян 21 мая представил законопроект о защите национальной безопасности в Гонконге. Среди прочего, в документе говорится о возможности направлять китайские силы госбезопасности в этот специальный административный район КНР. Противники законопроекта опасаются укрепления власти Пекина и окончания действия принципа "одна страна - две системы". В Гонконге прошли протесты, которые были разогнаны полицией.

США осудили новый законопроект Китая. Евросоюз выразил озабоченность в связи с планами Китая и предложил провести консультации с участием всех заинтересованных сторон. Министр иностранных дел Китая Ван И в ответ назвал международную критику спорного закона  "вмешательством во внутренние дела".

Специальный административный район Гонконг (Сянган) является частью Китая с 1997 года. До 2047 года Гонконгу гарантированы широкие специальные права, среди которых - свобода прессы, собраний и выражения мнений.

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    Автор: Свен Тёнигес


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