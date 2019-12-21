 Госсекретарь США назвал постыдным вето России и Китая на помощь Сирии | Новости из Германии о России | DW | 21.12.2019

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Россия

Госсекретарь США назвал постыдным вето России и Китая на помощь Сирии

После вето в СБ ООН на резолюцию о продлении гуманитарной помощи Сирии у России и Китая "руки в крови", заявил госсекретарь США Майкл Помпео.

Госсекретарь США Майкл Помпео

Майкл Помпео

Госсекретарь США Майкл Помпео резко раскритиковал позицию России и Китая, блокировавших продление Советом Безопасности ООН трансграничной гуманитарной помощи Сирии. "Вчерашнее вето Российской Федерации и Китая на резолюцию Совета Безопасности, которая позволила бы поставить гуманитарную помощь миллионам сирийцам, постыдно", - заявил он в субботу, 21 декабря.

По его словам, после подобного решения у Москвы и Пекина "руки в крови". Это уже 14-е вето РФ в СБ ООН и восьмое - Китая с начала сирийского конфликта в 2011 году, напомнил Помпео.

"Соединенные Штаты будут и впредь оказывать содействие с тем, чтобы лишенные голоса, голодные, перемещенные и осиротевшие люди получали гуманитарную помощь, в которой они нуждаются для того, чтобы выжить", - подчеркнул госсекретарь США.

Вето РФ и Китая на резолюцию по гуманитарной помощи в Сирии

Накануне на заседании Совета Безопасности ООН представители России и Китая наложили вето на проект резолюции о продлении трансграничной гуманитарной помощи Сирии, который разработали Германия, Бельгия и Кувейт. Документ предлагал сохранить три из четырех пунктов пропуска, неподконтрольных официальному Дамаску. Кроме того, предлагалось продлить механизм трансграничной гуманитарной помощи еще на один год.

Контекст

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За проект проголосовали все члены Совбеза ООН, кроме России и Китая. "Это очень печальный день для жителей Сирии, печальный день для этого Совета", - заявил постпред Германии при ООН Кристоф Хойсген (Christoph Heusgen). В то же время постпред РФ при ООН Василий Небензя объяснил позицию России тем, что сирийский президент Башар Асад вернул контроль над большей частью страны, а значит, резолюция трансграничной гуманитарной помощи "устарела".

Мандат на текущую резолюцию по Сирии истекает 10 января, за это время Совбез ООН должен прийти к компромиссу по данному вопросу. "Совет Безопасности продолжит работать каждый день до 10 января, чтобы принять резолюцию", - заявила постпред США при ООН Келли Крафт.

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