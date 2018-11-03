Госсекретарь США встретится с "правой рукой" Ким Чен Ына

Госсекретарь США Майк Помпео встретится в Нью-Йорке с "правой рукой" лидера КНДР Ким Чен Ына - высокопоставленным чиновником Ким Ён Чхолем. Об этом Помпео сообщил в эфире телеканала Fox News в воскресенье, 4 ноября. По его словам, встреча пройдет на следующей неделе и "станет хорошей возможностью продолжить переговоры о денуклеаризации" Северной Кореи.

Помпео ожидает, что в ходе переговоров будет достигнут "некоторый реальный прогресс", в том числе в усилиях по проведению второй встречи президента США Дональда Трампа с Ким Чен Ыном. Вместе с тем госсекретарь США отметил, что Вашингтон "осознает, с кем имеет дело", и не собирается ослаблять экономические санкции против Пхеньяна до тех пор, "пока не достигнет своей ультимативной цели".

Ким Ён Чхоль занимает пост зампредседателя Трудовой партии Кореи (ТПК), которую возглавляет председатель Госсовета Ким Чен Ын. Помпео и Ким Ён Чхоль вместе поужинают 7 ноября, а на следующий день проведут официальную встречу, сообщает новостной портал Nikkei Asian Review со ссылкой на неназванный источник. Зампредседателя ТПК уже посещал Нью-Йорк в конце мая, где ужинал с Помпео, а затем встречался с президентом США Дональдом Трампом.

КНДР грозит возобновлением ядерной программы

Между тем два дня назад Пхеньян пригрозил продолжить осуществлять атомную программу в том случае, если США не отменят введенные против него экономические санкции. "Улучшение отношений и санкции несовместимы, - говорится в заявлении министерства иностранных дел КНДР, опубликованном государственным информагентством KCNA. - США думают, что часто повторяемые ими "санкции и давление" приведут к денуклеаризации. Мы не можем удержаться от смеха над такой глупой идеей".

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