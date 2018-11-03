 Госсекретарь США встретится с ″правой рукой″ Ким Чен Ына | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 04.11.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Мир

Госсекретарь США встретится с "правой рукой" Ким Чен Ына

Майк Помпео проведет в Нью-Йорке переговоры с зампредседателя правящей в КНДР партии. Пхеньян грозит продолжить атомную программу, если США не отменят экономические санкции.

Майк Помпео жмет руку Ким Ён Чхолю в Нью-Йорке, май 2018 года

Майк Помпео жмет руку Ким Ён Чхолю в Нью-Йорке, май 2018 года

Госсекретарь США Майк Помпео встретится в Нью-Йорке с "правой рукой" лидера КНДР Ким Чен Ына - высокопоставленным чиновником Ким Ён Чхолем. Об этом Помпео сообщил в эфире телеканала Fox News в воскресенье, 4 ноября. По его словам, встреча пройдет на следующей неделе и "станет хорошей возможностью продолжить переговоры о денуклеаризации" Северной Кореи.

Контекст

Северная Корея взялась за демонтаж ракетного полигона в Сохэ. Это первый серьезный шаг Пхеньяна на пути денуклеаризации. Но ощутимых результатов пока не так много, считают наблюдатели. (28.07.2018)

В Россию с государственным визитом прибыл президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. В каком состоянии находятся экономические отношения двух стран, и каковы перспективы их развития, - у DW. (22.06.2018)

Помпео ожидает, что в ходе переговоров будет достигнут "некоторый реальный прогресс", в том числе в усилиях по проведению второй встречи президента США Дональда Трампа с Ким Чен Ыном. Вместе с тем госсекретарь США отметил, что Вашингтон "осознает, с кем имеет дело", и не собирается ослаблять экономические санкции против Пхеньяна до тех пор, "пока не достигнет своей ультимативной цели".    

Ким Ён Чхоль занимает пост зампредседателя Трудовой партии Кореи (ТПК), которую возглавляет председатель Госсовета Ким Чен Ын. Помпео и Ким Ён Чхоль вместе поужинают 7 ноября, а на следующий день проведут официальную встречу, сообщает новостной портал Nikkei Asian Review со ссылкой на неназванный источник. Зампредседателя ТПК уже посещал Нью-Йорк в конце мая, где ужинал с Помпео, а затем встречался с президентом США Дональдом Трампом.

КНДР грозит возобновлением ядерной программы

Между тем два дня назад Пхеньян пригрозил продолжить осуществлять атомную программу в том случае, если США не отменят введенные против него экономические санкции. "Улучшение отношений и санкции несовместимы, - говорится в заявлении министерства иностранных дел КНДР, опубликованном государственным информагентством KCNA. - США думают, что часто повторяемые ими "санкции и давление" приведут к денуклеаризации. Мы не можем удержаться от смеха над такой глупой идеей".

Смотрите также:

  • Карикатура Харма Бенгена на Дональда Трампа и Ким чен Ына

    Трамп и Ким - угроза миру и праздник для карикатуристов

    Чья кнопка больше

    "Ядерная кнопка всегда находится на моем рабочем столе", - заявил во время своего новогоднего обращения глава КНДР Ким Чен Ын. В ответ президент США Дональд Трамп в своем любимом микроблоге в Тwitter написал: "Пусть кто-нибудь из обнищавшего и изголодавшегося режима проинформирует его, что у меня тоже есть ядерная кнопка, но она намного больше и намного мощнее, чем его, и моя кнопка работает".

  • Карикатура Сергея Елкина - ракетный конфликт США и КНДР

    Трамп и Ким - угроза миру и праздник для карикатуристов

    Борьба причесок

    Достаточно нарисовать лишь две ракеты, одну украсить блондинистым, зачесанным вперед чубом, вторую - торчащим вверх черным ежиком с подбритыми височками, и всем тут же становится ясно, о ком идет речь.

  • Дональд Трамп и Ким Чен Ын меряются прическами

    Трамп и Ким - угроза миру и праздник для карикатуристов

    Атомная казуистика

    Прически Дональда Трампа и Ким Чен Ына - источник вдохновения для карикатуристов. Лидеры США и Северной Кореи пытаются выяснить, чей начес круче. "Моя прическа - огонь!", - уверяет Трамп. "Зато моя - настоящая бомба", - не уступает Ким.

  • Карикатура на Дональда Трампа Ким Чен Ына

    Трамп и Ким - угроза миру и праздник для карикатуристов

    Когда встречаются два безумца...

    "Ты что, совсем с ума сошел", - спрашивают друг друга Дональд Трамп и Ким Чен Ын.

  • Карикатура на Дональда Трампа Ким Чен Ына

    Трамп и Ким - угроза миру и праздник для карикатуристов

    "Просто кто-то слишком много наговорил"

    Лидер КНДР готов подождать с пуском баллистической ракеты в сторону острова Гуам, где расположена американская авиабаза. Накал страстей вокруг ракетно-ядерной программы Северной Кореи снизился?

  • Карикатура: Дональд Трамп и Ким Чен Ын прыгают бомбочкой в бассейн без воды

    Трамп и Ким - угроза миру и праздник для карикатуристов

    Прыжки "бомбочкой"

    Интересно, когда они заметят, что в бассейне нет воды?

  • Карикатура Мариана Каменски на Дональда Трампа и Ким Чен Ына

    Трамп и Ким - угроза миру и праздник для карикатуристов

    Ничего, кроме пустого звука

    Своими пустыми взаимными угрозами о применении ядерного оружия Дональд Трамп и Ким Чен Ын только портят воздух и превращают пространство вокруг себя в пустынный лунный ландшафт.

  • Карикатура: Дональд Трамп в виде гранаты

    Трамп и Ким - угроза миру и праздник для карикатуристов

    Президент-граната

    "Этот президент - как граната: полностью заряжен и снят с предохранителя. У вас осталось несколько секунд, чтобы добежать до укрытия".

  • Карикатура: Дональд Трамп и Ким Чен Ын, привязанные к бомбам, летят в космосе

    Трамп и Ким - угроза миру и праздник для карикатуристов

    Выход найден!

    Жаль, что Земле так быстро не избавиться от этого ядерно-риторического мусора. Подпись к карикатуре: "Это был единственный выход".

    Автор: Кристоф Хассельбах, Марина Барановская


Смотреть видео 03:22
Now live
03:22 мин

Как на Западе отреагировали на встречу лидеров США и КНДР

Контекст

Трамп и Ким - угроза миру и праздник для карикатуристов

Взаимные ядерные угрозы, которыми обмениваются лидеры США и КНДР, усиливают страх в мире. Но конфликт Дональда Трампа и Ким Чен Ына служит и источником вдохновения - для карикатуристов. (04.01.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Как на Западе отреагировали на встречу лидеров США и КНДР  

О чем на самом деле договорился Дональд Трамп с Ким Чен Ыном?  

Жесткие игры Трампа, или 50 оттенков рыжего - "Заповедник"  

Также по теме

USA Moon Jae-in und Donald Trump

Президент Южной Кореи сообщил о готовности КНДР к денуклиаризации 19.04.2018

В преддверии переговоров с Ким Чен Ыном Дональд Трамп выразил надежду на их успех. Вместе с тем Вашингтон не отступает от требования о денуклеаризации и сохраняет давление на Пхеньян.

USA Finanzminister Steven Mnuchin in Washington

США готовят новые санкции против КНДР 03.09.2017

Глава Минфина США подготовит новый пакет санкций для полной экономической изоляции КНДР. Трамп заявил о варианте прекращения деловых отношений со странами, ведущими торговлю с Пхеньяном.

Südkorea Lautsprecher Propaganda

Южная Корея остановила радиопропаганду на границе с КНДР 23.04.2018

Решение отключить громкоговорители принято для создания необходимой атмосферы в преддверии мирных переговоров руководителей КНДР и Южной Кореи, заявил Сеул.

Реклама

Самые читаемые

Миссия ОБСЕ запускает Московский механизм против России  

Военные самолеты РФ пролетели над кораблем НАТО  

Плохая погода для "Газпрома": газ проигрывает в ФРГ ветру и солнцу  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно