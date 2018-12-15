 Госкомпаниям РФ приказали перейти на отечественный софт | Новости из Германии о России | DW | 17.12.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Россия

Госкомпаниям РФ приказали перейти на отечественный софт

Первый заместитель премьер-министра России Силуанов подписал директиву, требующую от государственных компаний в течение двух лет перейти на российское программное обеспечение, сообщает газета "Ведомости".

Продукция Microsoft

Продукция Microsoft

Первый заместитель председателя правительства России Антон Силуанов утвердил директиву о переходе государственных компаний страны на российское программное обеспечение (ПО). Как сообщила в воскресенье, 16 декабря, газета "Ведомости" со ссылкой на копию документа, предприятиям предложено разработать "четкий план" такого перехода до 2021 года.

Контекст

Правительство РФ предложила ввести штрафы за госзакупки иностранного программного обеспечения. Российских чиновников хотят предостеречь от целенаправленных нарушений. (23.05.2016)

Крупнейший немецкий производитель программного обеспечения пытается приспособиться к запрету госорганам России покупать иностранное ПО, эксперты считают его нереализуемым. (23.11.2015)

Президент России Владимир Путин еще в 2015 году потребовал от госкомпаний перейти на отечественное ПО. В ноябре того же года премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, запрещающее покупать программное обеспечение за рубежом, если его аналоги имеются в России. Тогдашний первый вице-премьер Игорь Шувалов в июле 2016 года подписал директиву, задающую общий курс на импортозамещение. В отличие от нее, документ, подписанный Силуановым, предлагается как руководство к действию. В течение двух месяцев госкомпаниям следует подготовить и утвердить конкретные планы перехода.

"Аэрофлотопасается снижения доходов

Правительство России рассчитывает, что на отечественное ПО перейдут компании, где государство является основным акционером. Авторы документа уверены, что к 2021 году более половины софта каждого класса в госкомпаниях будет российского производства.

По данным "Ведомостей, не все госкомпании готовы перейти на российское ПО. В частности, для "Аэрофлота" это будет означать снижение конкурентоспособности и доходов, что в свою очередь может привести к повышению цены билетов.

В сентябре 2018 года Минкомсвязь завершило аудит реестра российского ПО, из которого госкомпании должны выбирать себе программы.

Смотритетакже:

  • Пограничный контроль в британском аэропорту Хитроу

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    Запрет на въезд и заморозка активов

    В марте 2014 года, после аннексии Россией Крыма, США и ЕС ввели санкции в отношении российских чиновников и депутатов Госдумы. Им был запрещен въезд, а их американские и европейские активы оказались заморожены. В санкционные списки, которые впоследствии неоднократно расширялись, попали спикер СФ Валентина Матвиенко, депутат Леонид Слуцкий и советник российского президента Сергей Глазьев.

  • Офис компании Роснефть в Москве и часть Кремлевской стены

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    Секторальные санкции в связи с событиями в Украине

    16 июля 2014 года США ввели санкции в отношении компаний "Роснефть" и "Новатэк", а также "Газпромбанка" и ВЭБа. Они не могут получать в США долговое финансирование сроком более 90 дней. С ВЭБом и "Газпромбанком" запрещено проводить транзакции. Впоследствии в этот список были добавлены Банк Москвы, ВТБ, "Россельхозбанк" и Объединенная судостроительная корпорация.

  • Вход в филиал Сбербанка в Москве

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    ЕС последовал примеру США

    Пару недель спустя секторальные санкции в ответ на действия РФ в Украине ввел и ЕС. Под них попали пять крупнейших российских банков - "Сбербанк", ВТБ, "Газпромбанк", "Россельхозбанк" и ВЭБ, которым был ограничен доступ к рынкам капитала ЕС. Позднее такие же ограничения Брюссель ввел в отношении трех нефтяных компаний - "Роснефти", "Транснефти" и "Газпром нефти" - и трех оборонных предприятий.

  • Нефтедобывающая платформа Приразломная.

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    Российская нефтянка под санкциями

    Санкции в отношении российской нефтяной отрасли в 2014 году ввели и США, и ЕС, ограничившие работу своих компаний в российской Арктике. Брюссель также запретил поставки в РФ высокотехнологичного оборудования для нефтяной сферы в ответ на действия РФ в Украине.

  • Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров держит автомат, произведенный концерном Калашников

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    ВПК под прицелом

    Санкции в сфере ВПК включают введенный Евросоюзом запрет летом 2014 года на торговлю с Россией оружием и запрет на экспорт в РФ товаров двойного назначения для оборонного сектора. США, в свою очередь, ввели штрафные меры против 11 производителей электроники, которая может быть использована для нужд военной промышленности. Причиной введения санкций стал конфликт в Донбассе и аннексия Крыма.

  • Штаб-квартира ФСБ РФ на Лубянке

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    Санкции в отношении силовиков

    В декабре 2016 года США ввели санкции в связи с возможными кибератаками со стороны российских хакеров во время американской избирательной кампании. На этот раз в черном списке оказались Главное разведывательное управление и Федеральная служба безопасности.

  • Предприниматель Олег Дерипаска и президент РФ Владимир Путин

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    США наказали олигархов за вмешательство Москвы в выборы

    В апреле 2018 года американский Минфин впервые нанес удар по российским частным компаниям. Он ввел санкции в отношении 24 росcийских бизнесменов из опубликованного ранее "Кремлевского доклада". Среди них оказались такие влиятельные олигархи, как Олег Дерипаска и Виктор Вексельберг. Активы их компаний на территории США заморожены, а американцам запрещено вести с ними бизнес.

  • Британские военные в масках и защитных костюмах

    Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

    Санкции за отравление Скрипалей

    27 августа 2018 года в силу вступили новые санкции США за применение Россией химического оружия. Эти штрафные меры включают запрет на продажу России вооружений и другой оборонной продукции, отказ в доступе к американским товарам и технологиям, особо важным с точки зрения национальной безопасности, а также в предоставлении кредитов правительства США, кредитных гарантий и иной финансовой поддержке.

    Автор: Ирина Филатова


Смотреть видео 02:28
Now live
02:28 мин

Российская компания "Лаборатория Касперского" - агент Кремля?

Контекст

Какие санкции США и ЕС действуют в отношении России

Галерея DW о том, какие американские и европейские санкции и за что были введены в отношении России за последние четыре года. (27.08.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Песня про Рыбку, обзор софта от Пескова, Масленица у Путина – "Заповедник", выпуск 15  

Российская компания "Лаборатория Касперского" - агент Кремля?  

От пиратов спасет только мощный софт  

Реклама

Самые читаемые

Количество жертв теракта в Страсбурге увеличилось до пяти  

Министр экономики ФРГ назвал условие для строительства "Северного потока - 2"  

Как изменилась ситуация в РФ после кампании #ЯНеБоюсьСказать  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно