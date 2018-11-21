 Госдума РФ намерена оправдать ввод советских войск в Афганистан | Новости из Германии о России | DW | 21.11.2018

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Россия

Госдума РФ намерена оправдать ввод советских войск в Афганистан

Депутаты одобрили проект заявления, оправдывающего действия СССР. Инициатор документа назвал неуместной формулировку 1989 года о том, что ввод войск на Гиндукуш заслуживает морального и политического осуждения.

Советские солдаты покидают Афганистан, февраль 1989 года.

Советские солдаты покидают Афганистан, февраль 1989 года.

Госдума России намерена пересмотреть оценку ввода советских войск в Афганистан в 1979 году и оправдать действия тогдашнего руководства СССР. В среду, 21 ноября, депутаты одобрили проект постановления, в котором говорится, что решение Съезда народных депутатов СССР от 1989 года, осудившего ввод советских войск в Афганистан, не соответствует "принципам исторической справедливости".

Проект постановления представил депутат от КПРФ Николай Харитонов. Он назвал неуместной формулировку, которую в 1989 году использовали народные депутаты. Те сочли ввод советских войск в Афганистан заслуживающим "морального и политического осуждения". "Мы как правопреемники Советского Союза должны поставить точку в этом, что это исторически было оправданно, что оказали содействие по просьбе руководства Афганистана того времени", - заявил Харитонов.

Контекст

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Всеобщее одобрение

По его словам, проект документа был одобрен на круглом столе в малом зале Госдумы РФ с участием депутатов всех фракций. "Все участники его одобрили. Теперь надо все подготовить для голосования в Госдуме", - сказал депутат. Он сообщил, что Госдума примет новое постановление 15 февраля 2019 года, в канун 30-летия вывода советских войск с Гиндукуша.

В ноябре "Единая Россия" предложила пересмотреть политическую оценку ввода советских войск в Афганистан. Депутат Госдумы, первый замглавы организации ветеранов "Боевое братство" Дмитрий Саблин тогда заявил, что для исторической памяти россиян важна, как он выразился, "справедливая политическая оценка афганской войны".

Еще ранее - в апреле текущего года - депутат Госдумы Владимир Шаманов, глава комитета по обороне, обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением "подвести политический итог" советской операции в Афганистане. "И мероприятия должны быть проведены, и оценки должны быть даны. Я согласен с вами полностью", - ответил тогда Путин.

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    Автор: Масуд Сайфулла, Ольга Демидова


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