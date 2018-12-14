Госдума России приняла закон об изоляции Рунета

Госдума России во вторник, 16 апреля, приняла в третьем, окончательном чтении закон об автономном Рунете. Документ, разработанный сенаторами Андреем Клишасом и Людмилой Боковой, а также депутатом Андреем Луговым, призван создать независимую инфраструктуру для бесперебойного функционирования российского сегмента интернета в случае его отключения от глобальной сети, кибератак и других "агрессивных действий из-за рубежа".

В пояснительной записке отмечается, что закон "подготовлен с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года Стратегии национальной кибербезопасности США".

Закон об изоляции Рунета

Помимо создания независимой инфраструктуры, закон об изоляции Рунета определяет правила маршрутизации трафика. Документ рекомендует минимизировать передачу за рубеж данных, которыми обмениваются российские пользователи. Согласно принятому закону, будут созданы трансграничные линии связи и точки обмена трафиком. Ответственность за координацию в сфере обеспечения устойчивой работы Рунета возложена на Роскомнадзор.

В России к данному закону относятся весьма неоднозначно. Критики документа опасаются, что он создаст условия для тотальной цензуры в интернете. В различных городах России прошли акции протеста против изоляции российского сегмента интернета.

Принятый Госдумой закон планируется рассмотреть на пленарном заседании Совета Федерации 22 апреля.

Планируется, что закон об изоляции российского сегмента интернета вступит в силу 1 ноября 2019 года. Отдельные положения - о шифровании электронной информации с использованием отечественных средств защиты и обязанности операторов пользоваться национальной доменной зоной - начнут действовать с 1 января 2021 года.

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