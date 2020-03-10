Госдума приняла поправки в Конституцию РФ во втором чтении

Госдума во вторник, 10 марта, приняла во втором чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным проект закона о поправках к Конституции РФ. За весь законопроект проголосовали - 382 депутата, воздержались 44 парламентария, голосов против не было.

Перед голосованием перед депутатами выступил Владимир Путин. Он прокомментировал ряд поправок, которые были озвучены прямо на заседании. Президент поддержал инициативу депутата Валентины Терешковой об обнулении предыдущих президентских сроков, что позволит Путину в 2024 году вновь выдвигать свою кандидатуру на пост президента, и потом еще раз в 2030 году. При этом президент выступил против снятия ограничения на количество президентских сроков в конституции.

Нововведения расширят президентские полномочия

Согласно принятым поправкам, президентом может быть избран гражданин РФ, достигший 35 лет, постоянно проживающий в РФ не менее 25 лет, не имеющий и не имевший ранее иностранного гражданства. Президент получает право осуществлять общее руководство правительством и председательствовать на заседаниях кабинета министров. Экс-президент получает пожизненный статус сенатора.

Запрет на иностранное гражданство предлагается распространить и на губернаторов, сенаторов, депутатов Госдумы, премьер-министра и всех членов правительства, а также судей. Высшим должностным лицам в РФ запрещается открывать и иметь счета в иностранных банках. Совет Федерации по представлению президента получает право отрешать от должности судей Конституционного и Верховного судов.

Самые яркие поправки - о СССР, Боге и браке

Депутаты во втором чтении согласились с поправкой, что Российская Федерация является правопреемником СССР на своей территории, а также правопреемником СССР в отношении членства в международных организациях и участия в международных договорах.

В конституции появится упоминание Бога: "Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство". Браком, согласно одной из поправок, признается союз мужчины и женщины.

В предложенных изменениях говорится, что РФ "чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды", а умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается.

Третье чтение 11 марта

Теперь Дума должна утвердить весь пакет изменений в третьем чтении 11 марта, после чего документ отправится в Совет Федерации и региональные собрания, а общероссийское голосование по этим поправкам назначено на 22 апреля.

Всенародное голосование по поправкам в Конституцию РФ запланировано на 22 апреля. Именно эту дату президент Путин несколько раз называл в ходе своего выступления в Госдуме. Закон о поправках утверждает, что для одобрения изменений необходимо более 50 процентов голосов пришедших на участки. Голосование планируется по всему пакету поправок сразу.

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