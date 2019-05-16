 Госдеп США уведомил Трампа о втором пакете санкций по Скрипалям | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 16.05.2019

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Мир

Госдеп США уведомил Трампа о втором пакете санкций по Скрипалям

Принятие новых ограничительных мер - часть "более широкой стратегии" Вашингтона по России, пояснила замгоссекретаря Томпсон.

Здание Конгресса США в Вашингтоне

США подготовили второй пакет санкций в отношении России по делу об отравлении в британском Солсбери бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери.

Об этом в среду, 15 мая, заявила заместитель американского госсекретаря Андреа Томпсон, отвечая на слушаниях в Комитете Сената по иностранным делам на вопрос сенатора США от штата Нью-Йорк, члена Демократической партии Роберта Менендеса.

Политик потребовал предоставить информацию о том, почему новые ограничительные меры до сих пор не введены, несмотря на наличие соответствующего мандата со стороны Конгресса США.

Информация направлена Трампу и Помпео

По словам Томпсон, в Госдепартаменте "проанализировали эти санкции, сделали первый шаг" для их имплементации, направив необходимую информацию госсекретарю Майклу Помпео и президенту Дональду Трампу.

Контекст

Президенты США и РФ, по данным Белого дома, обсудили Венесуэлу, КНДР и соглашение о ядерном оружии с возможным участием Китая. Речь шла также об экономическом сотрудничестве, заявили в свою очередь в Кремле. (03.05.2019)

При этом она добавила, что решение о принятии пакета штрафных мер - "часть более широкой стратегии" США по России. По словам замгоссекретаря, Вашингтон ранее подвергал РФ критике и "продолжает делать это в рамках Организации по запрещению химического оружия".

Возможность продления СНВ-3

Представитель американского Госдепартамента также коснулась возможности продления Договора между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), срок действия которого истекает в 2021 году.

Как указала Андреа Томпсон, соответствующее решение пока не вынесено. "Говоря прямо, администрация не приняла никакого решения о возможном продлении Договора о СНВ. Кто-то может  поспорить, что сейчас необходимо срочно продлить его, однако мы должны тщательно оценить все сложности и подвижки в условиях изменения обстановки в области безопасности с момента подписания договора в 2010 году", - подчеркнула она.

Перспективы нового пятилетнего срока действия для этого соглашения обсуждали еще в конце октября 2018 года в Москве советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев.

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    Автор: Ирина Филатова


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