 Госдеп США создал сайт о противодействии агрессии РФ в Украине | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 22.02.2019

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Мир

Госдеп США создал сайт о противодействии агрессии РФ в Украине

Американское внешнеполитическое ведомство будет сообщать о действиях Москвы в Донбассе, используя "спутниковые снимки, карты и статистические данные".

Курт Волкер

Курт Волкер

Госдепартамент США создал сайт о "противодействии агрессии России в Украине".

Об этом в четверг, 21 февраля, сообщил в микроблоге Twitter спецпредставитель американского внешнеполитического ведомства по вопросам Украины Курт Волкер.

По его словам, речь идет об инновационном проекте с использованием "спутниковых снимков, карт и статистических данных".

Контекст

Спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер рассказал DW о своих попытках сдвинуть с мертвой точки переговоры с Москвой об урегулировании конфликта в Донбассе. (12.09.2018)

На Украине надеются, что давление США на Россию будет способствовать размораживанию обмена заложников в Донбассе. Путин уже пообещал прогресс в этом вопросе. Киев готов менять, но не всех. (16.11.2017)

На сайте представлены несколько тематических глав: о конфликте, гибридных угрозах, роли Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), жизни в зоне конфликта, инфраструктуре, оказании давления на Россию.

"РФ продолжает поставлять вооружения, осуществлять подготовку и руководство, а также вести боевые действия на стороне антиправительственных сил на востоке Украины, вероломно настаивая, что не является стороной конфликта", - отмечается, в частности, в представленных на сайте материалах.

Ранее Волкер заявил DW, что Россия блокирует миротворческую миссию в Донбассе

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