Госдеп США раскритиковал РФ за ущемление свободы религии

Ежегодный доклад Госдепа США о состоянии свободы религий в мире был представлен в пятницу, 21 июня, в Вашингтоне.

Предваряя выступление посла с широкими полномочиями по вопросам свободы религий в мире Сэма Браунбека, представившего результаты исследования за 2018 год, Госсекретарь США Майк Помпео указал, что продвижение свободы веры для него, как бывшего учителя воскресной школы и церковного дьякона, - "глубоко личное дело".

При этом он заявил, что свою нынешнюю должность он получил "через провиденье Божье".

Преследование религиозных меньшинств в РФ

По результатам доклада, Россия, наряду с Китаем, Турцией, Пакистаном и некоторыми другими государствами, оказалась в числе стран, которые были раскритикованы за ущемление прав и свобод членов религиозных меньшинств.

Кроме прочего, авторы доклада опирались на данные российской правозащитной организации "Мемориал", согласно которым в настоящее время в РФ 177 заключенных находятся в тюрьме из-за своих религиозных взглядов. Большинство из них - мусульмане.

В соответствии с двумя принятыми в 2016 году "законами Яровой" в стране также ограничивается религиозно-миссионерская деятельность многих членов христианских общин, которым вменяется в вину терроризм.

В то же время Русская православная церковь продолжает пользоваться преимуществами, недоступными другим церковным или религиозным ассоциациям, отмечается в докладе.

Преследования "Свидетелей Иеговы" в России

Авторы доклада, среди прочего, указали на уголовные преследования в РФ представителей определенных религиозных групп, таких как "Свидетели Иеговы", по обвинению в экстремизме.

По данным Госдепа США, дома последователей "Свидетелей Иеговы" обыскивают, их литературу и имущество изымают, а самих последователей подвергают длительным допросам. В 2018 году было задержано как минимум 47 членов этой общины, в отношении 72 было начато расследование, говорится в документе.

20 апреля 2017 года Верховный суд РФ по иску Минюста РФ признал "Свидетелей Иеговы" экстремистской организацией и запретил ее деятельность на территории России. Апелляционная коллегия Верховного суда 17 июля 2017 года признала это решение законным.

Россия признана страной, нарушающей право на религиозную свободу граждан

Далее в докладе отмечается, что российские власти продолжают задерживать, облагать штрафами и заключать в тюрьму представителей других религиозных меньшинств, в том числе последователей исламского богослова Саида Нурси, чьи труды запрещены в РФ как "экстремистские".

По результатам исследования 28 ноября 2018 Госдеп США поместил Россию, в соответствии с Актом о свободе религии 1998 года, в список стран, грубо нарушающих права на религиозную свободу или терпящих таких нарушения.

Критика за ограничение свободы веры

Кроме России и некоторых других стран в докладе подверглись критике Иран, где притесняются бахаи и христиане, а также Китай, где Коммунистическая партия "проявляет враждебность ко всем религиям".

При этом правительство Узбекистана заслужило хвалу Госдепа за то, что страна впервые за последние 13 лет не получила по итогам исследования статуса "Государства, вызывающего особенную обеспокоенность".

Причиной стало то, что Ташкент составил в прошлом году "дорожную карту религиозной свободы", освободил из тюремного заключения 1500 человек, отбывавших срок по религиозным мотивам, и разрешил выезд из страны 16 тысячам граждан, которые были ранее признаны "невыездными" по религиозным мотивам.

Доклад Госдепа США о свободе религий

Ежегодный доклад Конгрессу об уровне религиозной свободы в мире составляется Госдепом США на основе Акта о свободе религии от 1998 года с целью продвижения свободы религии в мире.

В докладе описывается ситуация вокруг свободы религий в каждой стране мира и сообщается о случаях нарушения прав на свободу веры и религиозных практик групп и отдельных граждан со стороны правительств.

Данные исследования базируются на информации, полученной у правительственных учреждений, религиозных общин, неправительственных организаций, журналистов, правозащитников, ученых, а также из СМИ и других источников.

Данные о состоянии свободы религии в США и Германии в докладе представлены не были.

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