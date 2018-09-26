 Госдеп США поддержал возможную автокефалию украинской церкви | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 26.09.2018

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Мир

Госдеп США поддержал возможную автокефалию украинской церкви

Религиозные лидеры и прихожане Украины способны провести автокефалию в соответствии с их убеждениями, считает Госдепартамент США. Вселенского патриарха в Вашингтоне называют "голосом религиозной толерантности".

Монашки на Крестном ходе

"Соединенные Штаты уважают способность православных религиозных лидеров и прихожан Украины провести автокефалию в соответствии с их убеждениями", - говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепартамента США Хизер Нойерт, которое было опубликовано на сайте ведомства во вторник, 25 сентября. Таким образом, США заняли сторону сторонников автокефалии в споре между Русской православной церковью и двумя неканоническими православными церквями Украины.

Контекст

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Константинопольский патриархат готовится предоставить украинской церкви автокефалию. В РПЦ назвали назначение экзархов "вторжением на территорию Московского Патриархата". (08.09.2018)

Госдеп выразил поддержку Вселенскому патриарху (архиепископу Константинополя - Нового Рима Варфоломею), назвав его "голосом религиозной толерантности" и "межконфессионального диалога". "Соединенные Штаты решительно поддерживают свободу вероисповедания, в том числе свободу членов религиозных групп управлять своей религией в соответствии с их убеждениями и свободно исповедовать свою веру без вмешательства правительства", - говорится в заявлении.

Верховная рада Украины в июне 2016 года обратилась к Вселенскому патриарху с просьбой издать томос (указ) о предоставление автокефалии УПЦ. В начале сентября Вселенский патриархат в Константинополе в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Украинской православной церкви (УПЦ) назначил двух экзархов в Киев. Ими стали архиепископ Памфилийский Даниил из США и епископ Эдмонтонский Иларион из Канады.

Представители Московского патриархата считают, что автокефалия может привести к расколу церквей.

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    Новая жизнь немецких церквей

    Музейная экспозиция

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    Автор: Наталия Королева


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Ссылки в интернете

Religious Freedom in Ukraine

Аудио- и видеофайлы по теме

500 лет Реформации: Как Мартин Лютер изменил мир  

Свадебный салон в церкви  

100 лет Октябрьской революции: судьба церкви при советской власти  

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