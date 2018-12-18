 Госдепартамент США одобрил продажу Турции ракетных комплексов ″Патриот″ | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 19.12.2018

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Мир

Госдепартамент США одобрил продажу Турции ракетных комплексов "Патриот"

Общая стоимость закупаемых систем составит 3,5 млрд долларов, сообщил Пентагон. Ранее США и НАТО выразили беспокойство в связи с поставкой Анкаре российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Ракетный комплекс Патриот (фото из архива)

Ракетный комплекс "Патриот" (фото из архива)

Госдепартамент США одобрил продажу Турции ракетных комплексов "Патриот". Об этом Минобороны Соединенных Штатов сообщило во вторник, 18 декабря. Анкара намерена приобрести 80 ракет "Патриот" и 60 иных ракет, а также сопутствующее оборудование. Общая стоимость закупаемых систем составит 3,5 млрд долларов.

Контекст

Турция вновь демонстрирует непредсказуемость, напав в Сирии на курдские "Отряды народной самообороны". На этом фоне молчание партнеров Анкары выглядит еще циничнее, считает Керстен Книпп. (23.01.2018)

Эксперты рассказали DW, почему для Москвы поставки Турции зенитно-ракетных комплексов С-400 - это средство контроля над Анкарой и чем эта сделка разозлила Вашингтон. (13.09.2017)

В 2017 году Турция заключила контракт с Россией на поставку четырех дивизионов зенитно-ракетных комплексов С-400 на сумму 2,5 млрд долларов. В апреле 2018 года стало известно, что РФ начала производство С-400 для Анкары. Первые поставки запланированы на 2019 год.

Представители США и НАТО неоднократно предупреждали Анкару, что российские ЗРК невозможно интегрировать в систему противовоздушной и противоракетной обороны Североатлантического альянса. Госдепартамент США допустил введение санкций против Турции в случае покупки российских комплексов. В свою очередь, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что соглашение о поставке в Турцию российских С-400 окончательно и не может быть отменено.

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    Автор: Григорий Аросев, Илья Коваль


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