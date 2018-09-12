Горячая встреча в Варшаве: что не поделили таджики в ОБСЕ

С 10 по 21 сентября в Варшаве проходит ежегодное совещание Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ ОБСЕ). Несмотря на опасения наблюдателей, скандала, вызванного участием в нем запрещенной в Таджикистане и подвергающейся там гонениям Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ), на открытии мероприятия не произошло. Более того, лидер ПИВТ Мухиддин Кабири выступил на первом пленарном заседании 10 сентября, в присутствии официальной делегации из Душанбе. Хотя в прошлом году из-за его участия эта делегация покинула варшавский саммит. Да и на этот раз перед его началом официальный Душанбе выразил протест организаторам.

А в самой республике, судя по сообщениям СМИ, сотрудникам "Офиса программ ОБСЕ в Таджикистане" пришлось реагировать на пикет активистов проправительственного движения "Авангард", собравших людей под лозунгом "Долой терроризм" и с требованием не допустить присутствия лидера ПИВТ в Варшаве.

Самосожжение у офиса ОБСЕ и борьба с терроризмом

Свежие обвинения в адрес ПИВТ в терроризме прозвучали из Таджикистана в связи с нападением на велотуристов 29 июля на трассе Дангара-Душанбе, в результате которого погибли четверо иностранцев. В МВД республики виновником назвали ПИВТ. И эту версию в начале сентября с экранов ТВ подтвердил арестованный непосредственно после теракта житель Душанбе.

Мухиддин Кабири

Он заявил, что этот акт устрашения готовился по личному поручению лидера ПИВТ Кабири. После этого, 7 сентября, у здания офиса Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) мать арестованного грозила совершить самосожжение по причине того, что ОБСЕ якобы покрывает террористов, сбивших с нормального жизненного путиее сына.

В свою очередь, офис ОБСЕ дал пояснение, что ПИВТ не входит в список организаций, признанных террористическими международным сообществом. Поэтому представители партии могут в обычном порядке регистрироваться для участия в нынешнем ежегодном совещании. А журналисты напомнили, что ответственность за теракт в Дангаре взяла на себя организация "Исламское государство".

ОБСЕ, оппозиция и американские хлопоты

Как пояснил непосредственно из Варшавы сопредседатель Конгресса демократических сил Центральной Азии, туркменский оппозиционер Нурмухаммед Ханамов, сам не раз бывавший на саммитах БДИПЧ ОБСЕ в роли персоны, не допустить участия которой требовал МИД его страны, (в данном случае, Туркмении), "в этом году, хотя организаторы усложнили порядок регистрации, ограничение на участие "проблемных лиц" с точки зрения официальных делегаций из Центральной Азии не делалось, в отличие, например, от 2010 года, когда председателем был Казахстан, и нас, туркменских участников от оппозиции, с трудом допустили, и то не в Варшаву, а в Вену, где проходила вторая неделя совещания, и где за нас похлопотали американцы".

Сегодня самая большая делегация от неправительственного сектора - именно из Таджикистана, хотя традиционно здесь первенствовали Казахстан и Киргизия, отмечает собеседник DW. "Но представитель официальной делегации Таджикистана Сайфулло Сафаров не покинул зал, а выступил на пленарном заседании после выступлений представителей оппозиционных партий - не только ПИВТ, но, например, таджикских коммунистов", - продолжает Ханамов.

Коммунисты пока живут…

Нужно добавить, что, исходя из записи выступления председателя Ассоциации политологов республики Сафарова, выставленной в интернет-канале You Tube, тот, говоря о многопартийной системе и плюрализме в Таджикистане, подчеркнул, что народ Таджикистана на последних выборах не выбрал две партии тоталитарного характера - ПИВТ, "которая потом превратилась в террористическую организацию", и коммунистов. "Но коммунисты пока работают, живут, и никто против них ничего не имеет, так как они не агрессивно поступили против нашего населения", - сформулировал свой тезис Сафаров.

Пикет сторонников ПИВТ в Бонне

По словам самого Мухиддина Кабири, особых сложностей и задержки с его регистрацией в Варшаве не было, и никакого давления со стороны организаторов он не почувствовал. В интервью DW политик отметил основные моменты, которые он выделил в ходе выступления на пленарном заседании 10 сентября.

"Я поднял вопрос об использовании властью в Душанбе языка шантажа по отношению к ОБСЕ - в этом году такая попытка была повторена. Я опроверг обвинения в адрес нашей партии по поводу терроризма и экстремизма, и осудил попытки властей использовать для этого нападение на иностранных велотуристов в Дангаре. Хотя мировое сообщество знает, чьих рук дело это преступление. Я повторил, что мы требуем проведения международного расследования с привлечением тех государств, чьи граждане были убиты. Я поддержал участие правительственной делегации в работе саммита, поскольку ОБСЕ должна остаться площадкой для нахождения взаимопонимания, но объяснил, что мы против попыток переложить на оппонентов власти вину за все беды в стране", - сказал оппозиционный политик, сейчас проживающий в Европе.

Об амнистии политзаключенных в Таджикистане

Наблюдатели отметили, что в кулуарах Мухиддин Кабири во вполне дружеской обстановке переговорил с членом официальной делегации из Душанбе Сайфулло Сафаровым. Это подтвердил DW и сам глава ПИВТ, добавив, что сам факт контакта не должен вызывать удивления, но содержание разговора достаточно важно.

Нурмухаммед Ханамов

"Я десять лет был депутатом парламента, и многие политики, которые приезжают в Европу из республики, сохраняют со мной дружеские отношения. Из сказанных Сафаровым слов можно понять, что власть готовится к амнистии, в том числе среди тех, кого мы считаем политзаключенными - и можно было понять, что освобождения моих заместителей в ПИВТ можно ждать скоро. Рано еще говорить, что власти меняют свою линию, и остается лишь надеяться, что точка зрения властей действительно такова", - сказал Кабири.

Нурмухаммед Ханамов, в свою очередь, указывает на то, что, в отличие от лидера ПИВТ, туркменским оппозиционерам не удалось пообщаться с официальной делегацией из Ашхабада. "Мы попробовали пообщаться с ними после первого заседания, но сотрудник посольства чуть ли не силой оттолкнул нас, и их быстро провели мимо нас. Мы на ОБСЕ даже привели в пример таджикскую официальную делегацию, что она идет на диалог с НПО и оппозицией, а туркменская - нет", - отметил собеседник DW.

Драка в перерыве совещания БДИПЧ ОБСЕ и новый оппозиционный альянс

По поводу того, как воспринимают присутствие ПИВТ другие участники от Центральной Азии, не входящие в официальные делегации, Ханамов выделил следующее: "Особого внимания именно к ПИВТ не заметно. Еще в прошлом году на них смотрели с оглядкой, как на обособленную группу. А сейчас к ней начали привыкать, пригляделись, и никаких обсуждений не было".

Впрочем, без скандала все же не обошлось. По словам Ханамова, днем 11 сентября, на выходе из отеля, где проходит совещание, произошла драка между представителем официальной делегации Таджикистана и гражданскими активистами. Ее инициировал таджикский дипломат, а активисты засняли инцидент и выложили в Сеть. Как сообщают СМИ, вечером 11 сентября организаторы совещания отстранили участников драки от присутствия на совещании до результатов выяснения ее обстоятельств полицией. Судя по имеющейся сейчас информации, конфликт произошел после того, как активисты предложили бывшему члену ПИВТ мулле Аемиддину Сатторову, шедшему в составе официальной делегации к выходу, сфотографироваться с хэштегом, призывающим к освобождению политзаключенных.

Остается добавить, что Варшаву ПИВТ использовала и как площадку для создания нового оппозиционного Национального альянса Таджикистана, куда, помимо ПИВТ, вошли Движение за реформы и прогресс, Форум свободомыслящих Таджикистана и Ассоциация мигрантов Центральной Азии. Как сообщают СМИ, среди целей, указанных Национальным Альянсом в подписанной 9 сентября декларации, - построение правового и светского общества в Таджикистане и борьба за создание условий для проведения свободных выборов.

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