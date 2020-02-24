Городской совет Праги переименовал площадь в честь Бориса Немцова

Депутаты городского совета Праги на заседании в понедельник, 24 февраля, единогласно проголосовали за увековечение памяти российского политика Бориса Немцова и журналистки Анны Политковской. Об этом написал в своем Twitter-аккаунте мэр Праги Зденек Гржиб, отметив, что Немцов и Политковская были людьми, которые отстаивали демократию, и погибли за это. "Они заслуживают памяти" - уверен мэр.

Площадь "Под каштанами", на которой находятся многие дипломатические представительства, в том числе, например, российское посольство и офис ОБСЕ, теперь будет называться площадью Бориса Немцова. В связи с этим адрес посольства РФ в Праге поменяется на "Площадь Бориса Немцова, дом 1". Именем Анны Политковской назвали одну из аллей в парке недалеко от российского посольства.

Церемония переименования пройдет в пятую годовщину убийства Немцова

Ранее мэр Праги рассказал, что с инициативой присвоить имя Немцова одной из улиц в Праге выступили более 4500 жителей города, специальная топографическая комиссия города подтвердила возможность переименования.

Борис Немцов был убит в Москве на Большом Москворецком мосту вечером 27 февраля 2015 года. Его имя увековечено в Вашингтоне, Вильнюсе и Киеве. В Москве 29 февраля пройдет марш памяти Немцова.

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Смотреть видео 03:33 Поделиться Имя Бориса Немцова увековечили в Вашингтоне Отправить Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Mail Мой круг Odnoklassniki Telegram Постоянная ссылка https://p.dw.com/p/2tQQ8 Площадь Бориса Немцова появилась в Вашингтоне