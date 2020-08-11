 Городские голуби - разносчики заразы. Так ли это? | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 11.08.2020

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Культура и стиль жизни

Городские голуби - разносчики заразы. Так ли это?

За кормление голубей в Германии предусмотрен штраф до 1000 евро, но во времена коронавируса птицы остались без корма. На помощь им пришли спасатели. Кстати, они не разделяют мнения о том, что голубь - грязная птица.

Городские голуби

Кормить голубей в немецких городах запрещено. В Бонне, например, за кормление голубей можно получить штраф до 1000 евро. Исключение было сделано лишь во время локдауна весной 2020 года, когда городские улицы из-за карантина опустели, а голуби остались без пропитания. Тогда власти разрешили экологам кормить ослабленных и изголодавшихся птиц в местах их скопления. 

Больше всего голубей - в Берлине

По данным немецких экологов, самая большая популяция городских голубей обитает в Берлине. Это связано с тем, что в немецкой столице намного больше, чем в других городах, железнодорожных вокзалов, станций электричек, мостов и полузаброшенных индустриальных зданий, где любят поселяться голуби, а также много площадей, на которые они слетаются в надежде найти корм. 

Отношение немцев к голубям на улицах крупных городов разное. Одни считают, что голуби нуждаются в защите и поддержке, для других - они загрязняют фасады домов и являются переносчиками инфекций, поэтому от них надо если не избавляться, то хотя бы стремиться сокращать их прирост.

Спасатели голубей в Ганновере

С тем, что голуби являются переносчиками инфекций, категорически не согласны эксперты одного из самых больших в странеобщественных объединений по спасению голубей в Ганновере (Netzwerk Taubenrettung Hannover e.V.), которое существует с декабря 2016 года.

В него входят защитники животных, специалисты и студенты самой крупной и старейшей в Германии Ганноверской высшей ветеринарной школы (Stiftung Tierärztliche Hochschule Hannover). Она позиционирует себя в качестве университета и готовит ветеринаров с 1778 года! 

DW связалась с одним из руководителей объединения по спасению голубей Свеном Лахмундом (Sven Lachmund) и попросила его рассказать о целях и задачах организации.

Два мифа о городских голубях

"Мне хочется развеять два мифа. Первый - о том, что городские голуби являются разносчиками болезней. Члены нашего объединения по спасению голубей каждый день имеют контакт с этими птицами, многие из нас лечат их по назначению ветеринаров в домашних условиях. Я занимаюсь спасением голубей уже три года и ничем от них не заразился. У нас есть закрытые голубятни, в которых содержатся чуть более семидесяти больных и раненых голубей, и нам неизвестны случаи заражения людей какими-либо инфекционными заболеваниями", - рассказывает Свен Лахмунд.

Второй миф о том, что голуби - грязные птицы. "Это совершенно не так. Голуби живут в наших городах, вынуждены искать пищу на помойках. Скорее наши города грязные, а не голуби. Наблюдая за этими птицами, мы видим, что они полдня тщательно чистят себе и друг другу перья. Поэтому я бы не стал называть их грязными птицами", - подчеркивает Свен Лахмунд. Свен заканчивает Ганноверский университет по специальности "Германистика и политология", а в свободное время вместе с полусотней добровольных помощников занимается спасением городских голубей. 

По его словам, городских голубей можно отнести к полудомашним птицам: они не боятся людей, живут и размножаются в городах и питаются отбросами человеческой пищи. В последние годы к ним прибавилось много вяхирей - полудиких голубей, которые в поисках пропитания тоже начали оседать там, где живут люди. Речь идет о сотнях тысяч голубей, которые живут в наших городах. Состояние здоровья голубей можно определить по их помету, замечает Свен. Если он слизистой формы и белого цвета, то это означает, что они плохо питаются и даже голодают. Помет сытых голубей обычно темно-зеленого цвета, он быстро подсыхает и его легко можно смести с улицы вместе с другим мусором, а жидкие испражнения белого цвета показатель того, что голубям не хватает нормальной пищи и поэтому их здоровье ослаблено.

Размножение птиц - под контролем

"Наша цель - улучшить имидж голубей в глазах населения и помочь птицам, которые нуждаются в медицинской помощи. Одновременно мы заботимся о том, чтобы голуби не размножались без контроля. Нам важно, чтобы популяция городских голубей не увеличивалась, но и чтобы птицы оставались здоровыми", - подчеркивает в интервью DW Свен Лахмунд. 

Свен Лахмунд (справа) и его коллеги в Ганновере

Свен Лахмунд (справа) и его коллеги в Ганновере

Один из проектов защитников голубей предусматривает опеку и охрану стихийно созданных голубятен. Здесь голуби высиживают по два яйца - от восьми до десяти раз в год. Активисты заменяют голубиные яйца на пластмассовые. Таким образом, птицы высиживают их положенное время, но потомства они не дают. А что происходит с изъятыми яйцами?

"Мы подкармливаем ими животных в лесах. Ежи, например, очень любят голубиные яйца. Какую-то часть яиц мы прокалываем иглами и выбрасываем. Яйца мы заменяем строго по датам - они не должны быть старше трех-пяти дней. Мы просматриваем яйца на просвет с помощью карманного фонаря и видим, сформировался ли там эмбрион. Если да, то мы оставляем яйца в гнездах", - объясняет Свен. 

Пластиковые яйца для многоразового использования

По словам Свена, голуби не замечают, что им подменили яйца. Кроме того, голуби могут высиживать и чужие яйца. "Иногда мы выезжаем по частным вызовам, чтобы убрать яйца с балконов. Если в них уже видны эмбрионы, то мы их забираем и подкладываем в гнезда в наших голубятнях", - уверяет Свен. 

В объединении по спасению голубей в Ганновере

В объединении по спасению голубей в Ганновере голубей кормят и лечат

По договоренности с владельцами активисты заменяют яйца в голубиных гнездах в крытых автомобильных парковках или в помещениях крупных торговых центров. 

Кормление под наблюдением

"Нам разрешено кормить голубей в строго отведенных для этого местах. Мы кормим их, чтобы выявить количество популяций в тех или иных местах и состояние здоровья птиц. Больных и раненых птиц мы забираем для лечения", - поясняет Свен.

В объединении работает около пятидесяти человек, все - на общественных началах. Финансируется работа экоактивистов через добровольные пожертвования и взносы. Из этих средств оплачивается лечение больных птиц, строительство и благоустройство вольеров, покупку клеток для временного содержания больных птиц и необходимых принадлежностей по их уходу.

Не приголубить, а спасти

В ганноверское объединение попадают и так называемые "декоративные голуби", которые улетают от своих хозяев и не могут найти дорогу домой. Они не приучены жить в городских условиях, не умеют самостоятельно искать пищу, а также чаще подвержены заболеваниям. "Мы принимаем их у себя дома и ищем хозяев через интернет, - рассказывает Свен. - У меня, например, живут 13 больных голубей. Двое из них ранены из пневматического оружия. Они находятся в специальном вольере. Мы советуем тем, кто находит больных или раненых голубей на улице, проявлять осторожность. К птицам нельзя относиться, как к мягким игрушкам, их не стоит гладить и ласкать, - это подвергает их еще большему стрессу. Голубей следует изолировать от других домашних животных в тихом и защищенном уголке, где они могут отдохнуть и получить необходимую профессиональную медицинскую помощь", - подчеркивает Свен. Иными словами: больных голубей нельзя приголубить, их надо спасать и отпускать на волю. 

Свен - далеко не единственный спасатель, у которого дома временно живут больные птицы. По его словам, в данное время восемь членов объединения опекают у себя дома больных птиц. У одного из студентов-ветеринаров находятся 52 больных голубя, за которыми нужен постоянный уход. Как только они выздоравливают, он выпускает их в свободный пролет. По телефону, который ганноверское объединение по спасению голубей указывает в социальных сетях - в Facebook и Instagram, к ним обращаются за помощью до 15 раз в день. Члены объединения постоянно находятся в пути, чтобы спасти или защитить голубей.

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    Автор: Ефим Шуман


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