Горный Бадахшан

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Горно-Бадахшанская автономная область Таджикистана существенно отличается от других регионов республики.
Памирское высокогорье занимает 45 процентов территории Таджикистана.
Правительство и парламент Таджикистана будут работать во дворцах, которые построят на китайские деньги. Сколь сильно влияние Пекина на Душанбе, и есть ли у КНР конкуренты за это влияние?
Отказавшись от силового сценария наведения порядка в Горном Бадахшане, президент Таджикистана сделал ставку на нового главу региона, экс-представителя фонда Ага Хана. Почему - у DW.
Партия исламского возрождения Таджикистана запрещена уже год. В ее отсутствии президент Рахмон сталкивается с ростом интереса местной молодежи к радикальному исламизму, отмечают эксперты.
Сарезское озеро в Таджикистане в случае обрушения дамбы грозит затопить часть территории Центральной Азии. Риски вновь возросли на фоне сейсмической активности в Горном Бадахшане.
Малые восточноиранские языки в Таджикистане оказались под угрозой исчезновения. Корреспондент DW решил выяснить, как их можно спасти.
Министр развития ФРГ Дирк Нибель в интервью DW рассказал, что проекты в Горном Бадахшане остановлены и объяснил, почему Душанбе и Бишкек не достигнут всех "целей тысячелетия".
Душанбе окончательно испортил отношения с горной автономией. Среди населения усилились сепаратистские настроения.
Тем временем митингующие стали расходиться по домам.
В Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана силовики продолжают собирать оружие у населения. Эксперты пытаются разобраться в причинах вооруженного столкновения. Поводом для него стала гибель генерала спецслужб.
Таджикские власти должны соблюдать международные нормы, касающиеся прав человека.
После ультиматума властей боевики в таджикском Хороге начали добровольно сдавать оружие. Ряд мятежников попросили время на раздумье. Между тем появилась информация о готовящемся теракте на одной из плотин реки Амударья.
В Таджикистане блокированы сайты с информацией о ситуации на Памире.
В Горном Бадахшане на востоке Таджикистана проходит спецоперация по задержанию лиц, причастных к убийству генерала ГКНБ республики Абдулло Назарова. Первый день военных действий унес жизни более 40 человек.
Спустя одиннадцать лет после роспуска вооруженных сил Объединенной таджикской оппозиции полевые командиры вновь угрожают властям начать вооруженное противостояние.
В июне власти перенесли на новое место памятник Ленину в центре Горного Бадахшана - Хороге. Теперь решается судьба монумента Ильича на севере страны - в Худжанде.
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