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Горный Бадахшан

Горно-Бадахшанская автономная область Таджикистана существенно отличается от других регионов республики.

Памирское высокогорье занимает 45 процентов территории Таджикистана.

Das Gebäude des tadjikischen Parlaments, Duschanbe. Alle Rechte gehören DW Korrespondent Galym Fashutdinov und wurden freigegeben.

Есть ли у Китая конкуренты за влияние в Таджикистане? 21.06.2019

Правительство и парламент Таджикистана будут работать во дворцах, которые построят на китайские деньги. Сколь сильно влияние Пекина на Душанбе, и есть ли у КНР конкуренты за это влияние?

Auf der Landstraße M 41 zwischen Duschanbe und Khorog | Verwendung weltweit

Почему президент Рахмон меняет подход к Горному Бадахшану 14.12.2018

Отказавшись от силового сценария наведения порядка в Горном Бадахшане, президент Таджикистана сделал ставку на нового главу региона, экс-представителя фонда Ага Хана. Почему - у DW.
Mitglieder der Islamischen Wiedergeburt sitzen am 18.10.2013 im Gemeindezentrum der Partei in Duschanbe, Tadschikistan. Foto: Ulf Mauder/dpa (zu dpa-KORR Gegen radikalen Islam - Tadschikistan will nicht wie Ägypten enden vom 29.10.2013)

К чему ПИВТ вынуждают репрессии со стороны таджикских властей? 28.09.2016

Партия исламского возрождения Таджикистана запрещена уже год. В ее отсутствии президент Рахмон сталкивается с ростом интереса местной молодежи к радикальному исламизму, отмечают эксперты.
Foto 1 Beschreibung: Der Saressee ist ein See im östlichen Tadschikistan (Zentralasien). befindet sich im Gebiet Berg-Badachschan im Hochgebirge des Pamir. Dort befindet er sich etwa 75 km (Luftlinie) westlich der Stadt Murgab. Er wird vom Fluss Murgab durchflossen. Geologen befürchten, dass der möglicherweise instabile Usoi-Damm während eines starken Erdbebens brechen könnte, was zu einer verheerenden Katastrophe führen würde. Schlagworte: Tadschikistan, Sarez, Sares-See, Damm, Deich, Erdschüttern Jahr/Ort: 2015/Tadschikistan **** Diese hat unser Korrespondent in Tadschikistan Galim Faskhutdinov gemacht. Die Rechte wurden an DW durch den Autor und die abgebildete Person(en) übertragen, wir bitten aber seinen Namen auf dem Foto zu vermerken. Via Yuliya Siatkova

Озеро Сарез в эпицентре землетрясения: реальная угроза для региона 21.12.2015

Сарезское озеро в Таджикистане в случае обрушения дамбы грозит затопить часть территории Центральной Азии. Риски вновь возросли на фоне сейсмической активности в Горном Бадахшане.
Das Foto hat unser Korrespondent in Tadschikistan Galim Faskhutdinov im Jahr 2012 gemacht. Das Foto darf auf DW-Seiten veröffentlicht werden. Thema: Seltene Sprachen in Tadschikistan kurz vorm Verschwinden. Stichworte: Tadschikistan, Pamir, Gebirge, Jaghnob, Jagnob, Jaghnobi, Pamir Bildbeschreibung: Eine Siedlung von der Minderheiten Jaghnobi in Bergen von Tadschikistan

Таджикистан рискует потерять древние языки 29.09.2015

Малые восточноиранские языки в Таджикистане оказались под угрозой исчезновения. Корреспондент DW решил выяснить, как их можно спасти.
Tadschikistan Lage in Berg-Badachschan Foto: DW-Korrespondent in Duschanbe Galim Faskhutdinov 31.07.2012

Немецкий министр: Наши проекты в Бадахшане приостановлены 04.09.2012

Министр развития ФРГ Дирк Нибель в интервью DW рассказал, что проекты в Горном Бадахшане остановлены и объяснил, почему Душанбе и Бишкек не достигнут всех "целей тысячелетия".
Soldaten der regulären tadschikischen Armee in Bergbadachschan - Bergprovinz Badachschan (Tadschikistan). Foto: DW-Korrespondent Galim Fashutdinow Datum: Juli 2012

Мир на Памире остается хрупким 25.08.2012

Душанбе окончательно испортил отношения с горной автономией. Среди населения усилились сепаратистские настроения.
Die tadschikische Armee ergreift eine Offensive gegen bewaffneten Banden in Horog auf Pamir, Juli 2012. Copyright:DW/Galym Fashutdinov

Из Хорога выводят правительственные войска 23.08.2012

Тем временем митингующие стали расходиться по домам.
Tadschikistan Lage in Berg-Badachschan Militärfernglas Foto: DW-Korrespondent in Duschanbe Galim Faskhutdinov 31.07.2012 Wir brauchen die Bilder binnen einer Stunde.

Спецоперация на Памире закончена, вопросы остались 02.08.2012

В Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана силовики продолжают собирать оружие у населения. Эксперты пытаются разобраться в причинах вооруженного столкновения. Поводом для него стала гибель генерала спецслужб.
Eine Straße in Zentrum von Horog, Pamir, Tadschikistan, Juli 2012 Copyright:DW/Galym Fashutdinov

Правозащитники встревожены ситуацией в Горном Бадахшане 31.07.2012

Таджикские власти должны соблюдать международные нормы, касающиеся прав человека.
Eine Straße in Zentrum von Horog, Pamir, Tadschikistan, Juli 2012 Copyright:DW/Galym Fashutdinov

Таджикистан: мятежники в Горном Бадахшане сдают оружие 29.07.2012

После ультиматума властей боевики в таджикском Хороге начали добровольно сдавать оружие. Ряд мятежников попросили время на раздумье. Между тем появилась информация о готовящемся теракте на одной из плотин реки Амударья.
Beschreibung Русский: Фотография знака возле Памирского тракта на въезде в Горный Бадахшан Deutsch: Willkommensgruß am Grenzübergang entlang der Straße von Osch (Kirgisistan) nach Murgab (Tadschikistan) am Beginn des Pamir-Gebirges; Wortlaut (auf Russisch): „Das Volk von Berg-Badachschan begrüßt Sie.“ Datum 4. September 2006 Quelle Eigenes Werk transfered from http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:WillkommenInGornoBadachschan.JPG Urheber Al-Musafir Diese Datei wurde unter den Bedingungen der „Creative Commons Namensnennung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen Unported“-Lizenz (abgekürzt „cc-by-sa“) in der Version 3.0 veröffentlicht.

Информация с Памира под замком: кому это выгодно 27.07.2012

В Таджикистане блокированы сайты с информацией о ситуации на Памире.
Die tadschikische Armee ergreift eine Offensive gegen bewaffneten Banden in Horog auf Pamir, Juli 2012. Copyright:DW/Galym Fashutdinov

Спецоперация на Памире: хрупкий мир под угрозой 25.07.2012

В Горном Бадахшане на востоке Таджикистана проходит спецоперация по задержанию лиц, причастных к убийству генерала ГКНБ республики Абдулло Назарова. Первый день военных действий унес жизни более 40 человек.
The Presidential Palace in Dushanbe, the Tajik capital. Ruslan Krivobok/RIA Novosti

Полевые командиры в Таджикистане выходят из тени 26.08.2010

Спустя одиннадцать лет после роспуска вооруженных сил Объединенной таджикской оппозиции полевые командиры вновь угрожают властям начать вооруженное противостояние.
Lenin-Denkmal in Kalaychumbe, Tadschikistan 1.Halbjahr 2010

Таджикские власти распилят Ильича 09.07.2010

В июне власти перенесли на новое место памятник Ленину в центре Горного Бадахшана - Хороге. Теперь решается судьба монумента Ильича на севере страны - в Худжанде.