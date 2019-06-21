Горный Бадахшан

Есть ли у Китая конкуренты за влияние в Таджикистане?

Правительство и парламент Таджикистана будут работать во дворцах, которые построят на китайские деньги. Сколь сильно влияние Пекина на Душанбе, и есть ли у КНР конкуренты за это влияние?