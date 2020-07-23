"Голос": Выборы-2020 в РФ проходят при худшем законодательном регулировании

Общероссийское движение в защиту прав избирателей "Голос" в понедельник, 27 июля, обнародовало первый доклад по наблюдению за выборами в единый день голосования, которые в 2020 году пройдут 13 сентября. Эксперты "Голоса" отмечают, что речь идет о первых крупных избирательных кампаниях после внесения поправок в Конституцию РФ и введения эпидемиологических ограничений.

На 13 сентября намечены 8970 выборов разного уровня, в том числе 18 прямых выборов губернаторов, еще в двух регионах главы будут избраны депутатами (в Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах). Пройдут также дополнительные выборы депутатов Госдумы по четырем одномандатным округам. В 11 регионах будут избраны региональные парламенты, и в 22 административных центрах регионах избираются городские законодательные собрания.

"Худшее законодательное регулирование избирательного процесса за последние 25 лет"

"Голос" отмечает, что ЦИК и администрация президента фактически отбросили все предложения экспертов по смягчению барьеров для кандидатов и повышению прозрачности и конкуренции на выборах. Все последние изменения в законодательстве показывают, что "процесс трансформации избирательной системы идет в прямо противоположную сторону": в сторону ограничения избирательных прав граждан и снижения возможности общественного контроля.

В докладе указывается, что в преддверии выборов Госдуму 2021 года процесс правки избирательного законодательства в России активизировался. Были приняты шесть законов, вносящих изменение в избирательные процедуры. "Голос" связывает эту активизацию и с выборами в Мосгордуму в 2019 году, которые отличились массовым недопуском популярных оппозиционных кандидатов к кампании: "сделана ставка на повышение управляемости выборов со стороны администраций, и даже робкие послабления оказались неуместны".

"Голос" считает, что одна из новых норм, которая расширила перечень уголовных статей, лишающих гражданина права участвовать в выборах, позволит власти осуждать политических оппонентов по сфабрикованным обвинениям на условные сроки ради недопуска их к выборам.

Авторы доклада при этом обращают внимание на уже традиционного негативное явление – внесение изменений в законы незадолго до начала избирательной кампании. Из 52-х регионов, где проходят крупные выборы в 2020 году, в 29 случаях окончательная редакция избирательного закона была принята за месяц и менее до начала кампании. Примером использования поправок "Голос" называет введение в пяти регионах возможности самовыдвижения для кандидатов в губернаторы. Во всех этих пяти регионах, временно исполняющие обязанности, назначенные федеральным центром, воспользовались этим правом.

Неподконтрольные обществу технологии под предлогом эпидемии коронавируса

"Голос" обращает внимание" на ряд новшеств в законодательстве, которые были внесены под предлогом эпидемии коронавируса и уже фактически опробованы в ходе голосования по поправкам в Конституцию. Это дистанционное электронное голосования, голосование по почте, право ЦИК вводить досрочное голосование своим решением, в том числе вне официальных помещений для голосования, открытый перечень оснований для "надомного" голосования.

По мнению экспертов движения в защиту прав избирателей, эти нововведения мешают контролю над избирательным процессом, а в условиях эпидемии в принципе нельзя проводить выборы, как и любые массовые мероприятия.

Выборы губернаторов для федерального центра – сугубо бюрократическая процедура

Губернаторов будут выбирать в республиках Коми, Татарстан, Чувашии, в Камчатском крае, Краснодарском крае, Пермском крае, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской Ленинградской, Пензенской, Ростовской, Смоленской, Тамбовской, Еврейской автономной областях, а также в Севастополе.

В докладе указано: что из 18 прямых выборов губернаторов и двух выборов глав регионов депутатами парламентов субъектов уже на этапе назначения выборов федеральный центр сам заменил 10 временно исполняющих обязанности. Семеро из десяти – "варяги", которые не имели непосредственное отношение к регионам, которыми их поставили руководить. 6 из этих назначений произошли досрочно. Например, в Иркутской области в декабре досрочно ушел в отставку представитель КПРФ Сергей Левченко, и несмотря на то, что очередные губернаторские выборы там и так должны были пройти 13 сентября, они официально назначены как досрочные, в связи с чем, Левченко уже не может принять в них участие.

"Голоса" отметил и другие тенденции избирательного процесса в России, в частности неоправданное сокращение сроком выдвижения и регистрации кандидатов и партийных списков, что ограничивает возможности независимых от администрации кандидатов и партий, и увеличение мажоритарной составляющей на выборах представительных органов власти, что искажает политическое представительство и помогает "партии власти".

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