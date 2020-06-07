Голосование по почте на выборах в США: чего боится Трамп

Как пройдут президентские выборы в США, если в ноябре будет вторая волна коронавируса? Президент Трамп против голосования по почте. Эксперты не видят большого риска фальсификаций.
Многие американцы опасаются второй волны коронавируса. Что произойдет, если эпидемия повторится осенью, когда из-за холодной погоды риск заразиться вирусом увеличивается? А ведь именно на это время - на 3 ноября - запланированы президентские выборы в США.
Картина длинных очередей перед избирательными участками может вызвать тревогу у многих избирателей - особенно с учетом того, что в Соединенных Штатах также используют машины для голосования, контакт с которыми связан с риском заражения COVID-19. Поскольку перенос даты выборов президента крайне маловероятен, возможным выходом в такой ситуации может стать голосование по почте. Но провести его - совсем не простое дело в третьей по числу населения стране мира, где насчитывается 219 миллионов избирателей.
Голосование по почте необычно для большинства избирателей в США
"Это вопрос логистики и политической воли", - полагает Шери Берман, политолог из Барнард-колледжа, учебного заведения, аффилированного с Колумбийским университетом в Нью-Йорке. В обеих названных ею областях хватает проблем.
В отличие от других стран, например Германии, в большинстве штатов США голосование по почте - редкость. Только американцы, которые находятся в день выборов за пределами страны, привычно заполняют избирательный бюллетень и отправляют его по почте. Однако во многих штатах избиратели, не покидающие США в день выборов, могут заранее проголосовать на своем избирательном участке. При этом большинство американцев никогда не рассматривали возможность голосования по почте. "Это необычно, поэтому люди обеспокоены, что все пойдет не так, как нужно", - поясняет Берман.
Президент США Дональд Трамп подогревает эти опасения. Он категорически против того, чтобы президентские выборы в ноябре проходили исключительно путем отправки избирательных бюллетеней по почте. Главный аргумент Трампа: риск мошенничества в таком случае намного выше, чем при обычном голосовании на избирательных участках.
Считаются все голоса - независимо от того, как они поданы
Тысячи поддельных бюллетеней, напечатанных неизвестно кем и где, фальшивые имена избирателей - это реальные проблемы, которых стоит опасаться? Нет, убежден Чарльз Стюарт, основатель и директор лаборатории данных и наук о выборах в знаменитом Массачусетском технологическом институте (MIT). "То, чего боятся (в связи с голосованием по почте. - Ред.), практически невозможно, - заверил Стюарт DW. - Избирательные бюллетени напечатаны на специальной бумаге, а все подписи избирателей сравниваются".
Такого же мнения придерживается и Шери Берман: "Нет никаких доказательств того, что при голосовании по почте мошенничество усилится. По ее словам, другие способы голосования, например с помощью широко распространенных в Соединенных Штатах электронных автоматов, в конечном итоге тоже не защищены от мошенничества.
Слух о том, что до сих пор голоса избирателей, отданные по почте, учитывались только в том случае, если без них результат выборов был неясен, не соответствует действительности, подчеркивает Стюарт. Подсчету подлежат все голоса - независимо от того, как они получены.
В некоторых штатах можно проголосовать заранее
Шери Берман из Барнард-колледжа считает, что у президента США есть абсолютно конкретная причина для утверждений о мошенничестве при голосовании по почте. "Он сделал все, чтобы его сторонники не доверяли результатам выборов. Его постоянные разговоры о фальсификациях повышают вероятность того, что люди скорее поверят в то, что что-то не так, если результаты ноябрьских выборов не будут соответствовать ожиданиям Трампа", - добавляет Берман.
Неприятие Трампом голосования по почте может быть обусловлено также тем фактом, что, согласно постоянно распространяемым слухам, люди, которые так голосуют, якобы являются скорее сторонниками Демократической партии. Однако для такого утверждения нет никаких эмпирических доказательств, уточняет Стюарт.
Наперекор Трампу некоторые штаты утвердили процедуру проведения голосования по почте на ноябрьских выборах. Между тем избиратели из Вашингтона, Орегона, Колорадо, Гавайев и Юты могли и ранее отправить свой бюллетень по почте. Таким образом, правительственные учреждения уже располагают подробными списками и адресами избирателей (в США выборы организуются штатами, а не федеральными властями).
Можно увеличить число избирателей, которые проголосуют по почте
Но даже в перечисленных штатах не будет голосования только по почте - независимо от того, придет ли вторая волна коронавируса или нет. "Бюллетени рассылаются всем избирателям, - объясняет Чарльз Стюарт. - Однако если вы хотите, то также можете бросить их лично в урну для голосования (на избирательном участке. - Ред.)".
Стюарт предполагает, что штаты, которые только сейчас, в период кризиса из-за пандемии, рассматривают возможность использования голосования по почте, не смогут быстро справиться с новой для них системой. Мало того, что им не хватает списков избирателей с адресами, у них также нет необходимого оборудования, чтобы упаковывать и отправлять избирательные бюллетени или обрабатывать поток бюллетеней уже заполненных и отправленных избирателями обратно.
Поэтому общенациональное голосование по почте на президентских выборах в ноябре, когда каждому избирателю автоматически отправляется бюллетень, является, по оценке Стюарта, нереалистичным. Одна из возможностей состоит в том, что штаты могли бы разрешить всем избирателям заранее зарегистрироваться для голосования по почте и подать заявку на получение избирательного бюллетеня. Таким образом, по словам Стюарта, "число людей, голосующих по почте, могло бы увеличиться примерно с 5% до 50-60%".
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