Голосование по поправкам к конституции: победа Путина?

Оппозиция и независимые наблюдатели в России критикуют поправки к конституции страны, процедуру их принятия и сомневаются в результатах голосования. Взгляд карикатуриста Сергея Елкина.
Смотрите также:
Большинство избирателей проголосовали за поправки к Конституции РФ, заявляет ЦИК после обработки 100 процентов протоколов. Наблюдатели сообщают о масштабных фальсификациях (02.07.2020)
Алексей Навальный считает голосование по поправкам к конституции недействительным. Владимир Путин проиграл это "голосование" до его начала, считает оппозиционер. (02.07.2020)