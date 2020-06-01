Голосование по поправкам в конституцию: что не так с новой процедурой?

ЦИК РФ проведет голосование о поправках в конституцию по новой процедуре, объясняя это ситуацией с коронавирусом. Правозащитники предупреждают о возможных фальсификациях.
Несмотря на пандемию коронавируса, на 1 июля назначено общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ. Процедуру того, как именно его проводить, доверили разработать Центральной избирательной комиссии РФ (ЦИК РФ). Но результат не порадовал правозащитников. Они уверены, что новые механизмы голосования создадут условия для фальсификаций и манипуляций результатами. За что же критикуют процедуру предстоящего голосования?
Ставка на досрочное голосование
Хотя день голосования назначен на 1 июля, по факту оно растянется на всю неделю. Это значит, что оставить свой голос можно будет в любой удобный день, начиная уже с 25 июня. Достаточно прийти на обычный участок (будет открыт всю неделю) или же оставить заявку для голосования дома, а также проголосовать электронно (опция только для жителей Москвы и Нижегородской области), или же прийти на участки "вне помещения для голосования, в том числе, на придомовых территориях", говорится на сайте ЦИК.
Деталей, в каком формате будет проходить такое "уличное" голосование, пока нет. Например, на сайте ЦИК изображены уличные шатры, в которых стоят урны для бюллетеней. Однако против них уже выступил председатель Московской городской избирательной комиссии Юрий Ермолов.
Голосование длиной в неделю сделано для того, чтобы избежать массового скопления людей. Глава ЦИК Элла Памфилова пообещала, что на одном избирательном участке сможет проголосовать 8-12 человек в час, то есть максимум полторы сотни человек за целый день.
"Это крайне мало. Очевидно, что ставка делается на голосование вне самого дня голосования, - говорит сопредседатель движения "Голос" Григорий Мелконьянц. По его словам, качественно контролировать перемещение групп для голосования всю неделю невозможно. "Не исключаю, что наблюдатели просто не узнают, где реально проходило голосование, а 1 июля им просто озвучат результаты", - считает эксперт.
Критика голосования на дому
"В условиях коронавируса иначе и невозможно, я и сам планирую проголосовать досрочно. А с точки зрения чистоты процедуры, все будет зависеть от активности тех людей, которые заинтересованы в честности выборов. Если будет достаточно наблюдателей, досрочное голосование тоже можно проконтролировать", - говорит первый зампред комитета нижней палаты парламента по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов от партии "Справедливая Россия". Он и еще несколько депутатов инициировали законопроект о дистанционном и почтовом голосовании на выборах в России, в том числе и на федеральном уровне. Его приняли в середине мая.
Между тем новая процедура голосования предусматривает и изменение условий голосования на дому. Если раньше для этого нужна была уважительная причина (например, болезнь), то теперь такая форма голосования доступна любому избирателю. Достаточно позвонить в избирательную комиссию и назначить время. Но здесь есть повод для критики со стороны правозащитников. Ведь это в разы увеличивает нагрузку на наблюдателей, которые должны будут поехать с урной непосредственно домой к избирателю.
Наблюдателей на всех не хватит
Растянутое на неделю голосование требует, чтобы и членов избирательных комиссий, и наблюдателей было в разы больше. Но велика вероятность, что даже те, кто работал в предыдущие годы на участках, откажутся, считает Григорий Мелконьянц, так как побоятся заболеть коронавирусом. "На них ведь могут возложить обязанность ходить по квартирам, в которых могут оказаться коронавирусные больные", - считает он. Часть людей также отсеется на этапе тестов на коронавирус - предполагается, что их придется проходить членам комиссий.
Более сотни членов избирательных комиссий с правом решающего голоса уже призвали бойкотировать эти выборы. "Мы - не расходный материал. Мы не хотим подвергать опасности жизни своих супругов, детей и родителей. Мы не хотим быть убийцами. Поэтому мы не будем организовывать голосование 1 июля - и призываем всех присоединиться к нашей забастовке", - написали они в открытом письме 8 июня.
Те же, кто согласится, будет очень скован в своей работе на участках. Например, членам комиссии и наблюдателям нужно будет соблюдать дистанцию. "Если наблюдатель захочет в чем-то удостовериться и подойдет поближе - к избирателю или даже к коллеге, его легко могут обвинить в нарушении. И выведут из участка за нарушение не электоральных процедур, а эпидемиологических", - говорит Мелконьянц.
Но депутат Госдумы РФ Михаил Емельянов не видит смысла переносить голосование на более поздний срок, так как "конституционный процесс не может длиться бесконечно". Эпидемиологическую ситуацию он назвал "подходящей". "Никто не знает, сколько продлится пандемия и будет ли вторая волна или нет. Сейчас наступила некая пауза в распространении коронавирусной инфекции. Целесообразно использовать ее для того, чтобы завершить процесс внесения поправок в конституцию", - убежден Емельянов.
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова также убеждена, что сходить проголосовать на участок будет "безопаснее похода в магазин".
Лазейка для фальсификаций: готовые списки избирателей
Наблюдатели "Голоса" также подчеркивают, что из нынешнего голосования изъята важная процедурная норма. А именно требование, чтобы паспортные данные избирателей с общих списков вносились вручную. Иными словами, раньше любой проголосовавший должен был либо сам, либо с помощью члена комиссии заполнить ручкой длинную графу с паспортными данными и подписаться. По словам Мелконьянца, есть вероятность, что на голосовании за поправки оставят только подпись, а паспортные данные будут напечатаны заранее.
"Это - мечта фальсификаторов, когда ты заранее знаешь паспортные данные людей. Это упрощает жизнь тем, кто будет накручивать явку, потому что можно делать приписки за граждан, которые не ходят голосовать. Вместо подписи они могут поставить любую закорючку. И потом докажи, что избиратель не так расписался!", - говорит эксперт.
Нет агитации "против" поправок
По утверждению ЦИК, на голосовании по поправкам в конституцию нет политической борьбы, а значит агитации нет в принципе, только "информирование". "Информирование о проведении голосования по поправкам возложено на избирательные комиссии и на СМИ", - сказала член Центризбиркома Майя Гришина. С этим не согласны организаторы кампании "НЕТ" и правозащитники. Они потребовали от комиссии равных возможностей для проведения агитации против поправок. Вести кампанию против поправок начали и в партии КПРФ.
"На деле мы видим, что политическая борьба все же есть, - комментирует Мелконьянц. - У действующего президента есть личная выгода от результатов этого голосования. Чиновники, которые от него зависят, занимаются агитацией в пользу поправок, используя бюджетные средства и государственные СМИ". В таком информационном поле граждане не могут свободно сформировать свое мнение о поправках, заключает эксперт. Например, послушав дебаты с аргументами "за" и "против", или сходив на митинг.
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