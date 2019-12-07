Голодовки и пикеты: матери российских политзаключеннных требуют диалога с властью

В день ежегодной пресс-конференции российского президента Владимира Путина, состоявшейся в четверг, 19 декабря, родственники фигурантов резонансных уголовных дел, которые многие правозащитники считают политически мотивированным, вышли на одиночные пикеты. На акции у Центра международной торговли в Москве, где проходила пресс-конференция, собрались родные фигурантов "московского дела", "ростовского дела", дел "Сети" и "Нового величия", которые в начале ноября объединились в движение "Матери против политических репрессий".

Среди них - Наталья Конон, мать бывшего фигуранта "московского дела" Даниила Конона, арестованного в августе по обвинению в участии в массовых беспорядках. "Дети в тюрьме! Матери на голодовке! Президент нас не слышит! Передайте президенту: мы всего лишь хотим диалога!" - было написано на плакате в руках Натальи Конон во время пикета.

Матери голодают в поддержку своих детей

Несмотря на то что в сентябре Следственный комитет РФ прекратил уголовное преследование ее сына, Конон до сих пор продолжает поддерживать семьи других обвиняемых по громким делам. 9 декабря она объявила голодовку в знак солидарности с Юлией Виноградовой - матерью обвиняемой по делу "Нового величия" Анны Павликовой.

Юлия Виноградова - мать обвиняемой по делу "Нового величия" Анны Павликовой

Виноградова, имеющая вторую группу инвалидности, перестала принимать пищу, чтобы привлечь внимание властей к уголовному преследованию по резонансным делам. Она рассказала DW по телефону, что после десяти дней голодовки, начатой "от безысходности", чувствовала себя настолько слабо, что присоединиться к пикетам у Центра международной торговли не смогла. Так же, как и посетить очередное слушание по делу ее дочери, которое тоже состоялось 19 декабря. "У меня кружится голова, перед глазами темно. Но девочки (другие матери. - Ред.), которые смогли сегодня приехать на этот пикет, молодцы", - говорит она.

По словам Виноградовой, с момента начала ее голодовки власти не продемонстрировали никакой реакции: "Не происходит абсолютно ничего - полная изоляция и тишина". В сентябре 2018 года правзащитный центр "Мемориал" признал Павликову и других фигурантов дела "Нового величия" политзаключенными.

Мать Павликовой: Путин получает неверную информацию

"В таких делах, как наше, действует такая схема: провокатор - пытки - признание, - рассказывает Юлия Виноградова. - В некоторых делах такого нет. Но даже когда судят за брошенный (в полицейского - Ред.) стаканчик, - все равно, я считаю, что это не вина, так нельзя".

Пикет у Центра международной торговли, приуроченный к пресс-конференции Путина, мать Анны Павликовой называет очередной попыткой "достучаться до нашего гаранта". По ее словам, небольшая надежда на новый поворот в делах их детей была перед встречей президента с Советом по правам человека (СПЧ) 10 декабря. Однако, добавляет Виноградова, по ее итогам у нее и других матерей сложилось мнение, что президент получает искаженную информацию о политически мотивированных делах.

Ранее родственники фигурантов громких уголовных дел обращались с письмами в администрацию президента, но, как говорит Юлия Виноградова, получали оттуда лишь "отписки" о том, что обращения были рассмотрены и переданы в другие инстанции.

Матери заключенных не опускают руки

Тем не менее прекращать борьбу за своих детей ни она, ни другие родители из движения "Матери против политических репрессий" не намерены. По мнению Светланы Пчелинцевой - матери фигуранта дела "Сети" Дмитрия Пчелинцева - тот факт, что это движение создали именно матери, имеет особую эмоциональную силу. "Мать - это самый близкий человек для любого, - говорит она. - Больше движущей силы, чем у матери, нет ни у кого".

Правозащитник Лев Пономарев

На сегодняшний день к движению "Матери против политических репрессий" присоединились уже сотни человек, отметил в интервью DW стоявший у его истоков правозащитник Лев Пономарев. Среди участников движения, добавил он, не только родственники фигурантов "московского", "ростовского" и других дел, вызвавших большой резонанс в СМИ. К нему присоединились и жены и матери обвиняемых по делу об участии в запрещенной в России исламистской организации "Хизб ут-Тахрир", а также члены движения "Родительская солидарность", объединившего родных обвиняемых по делам в отношении мусульман.

Главная цель участников движения "Матери против политических репрессий"- добиться освобождения из заключения их детей и других членов семей и снятия с них обвинений. Кроме того, матери намерены ставить вопрос о привлечении к ответственности тех, кто, по их мнению, участвовал в репрессиях в отношении их родных.

"Все члены этого движения оказались в одной нише - несправедливых, репрессивных судебных решений по отношению к своим близким. Это новое явление", - говорит Пономарев и добавляет, что "на матерей государство пока не готово поднять руку".

Приговор по "звонку сверху"?

Впрочем, некоторых родителей, входящих в движение, уже задерживали за нарушение правил проведения общественных мероприятий. Среди них были и Юлия Виноградова и Светлана Пчелинцева, выходившие ранее на одиночные пикеты к Кремлю.

"Мы используем любые возможности, чтобы достучаться до нашей власти, но она нас, к сожалению, не слышит или не хочет слышать", - сетует Пчелинцева. Родственники заключенных подчеркивают, что им важен прямой диалог с главой государства.

Прекращать борьбу, или, как говорят сами матери, "сидеть сложа руки", они не собираются. Однако после месяцами длящихся процессов и обвинительных приговоров, вынесенных в последнее время, у родственников фигурантов резонансных дел, по их словам, осталось мало надежды на то, что вынесенное решение не будет предопределено "звонком сверху". "Именно это меня очень пугает. Страшно уже не только за наших, а за всех детей, - говорит Юлия Виноградова. - Для чего тогда мы, матери, этих детей рожаем? Для того, чтобы сама же власть и органы их вот так подставляли и забирали в тюрьму?"

Вопрос о голодовке матерей на пресс-конференции президента РФ Владимира Путина никем из журналистов задан не был.

Смотрите также:

Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах В списках не значатся Сейчас в России, по разным оценкам, более 300 человек подвергаются преследованию по политическим мотивам. В реальности, утверждают правозащитники, эта цифра гораздо выше. Термин "политическое преследование" - оценочный, так как официально в УК России нет политических статей. Кого считать политзаключенным - решают правозащитные организации, в том числе международные.

Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах Статистика по регионам Татарстан и Башкoртостан лидируют после Москвы по числу уголовных дел. Причина - преследование членов запрещенной в РФ и ряде стран организации "Хизб ут-Тахрир". Центр "Мемориал" отказывается считать ее террористической. Мурманская область попала в топ-10 из-за дела Arctic Sunrise: в 2013 году активисты Greenpeace пытались проникнуть на нефтедобывающую платформу и устроить акцию протеста.

Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах Узники совести Больше всего среди политзаключенных по-прежнему узников совести. Международная организация Amnesty International относит к ним, например, большинство обвиняемых по "болотному делу".

Инфографика: Политзаключенные в России в цифрах и фактах Против веры, оппозиции и экологии "Большинство людей, которые попали в категорию "другое", участвуют в различных религиозных организациях, деятельность которых запрещена в России. Это не активисты, просто люди самых разных профессий, у которых единые убеждения", - говорит координатор проекта politpressing.org Григорий Дурново. Автор: Елена Барышева

