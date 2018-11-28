 Голландская железная дорога определила сумму компенсаций семьям жертв Холокоста | Новости из Германии о Европе | DW | 26.06.2019

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Европа

Голландская железная дорога определила сумму компенсаций семьям жертв Холокоста

Железная дорога Нидерландов готова с августа начать выплаты пережившим Холокост и их родственникам. Компания оценивает общую сумму компенсаций в десятки миллионов евро.

Открытка голландской железной дороги, 1934 год

Открытка голландской железной дороги, 1934 год

Спустя почти 75 лет после окончания Второй мировой войны государственная железная дорога Нидерландов приняла решение выплатить компенсации пережившим Холокост и их родственникам за перевозку евреев и цыган в основанный немцами концлагерь Вестерборк. Железнодорожная компания Nederlandse Spoorwegen (NS) сообщила в среду, 26 июня, что оценивает число лиц, имеющих право на компенсации, примерно в 500 человек, выживших в годы национал-социалистической диктатуры, и порядка 5 тысяч родственников жертв.

Контекст

"Изображение страданий миллионов в целях пиара": склонной к провокациям немецкой группе Rammstein удалось добиться цели - привлечь к себе внимание, на этот раз - используя тему Холокоста. (29.03.2019)

Железнодорожная компания Нидерландов во время Второй мировой войны перевозила евреев в концлагеря. В 2005 году она официально извинилась за это, теперь выплатит компенсации жертвам и их семьям. (28.11.2018)

Пережившим Холокост NS готова с августа 2019 года выплачивать по 15 тысяч евро, прямым потомкам, вдовам и вдовцам - от 5 000 до 7 500 евро. По словам главы компании Рогера ван Бокстела, общая сумма выплат может составить десятки миллионов евро.

По требованию немецких оккупационных властей, в годы Второй мировой войны в Нидерландах были депортированы около 110 тысяч евреев и цыган, из которых выжили лишь несколько тысяч. 

За выполнение перевозок NS тогда получила от нацистов крупную сумму, сейчас ее оценивают примерно в 2,5 млн евро. В 2005 году NS официально извинилась за роль, которую она сыграла в депортации евреев. 

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Страшные преступления нацистов: в бундестаге отметили опасность антисемитизма. DW Новости

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Последние послания жертв Холокоста

Яд Вашем чтит память убитых нацистами евреев Европы: на своем сайте мемориальный комплекс публикует письма, отправленные жертвами Холокоста незадолго до их смерти. (26.01.2018)  

Ссылки в интернете

NS komt slachtoffers transporten Tweede Wereldoorlog individueel tegemoet

Аудио- и видеофайлы по теме

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Железнодорожная компания Нидерландов во время Второй мировой войны перевозила евреев в концлагеря. В 2005 году она официально извинилась за это, теперь выплатит компенсации жертвам и их семьям.

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