 Голландская железная дорога выплатила семьям жертв Холокоста 32 млн евро компенсаций | Новости из Германии о Европе | DW | 24.02.2020

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Европа

Голландская железная дорога выплатила семьям жертв Холокоста 32 млн евро компенсаций

От 5 до 15 тысяч евро от железнодорожной компании Nederlandse Spoorwegen (NS) получили около 4000 человек - выжившие в годы Второй мировой войны и родственники погибших.

Голландская железная дорога, архивное фото

Голландская железная дорога, архивное фото

Контекст

Железная дорога Нидерландов готова с августа начать выплаты пережившим Холокост и их родственникам. Компания оценивает общую сумму компенсаций в десятки миллионов евро. (26.06.2019)

Железнодорожная компания Нидерландов во время Второй мировой войны перевозила евреев в концлагеря. В 2005 году она официально извинилась за это, теперь выплатит компенсации жертвам и их семьям. (28.11.2018)

Основной железнодорожный перевозчик Нидерландов выплатил около 32 миллионов евро в качестве компенсации жертвам Холокоста и их родственникам, объявила компания Nederlandse Spoorwegen (NS) в понедельник, 24 февраля. В июне 2019 года компания обязалась выплатить компенсацииза то, что в годы Второй мировой войны участвовала в транспортировке евреев и цыган в концлагеря по всей Европе по указанию немецких оккупационных властей. Компания рассмотрела около 4000 заявок от выживших и родственников жертв, все они получили от 5 до 15 тысяч евро.

Голландская железная дорога во время Второй мировой войны способствовала нацистам в транспортировке около 110 тысяч евреев и цыган. За выполнение перевозок NS тогда получила от нацистов миллионы гульденов, сейчас эту сумму оценивают примерно в 2,5 млн евро. 

В 2005 году NS официально признала, что сотрудничала с нацистскими оккупантами, и извинилась за свою роль во время Холокоста. Компания оценивала число лиц, которые могут обратиться за компенсацией примерно в 500 человек выживших и около 5 тысяч родственников жертв. Компания готова была выплатить им до 50 миллионов евро.

Инициатором кампании по компенсациям стал 83-летний Сало Мюллер, бывший физиотерапевт футбольного клуба "Аякс". Его родителей перевезли из Амстердама в голландский транзитный лагерь Вестерборк, откуда вывезли в Освенцим, где они погибли. Он подал судебный иск к железной дороге Нидерландов, который убедил компанию в необходимости выплаты компенсаций. 

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  • Алла Сидоренко

    Пережившие Холокост - участники проекта "Мастерская биографий"

    Алла Сидоренко

    Год рождения: 1938. Родом из Ленинграда. На снимке держит книгу с обгоревшими краями - единственная детская радость того времени. Алла Сидоренко - участница кельнского проекта для школьников "Мастерская биографий" (Biografiewerkstatt).

  • Алла Сидоренко

    Пережившие Холокост - участники проекта "Мастерская биографий"

    Алла Сидоренко

    Рассказывая ученикам гимназии в Кельне о том, что ей пришлось пережить, она подчеркивает: "У нас у всех есть право голоса, и мы можем что-то изменить".

  • Проект Мастерская биографий: Мария (Мера) и Геня Найман

    Пережившие Холокост - участники проекта "Мастерская биографий"

    Мария (Мера) и Геня Найман

    Родилась в 1930 году в Борисове. Имя при рождении - Мера. На снимке (справа) вместе с сестрой Геней.

  • Мария (Мера) Найман

    Пережившие Холокост - участники проекта "Мастерская биографий"

    Мария (Мера) Найман

    "Война забрала у нас детство. И поэтому мне больше всего хочется мира и счастья для юного поколения, для моих детей и внуков", - говорит Мария Найман.

  • Тамар Драйфус

    Пережившие Холокост - участники проекта "Мастерская биографий"

    Тамар Драйфус

    Родилась в 1938 году в Вильнюсе. Пережила гетто, чудом избежала отправки в концлагерь - спасла отвага матери. На снимке ей семь лет.

  • Тамар Драйфус

    Пережившие Холокост - участники проекта "Мастерская биографий"

    Тамар Драйфус

    "Никогда не падайте духом! Безвыходных ситуаций не бывает!" - вспоминает она слова своей матери, спасшей ей жизнь.

  • Доня и Зина Пентецка

    Пережившие Холокост - участники проекта "Мастерская биографий"

    Донья (справа) и Зина Пентецка

    Эта участница проекта "Мастерская биографий" родом из Украины, год рождения: 1936. "Во время войны я спрашивала: когда же настанет время, чтобы хлеб лежал на столе, а мне бы его даже и есть не хотелось?"

  • Проект Мастерская биографий: Донья Пентецка

    Пережившие Холокост - участники проекта "Мастерская биографий"

    Донья Пентецка

    "Спрашивайте, пока еще есть, кого спросить, - чтобы нашим детям и внукам никогда не пришлось пережить этих ужасов".

  • Проект Мастерская биографий: Елена Штрум

    Пережившие Холокост - участники проекта "Мастерская биографий"

    Елена Штрум

    Родилась в Киеве в 1923 году. Спустя много лет после войны осуществила свою мечту - стала физиком.

  • Проект Матсерская биографий: Елена Штрум

    Пережившие Холокост - участники проекта "Мастерская биографий"

    Елена Штрум

    "Мир и свобода существуют не сами по себе - их нужно отстаивать, за них нужно бороться", - говорит она немецким подросткам.

  • Проект Мастерская биографий: Эстер Блюменфельд

    Пережившие Холокост - участники проекта "Мастерская биографий"

    Эстер Блюменфельд

    Родилась в 1935 году в украинском поселке Знаменка. С удовольствием приходит в кельнское "Кафе встреч" (Begegnungscafé) и отвечает на вопросы школьников о войне, о преследованиях и бегстве. "Нас лишили детства. Пусть же сегодняшнее поколение живет в мире и согласии", - говорит она. В рамках проекта "Мастерская биографий" ученики гимназии в Кельне выпустили сборник.

    Автор: Инга Ваннер


Контекст

Пережившие Холокост - участники проекта "Мастерская биографий"

Участникам биографического проекта в Кельне удалось пережить ужасы минувшей войны. Они делятся своими воспоминаниями с немецкими школьниками.  

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Niederländische Eisenbahn Archiv

Голландская железная дорога выплатит компенсации семьям жертв Холокоста 28.11.2018

Железнодорожная компания Нидерландов во время Второй мировой войны перевозила евреев в концлагеря. В 2005 году она официально извинилась за это, теперь выплатит компенсации жертвам и их семьям.

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