Голландская железная дорога выплатила семьям жертв Холокоста 32 млн евро компенсаций

Основной железнодорожный перевозчик Нидерландов выплатил около 32 миллионов евро в качестве компенсации жертвам Холокоста и их родственникам, объявила компания Nederlandse Spoorwegen (NS) в понедельник, 24 февраля. В июне 2019 года компания обязалась выплатить компенсацииза то, что в годы Второй мировой войны участвовала в транспортировке евреев и цыган в концлагеря по всей Европе по указанию немецких оккупационных властей. Компания рассмотрела около 4000 заявок от выживших и родственников жертв, все они получили от 5 до 15 тысяч евро.
Голландская железная дорога во время Второй мировой войны способствовала нацистам в транспортировке около 110 тысяч евреев и цыган. За выполнение перевозок NS тогда получила от нацистов миллионы гульденов, сейчас эту сумму оценивают примерно в 2,5 млн евро.
В 2005 году NS официально признала, что сотрудничала с нацистскими оккупантами, и извинилась за свою роль во время Холокоста. Компания оценивала число лиц, которые могут обратиться за компенсацией примерно в 500 человек выживших и около 5 тысяч родственников жертв. Компания готова была выплатить им до 50 миллионов евро.
Инициатором кампании по компенсациям стал 83-летний Сало Мюллер, бывший физиотерапевт футбольного клуба "Аякс". Его родителей перевезли из Амстердама в голландский транзитный лагерь Вестерборк, откуда вывезли в Освенцим, где они погибли. Он подал судебный иск к железной дороге Нидерландов, который убедил компанию в необходимости выплаты компенсаций.
Смотрите также:
\
-
Пережившие Холокост - участники проекта "Мастерская биографий"
Алла Сидоренко
Год рождения: 1938. Родом из Ленинграда. На снимке держит книгу с обгоревшими краями - единственная детская радость того времени. Алла Сидоренко - участница кельнского проекта для школьников "Мастерская биографий" (Biografiewerkstatt).
-
Пережившие Холокост - участники проекта "Мастерская биографий"
Алла Сидоренко
Рассказывая ученикам гимназии в Кельне о том, что ей пришлось пережить, она подчеркивает: "У нас у всех есть право голоса, и мы можем что-то изменить".
-
Пережившие Холокост - участники проекта "Мастерская биографий"
Мария (Мера) и Геня Найман
Родилась в 1930 году в Борисове. Имя при рождении - Мера. На снимке (справа) вместе с сестрой Геней.
-
Пережившие Холокост - участники проекта "Мастерская биографий"
Мария (Мера) Найман
"Война забрала у нас детство. И поэтому мне больше всего хочется мира и счастья для юного поколения, для моих детей и внуков", - говорит Мария Найман.
-
Пережившие Холокост - участники проекта "Мастерская биографий"
Тамар Драйфус
Родилась в 1938 году в Вильнюсе. Пережила гетто, чудом избежала отправки в концлагерь - спасла отвага матери. На снимке ей семь лет.
-
Пережившие Холокост - участники проекта "Мастерская биографий"
Тамар Драйфус
"Никогда не падайте духом! Безвыходных ситуаций не бывает!" - вспоминает она слова своей матери, спасшей ей жизнь.
-
Пережившие Холокост - участники проекта "Мастерская биографий"
Донья (справа) и Зина Пентецка
Эта участница проекта "Мастерская биографий" родом из Украины, год рождения: 1936. "Во время войны я спрашивала: когда же настанет время, чтобы хлеб лежал на столе, а мне бы его даже и есть не хотелось?"
-
Пережившие Холокост - участники проекта "Мастерская биографий"
Донья Пентецка
"Спрашивайте, пока еще есть, кого спросить, - чтобы нашим детям и внукам никогда не пришлось пережить этих ужасов".
-
Пережившие Холокост - участники проекта "Мастерская биографий"
Елена Штрум
Родилась в Киеве в 1923 году. Спустя много лет после войны осуществила свою мечту - стала физиком.
-
Пережившие Холокост - участники проекта "Мастерская биографий"
Елена Штрум
"Мир и свобода существуют не сами по себе - их нужно отстаивать, за них нужно бороться", - говорит она немецким подросткам.
-
Пережившие Холокост - участники проекта "Мастерская биографий"
Эстер Блюменфельд
Родилась в 1935 году в украинском поселке Знаменка. С удовольствием приходит в кельнское "Кафе встреч" (Begegnungscafé) и отвечает на вопросы школьников о войне, о преследованиях и бегстве. "Нас лишили детства. Пусть же сегодняшнее поколение живет в мире и согласии", - говорит она. В рамках проекта "Мастерская биографий" ученики гимназии в Кельне выпустили сборник.
Автор: Инга Ваннер