Год PESCO: чего добился ЕС в сфере военного сотрудничества

Пока политики в Евросоюзе спорят о том, нужно ли создавать европейскую армию, в Брюсселе подводят итоги более тесного взаимодействия в военной области. В марте 2018 года ЕС дал старт программы "постоянного структурного сотрудничества" (PESCO). А во вторник, 14 мая, Совет ЕС одобрил отчет по итогам первого года действия PESCO. Этот документ является секретным, однако на его основании утвердили рекомендации, которые носят публичный характер.

Поскольку речь идет об обороне, находящейся в исключительном ведении национальных государств-членов Евросоюза, то и участие их в PESCO добровольное. В итоге к инициативе решили присоединиться практически все страны ЕС, кроме Дании и Мальты, а также Великобритании, находящейся в процессе "Брекзита".

Обязательства и проекты в рамках PESCO

PESCO состоит из двух частей. Первая - это 34 проекта, половину из которых запустили в марте прошлого года, еще половину - в ноябре. Проекты бывают двух типов: создание нового вооружения или техники, например артиллерийской системы, и повышение боеготовности сил, например программа подготовки пилотов вертолетов. Впрочем, как сообщил на условиях анонимности один высокопоставленный чиновник ЕС, к проектам приковано слишком много внимания. "Они важны, но только в той мере, в какой помогают выполнять обязательства", - пояснил источник DW.

Вторая часть PESCO - это 20 обязательств, взятых на себя всеми участниками программы. "Самая важная часть программы - это обязательства. Они действительно изменяют то, как государства ЕС работают между собой", - добавляет чиновник.

Первые достижения PESCO

Именно применительно к обязательствам Совет ЕС отчитался в первую очередь о достигнутых успехах. Первое обязательство - регулярно повышать оборонные бюджеты. В 2018 году страны-участницы программы увеличили военные расходы на 3,3%, а в этом году поднимут их еще на 4,6%. Также возросли расходы на новое вооружение и оборудование - это второе обязательство. Соответствующие цифры в Совете ЕС не привели.

Старт PESCO был дан на саммите ЕС в декабре 2017 года

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини на итоговой пресс-конференции заявила, что видит связь между запуском оборонных инициатив ЕС и увеличением указанных расходов. Впрочем, большинство участников PESCO взяли на себя очень похожие обязательства и в рамках НАТО. На выполнении последних активно настаивает президент США Дональд Трамп.

Требования со стороны США

За океаном успехам Брюсселя в военной сфере, похоже, не особо рады. Перед заседанием Совета ЕС стало известно о письме заместителей госсекретаря и министра обороны США, адресованном Могерини. В нем Вашингтон резко критикует оборонные проекты и оборонный фонд Евросоюза и требует упрощения участия в них американских компаний. В противном случае США грозят усложнить доступ компаний из ЕС на свой рынок.

Федерика Могерини

По словам Могерини, Брюссель готовит ответ на письмо. "Хочу четко дать понять: ЕС является и впредь будет оставаться открытым для компаний и поставок из США", - заверила Могерини. По ее словам, сейчас Евросоюз намного более открыт для американских вооружений, нежели рынок госзакупок США для компаний из Европы.

"В ЕС нет акта "Покупай европейское", и на сегодня около 81% международных контрактов в Европе получают американские компании", - добавила глава дипломатии ЕС. Пока правила участия в PESCO для стран, не входящих в ЕС, даже не приняты. В Брюсселе надеются, что о них удастся договориться к июню.

Флагманский проект PESCO

Также в Совете ЕС указывают, что государства-участники начали все больше пользоваться инструментами Евросоюза для оборонного планирования. Есть успехи и в проектах, хотя Могерини признала, что большинство из них пока на начальной стадии, поскольку были запущены лишь год или полгода назад.

Главные достижения она, отвечая на вопрос DW, отметила в проекте военной мобильности. Речь идет об упрощении процедур для транспортировки войск между европейскими странами - сейчас это занимает очень много времени. Данный проект Могерини назвала флагманским, подчеркнув, что он важен и для НАТО. По информации источника DW, в этом вопросе уже завершен анализ препятствий, и теперь работа идет над мероприятиями по их устранению.

Хотя в принятых Советом ЕС рекомендациях достижения и названы, больше внимание уделено призывам к государствам-участникам PESCO. Например, как можно быстрее показать конкретные результаты проектов либо же увеличивать совместимость войск.

На новый уровень сотрудничество должно выйти с 2021 года, когда полноценно заработает Европейский оборонный фонд. В рамках него Еврокомиссия предложила на протяжении семи лет выделить 13 миллиардов евро на совместные проекты по разработке новых вооружений и технологий.

Нехватка стратегических проектов

Основная критика в адрес PESCO состоит в том, что большинство проектов не являются крупными. "В рекомендациях между строк читается, что слишком много проектов не являются эффективными, ведь они не устраняют ключевые стратегические недостатки", - констатирует директор программы бельгийского Королевского института международных отношений Свен Бископ.

В комментарии DW он указал, что ключом к успеху PESCO является не количество проектов, а их качество, потому участникам программы следовало бы инициировать большие стратегические проекты.

С ним согласна и эксперт аналитической сети European Leadership Network Алис Бийон-Галан. "Проекты PESCO полезны, и когда их реализуют, они увеличат возможности ЕС и государств-членов действовать. Впрочем, маловероятно, что они смогут существенно уменьшить разрыв между военными возможностями Европы и США", - поясняет эксперт.

При этом Бийон-Галан все же видит частичный прогресс PESCO - как в обязательствах, так и в проектах. По ее мнению, наиболее продвинутыми являются проекты, начатые еще до запуска самой программы PESCO, либо же не требующие фундаментальных исследований. Также аналитик призывает не удивляться, что большинство проектов все еще находятся на начальной стадии, ведь год - очень короткий период для оборонных закупок.

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